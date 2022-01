Šibenice pro poslance? Rusům propaganda funguje, co nezafungovalo, je česká policie

Kolik z těch demonstrujících si uvědomuje, že fungují jako nástroje, jako soldáti ruské hybridní války?

Přiostřuje se, napětí roste. Nejvíc okolo pandemie omikronu a v souvislosti s hrozbou, že ruská vojska vtrhnou na Ukrajinu. U nás je zjevně krmeno napětí koronavirové, které má sílu společnost jednak rozbíjet, a za druhé zaměstnávat, poutat její pozornost. Dokumentují to například Čeští elfové ve svých pravidelných zprávách. Všecko, co je antivax, se hodí, viz kupříkladu maximálně rozmáznutá kauza tenisty Novaka Djokoviče. Rozčilení jedinci pak vyrazí "bojovat za svobodu" kousek od sněmovny - přímo před ní a v jejím okolí zákon o právu shromažďovacím demonstrovat zakazuje (viz přílohu k zákonu a výčet míst, kde jsou shromáždění zakázána). Zákonodárci dnes měli projednávat novelu pandemického zákona. Demonstranti s sebou přitáhli šibenici. Jak se ukázalo, měla být určena poslancům.

U paty šibenice stál nápis "Všichni vlastizrádci a jejich přisluhovači skončí na šibenici." Podle reportáže Deníku N jeden z protestujících řekl: "Vlastizrádci jsou ti tam uvnitř. Ti, co hlasují o pandemickém zákoně. Chtějí očkovat naše děti, a tak to jsou vlastizrádci." Šibenici přivezl Josef Rozsypal z východních Čech, který ji předtím předvedl na Facebooku. K materiálu na její výrobu napsal: "Už mi dochází trpělivost," a na dotaz, jestli nemá šibenic "málo pro dnešní garnituru" odvětil: "Zatím stačí, šibeniční vrchy znovu obnovíme." K fotografii dokončené šibenice přidal sdělení: "25. 1. 2022 Poslanecká sněmovna."

Hnus. Vyhrožování šibenicí je vyhrožování smrtí. Objevilo se už dříve. V listopadu 2018 kdosi nesl šibenici při demonstraci proti tehdejšímu premiérovi Andreji Babišovi na Václavském náměstí. V červenci 2015 zase demonstranti nesli šibenice, jež byly určené tehdejšímu předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi, imigrantům a jejich zastáncům. Tehdy se řvalo "Čechy Čechům", "My jsme národ" a "My jsme tady doma". Nesli makety šibenic s nápisem "Za vlastizradu". Vlastizrada je v oblibě. Štvavá, nenávistná demonstrace, jež měla být rozpuštěna. Policie tehdy nezasáhla, absurdní.

Včera to neproběhlo jinak. Policie Josefa Rozsypala vyzvala, aby šibenici odstranil, on ji obratem poslechl. "Jinak by se mohlo jednat o nepovolený zábor místa," sdělila Deníku N mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. O trestný čin ale prý nejde. "Nespatřujeme v tom žádné protiprávní jednání," sdělila Eva Kropáčová. - Policie tedy vyhrožování smrtí poslancům za trestný čin nepovažuje, to nevadí, vadí, že vyhrožující nemá na popravčí symbol zábor. Žijeme v blázinci?

Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, u nás potrestán nebude

A státní zástupci? Budou reagovat? Moje osobní zkušenost: když na žalobu podáte podnět, že vám někdo vyhrožuje, píše vám v mailu, že už na vás trénuje střelbu, opět je to v pořádku, musíte to unést, nedá se nic dělat, o vyhrožování nejde.

Poněkud jinak to vidí předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan. Na Twitter k obrázku šibenice u sněmovny napsal: "Naše země je svobodná, každý může projevovat názor. Naše země ale také musí být pro všechny občany bezpečná, nikdo nemůže nikomu vyhrožovat smrtí. Opravdu chtějí autoři šibenice někoho pověsit? A za co? Za zradu čeho? Za přisluhování komu? Může být majitel šibenice konkrétnější?" - Podle mě byl výrobce šibenice konkrétní až až.

Trestní zákoník, paragraf 353 nazvaný "nebezpečné vyhrožování" říká, že "kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti." Podle mě šibenice nepochybně "důvodnou obavu" vzbudit může.

Pokud takové vyhrožování projde úplně beze všeho, doslova vyzývá k pokračování. Nic se přece nestalo, nějaké "můžete to odnést, tady nemáte zábor" je k smíchu - a kdyby měl zábor, tak ji tam postaví a bude čekat, až půjdou poslanci ven? Nebo na ni jednoho dva pověsí? To pokračování se nemusí projevit jen v opakování takových nechutných výhrůžek, ale i v nějaké následné, konkrétní agresi.

Vzpomeňme, jak v létě 2017 spáchal zmanipulovaný důchodce Jaromír Balda teroristický útok na železnici a dopustil se i vyhrožování teroristickým činem. Odseděl si za to dva roky a osm měsíců. Doplňme, že Balda byl aktivním sympatizantem hnutí SPD. Od té doby se prostě mnoho nezměnilo. Asi až nějaký šílenec někoho kvůli vakcínám nebo opatřením proti viru pověsí nebo postřelí, pak začne policie konat.

Okamura rozkládá uvnitř, zmanipulovaní antivaxeři rozkládají venku

Dezinformační kampaně mají na lidi nebezpečný vliv, vyděsí je, postaví proti vládním opatřením, přesvědčí je, že bojují "za svobodu", když se bouří proti vakcínám a proti jakýmkoliv opatřením bránícím šíření covidu-19 v jeho nejrůznějších, měnících se, mutujících podobách. Pak už to jede samospádem, lidé se spojí, vyrazí do ulic, vyhrožují. Obrovský díl odpovědnosti nese Okamurova SPD, která si z odporu proti snaze státu brzdit šíření viru udělala levnou, populistickou ideologii.

Okamurovci jedou ve dvou rovinách. Uvnitř sněmovny používají regulérní způsoby, jak zabijáckému viru a ruským dezinformátorům pomáhat. Zablokovali úterní projednávání prodloužení platnosti upraveného (opraveného) pandemického zákona ve stavu legislativní nouze. Platnost zákona přitom vyprší už na konci února, po skončení by vláda neměla žádný nástroj, jak epidemii čelit, najednou by nic neplatilo, žádná omezení. To však nic nemění na faktu, že SPD prostě jen šikovně, nikoli v náš prospěch, využila střídání vlád, konce platnosti zákona a možnosti blokace.

Venku podporovatelé SPD (a nejen oni, jistě tam byli i lidé, kteří okamurovce nepodporují) postupují jinak. Vyhrožují šibenicí a šibeničními vrchy. Podle policie to však legální je, vyhrožovat smrtí poslancům smějí. Podle jiných včetně mě to legální být nemůže. Šibenice je za hranou, hrozba smrtí je nepřípustná, o chybějící "zábor" opravdu nejde.

Podstatné je, že jsme nuceni zabývat se takovým svinstvem, naše pozornost se upírá nikoli ke skutečnému ohrožení, jimž rozhodně není pandemický zákon, ale ruské hrozby válkou, již je tato nemocná velmoc viditelně ochotna rozpoutat. Zajímalo by mě, kolik z těch demonstrujících si uvědomuje, že fungují jako nástroje, jako soldáti ruské hybridní války. Slabou útěchou je, že se to odehrává nejen u nás, ale i v Bruselu a na dalších místech. Antivax bouře, jež Evropskou unii úspěšně zaměstnávají.

Evropou otřásly demonstrace proti covidovým opatřením. Protestovalo se v Rakousku, Nizozemsku nebo Belgii