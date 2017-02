Sobotka, spasitel komunistů. Chce s nimi vládnout, dělá hrubou chybu. Nahrává Babišovi

Dnes 14:00

Komunisté nejsou žádná levice, nýbrž post-totalitní partaj třesoucí se na moc jak hafan na kost.

Z nepevnosti Bohuslava Sobotky mrazí. Jakoby byl vyroben z kaše, v níž se smíchalo demokratické s nedemokratickým. Když vyjede na Západ, stává se z něj málem Ronald Reagan, ohání se Václavem Havlem a svobodou, doma však natahuje ruku k Vojtěchu Filipovi a jeho nebezpečné, po totalitě vzdychající, mimikry demokracie používající KSČM. V pátečních Hospodářských novinách Sobotka výslovně řekl, že vládní koalice s komunisty "není problém".

Tak daleko zašel poprvé. V rozhovoru pro HN 5. října 2016 mluvil o tom, jak pěkně "zafungovaly" koalice s komunisty v krajích. Pracují prý ve prospěch občanů a jsou stabilní. Dodal, že KSČM je konzervativní a národovecky orientovaná, konkurence na levici. "Přemýšlím, v čem by vlastně mohli být komunisté na krajích nebezpeční, z hlediska kompetencí, které kraje mají."

Loni však ještě na otázku, zda by spolupracoval s komunisty na vládní úrovni, odvětil: "Především bych oddělil kraje a vládu. Kraje nedělají zahraniční politiku, neřeší bezpečnostní politiku země. Dokážu si představit spolupráci s komunisty pouze na základě jasných mantinelů, které se týkají bezpečnosti České republiky. Tedy nezpochybňování členství v NATO a proevropské orientace vlády."

Letos skáče komunistům do náruče i na vládní úrovni. Čtvrt století let staré Bohumínské usnesení, jež ČSSD zapovídá mimo jiné i vládu s KSČM, nebere vážně. HN odpověděl i na otázku, zda by se mělo zrušit. "Myslím, že bychom se měli vrátit ke starostem běžných lidí. Člověk, který se musí starat o nemocné rodiče, člověk, který chce, aby jeho děti měly kvalitní školu, který chce, aby měl práci a ta byla dobře zaplacená − takového člověka vůbec nezajímá, jestli platí, nebo neplatí bohumínské usnesení."

Dál: "Bohumínské usnesení vězí v historii. Formálně se ani není potřeba k němu vracet. Bylo přijato v nějakém historickém kontextu, v době, kdy byla na politické scéně úplně jiná situace, bylo velmi brzy po listopadu 1989."

Položil řečnickou otázku: "Která jiná politická strana se vrací k usnesením starým 25 let? Která se k tomu vrací a neustále o tom diskutuje?" - Odpověď: žádná, protože pro demokratické strany dosud spolupráci s nereformovanými, na Rusko orientovanými komunisty nepadá v úvahu.

N ezpochybňování členství v NATO vzalo za své

Sobotka se i nyní odvolává na komunální politiku: "Měli jsme jedno či dvě volební období řadu koalic s KSČM v krajích, spolupráce funguje na komunální úrovni. Politické spektrum se navíc proměňuje jiným způsobem. Nemyslím si, že je tu prostředí, aby po volbách vznikla čistě levicová vláda, ale může tu vzniknout proevropská vláda, která bude respektovat sociální smír."

Všímáte si? Už zbývá jen ta "proevropská vláda", loňské "nezpochybňování členství (Česka) v NATO" kamsi odtálo. A nedělejme si iluze, kdyby byli komunisté otevřeně protibruselští, stejně by to nevadilo. Vždyť každý ví, že nemají s EU a jejími principy nic společného.

Podívejme se, co KSČM vedená Vojtěchem Filipem hlásá. Stojí na straně Putina. V listopadu 2014 letěl Filip do Moskvy na pozvání předsedy komise Státní dumy pro jednání se státy EU Sergeje Vladimíroviče Železňaka. Ten je kvůli anexi Krymu na sankční listině USA i EU. Ruská média přílet českého komunisty využila. Sněmovna se sice od jeho cesty distancovala, ale Filip byl prezentován jako český vysoce postavený ústavní činitel.

V březnu 2015 dal Filip interview ruskému propagandistickému webu Sputnik. Vyloučil, že by "v současné chvíli existovala takzvaná ruská hrozba". Řekl: "Považuji to pouze za prázdný výkřik těch, kteří neumí žít bez obrazu nepřítele. Jsem přesvědčen, že žádné spojenecké cvičení či rozšíření vojenské přítomnosti USA v EU nezlepší bezpečnostní situaci, naopak, může ji významně zhoršit." Prokremelský na druhou.

Putinův hlas v Česku

KSČM žádá, aby bylo vypsáno referendum o vystoupení Česka z NATO. Komunisté Alianci napadají, poslední dobou kupříkladu opakují, že "Aliance neochránila své členy před migrační vlnou."

Filip prohlásil v DVTV: "Vstup do Aliance nám nic nepřináší. Nám to přináší podivné akce v Afghánistánu a podobně… bojujeme za cizí zájmy." Od něj to sedí, pro předsedu KSČM jsou zájmy demokracie nepochybně "cizí". Zastává i absurdní názory, jako třeba: Čína, Rusko a Spojené státy by měly garantovat, že Evropa nebude "válčištěm". (Dodejme, že ani Čína, ani Rusko rozhodně nepatří mezi demokratické země.)



S podstatou EU nemá KSČM nic společného. Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček spolu s dalšími (včetně zákonodárců ČSSD!) loni navrhli, aby byl obnoven trestný čin hanobení prezidenta. K tomu Filip: "Úřad prezidenta je třeba chránit, aby se nerozpadl ústavní systém." Přitom Ústavní soud věc vidí opačně: volení politici podle něj musejí snést vyšší míru kritiky.

Další perla, jež prozrazuje touhu komunistů po totalitě: přišli s nápadem, ať se příživnictví stane jako za bolševika trestným činem. Potrestán by byl ten, kdo se soustavně vyhýbá práci a žije na úkor druhých, potažmo státu. Návrh prý "reaguje na vážný problém ve společnosti".

O totální nereformovanosti KSČM svědčí poslankyně Marta Semelová. Viz její výroky v pořadu ČT24 Hyde Park. Zpochybnila, že přiznání Milady Horákové ve vykonstruovaném politickém procesu byla vynucená. Obsazení Československa v roce 1968 pro ni nebyla okupace, ale internacionální pomoc. Vasil Biľak, signatář zvacího dopisu vojskům Varšavské smlouvy, je pro ni pozitivní postavou československých dějin.

B abiš: Sobotka se s pojí i s ďáblem

Takto můžeme pokračovat dál a dál, příkladů, které znemožňují vidět KSČM jako reformovanou či ke svobodě inklinující, najdeme mnoho. Co je na té partaji demokratické? Do volených orgánů státu se dostala demokratickou volbou, nic jiného.

Komunisté nejsou u moci. Jací byli, když moc drželi, pamatuje mnoho lidí v Česku, Rusku i dalších zemích. Totalita. V KSČM pracuje stalinistické křídlo. Strana stojí jasně proti západní orientaci. Komunismus má na svědomí miliony lidí stejně jako fašismus. Tohle Sobotkovi nepřekáží? Zjevně ne. Už se zase dostal do stavu, kdy bojuje ne za nás, ale za sebe. Z názorové kaše, jež v něm bez nějakého řádu víří, se vynořují velmi ošklivé tendence.

Proč teď otevřel náruč Filipovi? Dva důvody. Blíží se sjezd ČSSD. Sobotka sice nemá soupeře, ale touží po silném mandátu. Výroky o komunistech si chce koupit proruské, zemanovské křídlo partaje. Za druhé svým ovečkám nabízí "řešení" krize, v níž ČSSD vězí. Vymyslel si spojenou levici, ČSSD po volbách spojenou s KSČM, která by (věří zřejmě) dala dohromady stejný počet hlasů jako ANO.

Je to dvojnásob hloupé. Komunisté nejsou levice, nýbrž post-totalitní partaj třesoucí se na moc jak hafan na kost. Jejich obliba navíc neroste, spíše klesá. A naivní Sobotka se zřejmě chce stát jejich spasitelem.

Svým postojem nahrává Andreji Babišovi. Dělá z ANO víc demokratické hnutí, než jakým je. Babiš se hned nechal slyšet: "Pan Sobotka udělá cokoliv, aby byl zase premiérem, s klidem se spojí i s ďáblem." Ďáblem tu má být KSČM. Babiš sám loni spolupráci s komunisty připouštěl. Ale kdo by si to pamatoval, on je mužem okamžiku a teď se mu hodí spojenou levici (jež by žádnou levicí nebyla) nakopnout.

Nejen to, Sobotka dal nabídnutou spoluprací komunistům naději, že by přece jen mohli prolomit 27 let trvající vládní prokletí. Tím de facto mobilizuje unavené komunistické voliče, najednou jim nabízí smysl volby do Sněmovny. Chyba jako Brno. Může to dopadnout taky tak, že KSČM skončí druhá a ČSSD až třetí. Vyčítat to Sobotkovi pak bude potom pozdě.

Popravdě se to všecko jeví, že je s předsedou ČSSD ámen a že jeho partaj dostane ve volbách zaslouženě na frak. Malér tkví v tom, že to odskáčeme my, nikoli oni.

autor: Martin Fendrych