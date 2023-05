Senátoři ústavně právního výboru vlepili facku prezidentovi. Chyba

V prvním senátním kolečku Petru Pavlovi neprošli do Ústavního soudu dva ze tří kandidátů. Jeho první waterloo. Ne snad že by navrhl nějaké mizery, o to nejde. Senát dělá politiku, dává hlavě státu za vyučenou. Hloupě.

