Seznamka na Facebooku. To bude perfektní místo pro sbližování lidí z umělé hmoty

Facebook minulý týden na každoroční vývojářské konferenci F8 v kalifornském San Jose prozradil podrobnosti o seznamovací aplikaci Facebook Dating. Jednou z hlavních atrakcí má být funkce Secret Crush, tedy něco jako tajná láska. Funguje tak, že si ze svých facebookových přátel můžete vytvořit seznam devíti lidí, na které si už dlouho myslíte, a čekat, jestli to někdo z nich necítí stejně.

Seznam je tajný, takže nikdo neví, koho na něm máte, představivosti se meze nekladou. Pokud nastane oboustranná shoda, Facebook vám pošle upozornění, něco v duchu "Gratulujeme! Uživatel XY Vás také označil jako svůj Secret Crush v aplikaci Facebook Dating. Napište mu zprávu". A vy můžete přemýšlet, jak s touto informací naložíte. Virtuální jiskra přeskočila.

V září Facebook spustil zkušební verzi v Kolumbii. Produktový manažer Nathan Sharp v rozhovoru pro The Verge řekl, že chtějí randění přes Facebook zjednodušit a teď je na to podle nich ten pravý čas. Facebook nepochybně zaznamenal, že trh se seznamovacími aplikacemi je úspěšný a generuje velké zisky; nejúspěšnější je firma Match Group, která vlastní aplikaci Tinder i další velké on-line seznamky. Těm chce Facebook konkurovat a kapitál k tomu nepochybně má - s 2,3 miliardy aktivních měsíčních uživatelů je s přehledem největší sociální sítí světa. Zatím nejsou v jeho nové aplikaci žádné reklamy, Facebook nejspíš teprve objevuje, jakým způsobem na nich vydělat. Facebook Dating má být zdarma, pro lidi starší 18 let a zatím pouze v mobilní aplikaci.

Ne jedna, ale rovnou devět lásek

Facebook nás nabádá, že jeden je málo, romanticky bychom měli myslet ideálně rovnou na devět lidí. To asi znamená zapátrat v paměti a při tvorbě seznamu jít trochu do minulosti, vzpomenout na školní lásky, dovolené, bývalé kolegy a kolegyně. A co tam přidat i toho zpěváka nebo novinářku, která si mě náhodou přidala do přátel, ale vlastně neví, že existuju? Vybrat nejlepších devět vypadá jako složitý úkol. Možnosti jsou nekonečné.

Průzkum ukazuje, že spousta lidí seznamovací aplikace používá jen tak z nudy. Facebook to tím pádem vymyslel dobře, nabízí příležitost se zabavit a o seznámení možná půjde až v druhé řadě. Představte si jen, kolik času by vám - pokud máte víc než devět přátel - zabralo dát zodpovědně dohromady těch devět vyvolených. Ze seznamky se místo výměny stane spíš "pinkání o zeď", hra o váš nejlepší seznam, který můžete neustále měnit, dokud nedojde ke shodě. A co pak?

Odmítnutí? Dobrá zpráva, už se nemusíte bát

Řekněme, že máte vztah. Třeba v něm nejste úplně spokojeni. Facebook vás začne lákat, ať si vytvoříte seznam lidí, pro které máte dlouho slabost. Nikdo to neuvidí, ani váš partner nebo partnerka. Proč ne. Může z toho být vtipná historka, o kterou se podělíte u piva. Jenže co když si vás na svůj seznam dá vaše první dětská láska, holka, se kterou jste byli párkrát venku, ale tehdy to nevyšlo, nebo kolegyně z práce a hurá, Facebook zahlásí nástup na Secret Crush? Vznikne zvláštní situace. Z lehkovážné zábavy se stane příležitost, kterou můžete a nemusíte využít. A nastat může i situace, že dojde ke shodě hned dvakrát. Napíšete "promiň, jen jsem to zkoušel/a, někoho mám", nebo půjdete, protože vám taková situace lichotí a první krok už jste stejně udělali?

Pokud budete službu Facebooku brát vážně, nejspíš bude váš seznam plný lidí, které potkáváte, ale stydíte se je oslovit. Díky aplikaci se nemusíte bát odmítnutí - on-line seznamování je o hodně jednodušší a méně bolestné než seznámení/odmítnutí naživo. V tomhle případě vlastně ani k žádnému skutečnému odmítnutí nedojde, nestane se nic.

Jen další požírač času

Jenže takové sbližování už nemůže být umělejší. Na rozdíl od Tinderu nepoznáváte nové lidi, ale tvoříte seznam z těch, které už (přinejmenším z kyberprostoru) znáte. Nic neriskujete, maximálně utrpí sebevědomí, když vám nepřijde žádné upozornění. (I když i zjištění, že nemáte žádné tajné obdivovatele, může být pro někoho dost nepříjemné.) Vztahy jako by byly jenom virtuální hra. Bez odmítnutí, bez neúspěchů, bez trapných situací. Ale i bez překonávání se, bez intimity. V naprostém pohodlí a bezpečí.

Jako téma na setkání s přáteli to může fungovat dobře, můžete společně zavzpomínat na všechny bývalé lásky a neopětovaná pobláznění a zasmát se při vytváření seznamu. Ale jinak vypadá Secret Crush jako trochu dětinská, neužitečná funkce, na které akorát strávíte další hodiny času, které vám nikdo nevrátí.

Jestli do toho půjdete, připravte se na to, že Facebooku - upřímně, co o něm vlastně víte? - předáte další cenné informace, možná i docela intimní, které mu chybí do skládačky s vaším jménem, a sami sebe připravíte o reálné zážitky… Pobavit se, prosím, ale jestli chcete vyrazit na rande Zn. "Jen vážně", inzerujte radši někde jinde…