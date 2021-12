Šílené divadlo v Lánech. Zeman není sněmovna, není nad ústavou, ale je mu to dovoleno

Jak víme, Miloš Zeman sám je tím, kdo by ve vládě správně sedět nemohl už jen kvůli podpoře Ruska a Číny proti nám. Slabost vůči němu je vysoce riskantní.

Velký rozruch, velké rozdělení vyvolávají "maturity", či jak to nazvat, jež skládají kandidáti na ministry v Lánech u Miloše Zemana. Celá situace je absurdizována faktem, že prezident má covid, takže s nimi jedná zavřen v plexisklové bedně (v prezidentáriu), jež má zajistit, aby na ně neprskal viry. Aby byl dojem celé té šílenosti kompletní, má zároveň na obličeji nasazený respirátor.

Nemalá část veřejnosti je celým tím divadlem popuzena, neboť panuje značně rozšířený názor, že Zeman z ústavy nemá právo budoucí ministry nějak testovat. A přece mu na to kývl nejen premiér číslo dvě Petr Fiala, ale k prezidentáriu poslušně nastupují všichni kandidáti a všechny kandidátky (těch je podstatně méně) na ministry.

Co se děje? Zeman diktuje a Fiala mu to trpí, poslouchá. Proč? Předseda ODS je velmi slušný pán, zřejmě považuje za slušnost nejvyššímu ústavnímu činiteli vyhovět. Ale nalezneme i další důvody, Fiala by rád zemi zklidnil, otupil hrany, přiblížil lidi trochu víc k sobě. Jeho zájem není pokračovat ve sváru, v rozdělování. (Zvlášť ne v covidu.) I to by mělo být podstatou změny. Dost možná si myslí, že když nevyvolá konflikt se Zemanem, nevyvolá ho ani s jeho voliči.

Najdeme i horší důvody ustupování Zemanovi, pokorné podstupování těch podivných testů či zkoušek. V jedné debatě na Twitteru Markéta Pekarová Adamová napsala toto: "Je třeba si přiznat, že alternativou je totální válka s prezidentem => nejmenování ministrů cca rok a půl či v lepším případě dva týdny izolace a až následně rozhovory s prezidentem, a tudíž jmenování po Novém roce. Silácká ramena na Twitteru umí téměř každý a lajky jsou pak laciné."

Podle tohoto tweetu je situace zlá. Pokud by tam kandidáti na ministry poslušně nechodili, bude "válka s prezidentem", "nejmenování ministrů rok a půl" atd. To je ovšem úplně jiná situace, najednou nejde o žádnou Fialovu dobrou vůli, nýbrž o totální kapitulaci před Zemanem.

Mezi zkoušenými kandidáty zřejmě nepanuje úplná jednota, neboť kandidát na ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečka v neděli v ČT prohlásil, že pokud by prezident Miloš Zeman nevyhověl návrhu na jmenování nové vlády, porušil by ústavu, a obratem by proto následovala kompetenční žaloba k Ústavnímu soudu. To už je o dost tvrdší postoj. Dojde však na něj? A nemělo už na něj dojít?

Vláda je odpovědná parlamentu

Potíž je v tom, že Zeman nyní dělá s obrovským gustem něco, co je úlohou sněmovny. Máme v Česku nikoli prezidentský sytém (v něm by skutečně prezident mohl testovat ministry), ale parlamentní demokracii. Vláda není odpovědná prezidentovi, ale parlamentu. Proto sněmovna vyslovuje důvěru vládě, která není vládou Zemana, ale bude vládou Fialy. Dokonce to jde tak daleko, že Zeman má být jakýmsi nástrojem vlády, kupříkladu má dělat její zahraniční politiku.

Prezident má z ústavy právo vybrat a jmenovat premiéra. Tím však končí, pak už má navržené ministry jmenovat, nikoli vybírat. (Mimochodem Zeman slíbil, že po volbách jmenuje předsedu jednotlivé vítězné strany, tím byl Andrej Babiš, ale prezident slib nesplnil, nejmenoval jej, ač na to měl z ústavy skutečně právo.) Teď Zeman situaci otočil, využívá strachu Fialy a jeho lidí, aby si hrál na prezidentský systém. Jde to tak česky daleko, že někteří kandidáti nosí Zemanovi dárky (jak je na to zvyklý). Máte pocit, že v covidovém prezidentáriu sedí car.

Najednou tu nesledujeme slušnost, pokud byla také záměrem, ale servilitu a slabost, kývání na lámání ústavy a klasické "Zeman si už zase dělá, co chce". Změna oproti minulosti? Nula.

No dobře, ale jak by to mělo probíhat? Jak by to bylo správně? Chápu, Fiala nechce hned na začátku ostrý střet, proto poslouchá. Ale měl nechat na kandidátech, jestli tam půjdou, nebo ne. Dejme tomu, že si Zeman coby vrchní velitel ozbrojených sil pozve Janu Černochovou, kandidátku na ministryni obrany, aby s ní probral budoucnost.

Černochové vadí, že ji za poslušnost lidé kritizují, proto tweetovala: "Twitter úderce vadí, že jako kandidátka na ministryni obrany - vážně, věcně a profesionálně diskutuji s vrchním velitelem ozbrojených sil České republiky o prioritách resortu i slabých místech v obraně země a aktuálním nasazení vojáků v době covidu. Unbelievable."

Pokud vím, mluvili také o Zemanově posedlosti, s níž vystoupil dokonce i v OSN, tedy o dronech. Tak se jen ptám, jak se dá "věcně a profesionálně diskutovat" o dronech s člověkem, který nemá mobil, a když zapne počítač (nikoli teletext), tak se mu tam objeví dětské porno.

Proč nikdo neřekne "toto není vaše role"?

Je tu další velká chyba. Ministři jsou politici, nemusí být odborníci, mají být schopni vnímat problémy resortu velmi široce, s ohledem na svoji stranu, na program vlády, ale především na situaci v zemi, na občany a jejich blaho. Proč by se měl kandidát na ministra školství bavit se Zemanem o maturitách? Na to má mít odborníky (tedy lidi, které Babiš buď vůbec neměl, nebo si je nedokázal udržet).

Jedna věc je pro mě nepochopitelná. Zatím žádný kandidát Zemanovi zřejmě neřekl "toto není vaše role, pane prezidente, vy nejste sněmovna". Alespoň nikdo z nich nevyšel z Lán ven a neřekl, že právě toto "hlavě státu" sdělil a že tam byl jen a jen ze slušnosti a z úcty k formálně nejvyššímu úřadu. Zatím nikdo, a to je smutné, to o budoucí vládě svědčí.

Zeman není žádný polypolitik, který rozumí všemu od digitalizace přes práci policie až po systém zavlažování krajiny. Uznávám, že jako prezident by měl v určité mezní (!) situaci vznést výhrady ke kandidátovi. Kdy?

Pokud by zjistil, že je kandidát dejme tomu exagent StB. Nebo že je trestně stíhaný. Pokud by věděl, že chce, aby Česko, člen EU, vystoupilo z Evropské unie. Pokud by věděl, že kandidát nás chce dostat z NATO, kde jsme členy. Černochové se měl ptát, jestli budeme dávat, jak jsme slíbili, dvě procenta HDP na NATO. (Ale on nedávno mluvil zcela opačně.) Měl by se ohradit, pokud by zjistil, že kandidát neuznává ústavu, pracuje pro nám nepřátelské Rusko nebo Čínu. (Ale takový "infekční" kandidát by měl znamenat, že poslanci nedají vládě s takovými personami důvěru.)

Jak víme, Zeman sám je tím, kdo by ve vládě správně sedět nemohl už jen kvůli podpoře Ruska a Číny proti nám. Slabost vůči němu je vysoce riskantní, velká část veřejnosti (nejen voliči dvoukoalice a tříkoalice) je zklamaná. Roztrpčená. Změna se nekoná, Zeman to tu zase svévolně řídí. Dělá, že je nad ústavou a je mu to dovoleno. Okolo přitom řádí covid, v tom je ta prezidentova hra doslova ďábelská, zlá, nepřijatelná. Nová vláda, nová odpovědnost tu už přece mohla být.

