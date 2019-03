Šlechtová je královna Facebooku, upustila páru. Neschovává se za čau lidi jako Babiš

Fuck! Opravdu? Ja fakt nechapu? Bud jsem naprosto blba anebo vsichni okolo me jen lzou. Asi jsem venovala 4 roky sveho ministerskeho zivota necemu, cemu jsme verila a byla to jen pretvarka. V tomto neumim proste fungovat. A nebudu. Politika je svinstvo. Hnus. Jsem rada a nic NIC bych neudelala jinak. Devkou/ovci nikoho v politice fakt nebudu. Jsem pysna na vse, co jsem kdy ucinila a tesim se, az se vse jednou provali. Hodne stesti te cistote v me zemi. Guys, I was naive to work for “the” and “my” (really) state. All of you were right, I should have left much earlier. But I did believed. And I did not understand it. I had no idea people could be so cruel. So fuck them and it all. The SYSTEM always wins. I will be no bitch to anyone. Very proud of what I have done for my state, will never regret. Cheers to everyone. Live your life and forget the rest. It is not worth it, I am proof of that.