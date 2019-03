Očkování Facebookem: Spalničky jedou, rodiče pořád nemají rozum. Tak snad děti

Jsme šikulky. Sbíráme rekordy. Sáblíková na ledě dojela pro další zlata a světové rekordy, my jsme v roce 2019 neočkováním dojeli pro stejný počet nakažených spalničkami jako za celý loňský rok.

Ťuk ťuk! Kdo tam? Státní zdravotní ústav! Za prvních 69 dní roku 2019 se v České republice nakazilo spalničkami 231 lidí. Loni jich bylo za celý rok 209. V roce 2017 146, v roce 2016 pouze sedm případů, o rok dříve devět.

Jsme šikulky. Sbíráme rekordy. Sáblíková na ledě dojela pro další zlata a světové rekordy, my jsme v roce 2019 neočkováním dojeli pro stejný počet nakažených spalničkami jako za celý loňský rok. Taky docela slušná rychlost, když máme teprve třetinu března. Zatímco na bruslařku můžeme být doopravdy pyšní, tohle si za rámeček určitě dát nemůžeme.

Abychom byli fér, největší skupinu nakažených (67) tvoří lidé ve věku 35 až 44 let. Podle odborníků to je zapříčiněné pouze jednou dávkou očkování v útlém věku. Teď se musí dávat dvě, jenže někteří rodiče si myslí, že i jedna je hodně, a tak od roku 2013 proočkovanost dívek a chlapců klesá.

Aby se spalničky nemohly v populaci volně šířit, musí být proočkovanost dětí 95 procent. V roce 2007 mělo očkování zhruba 98 procent dětí, a předloni? Šílených 84 procent. A vzhledem k tomu, že jsme letos na počtech nakažených za celý loňských rok, proočkovanost může jenom padat, ne stoupat. Pokud by nakažení přibývali stejně rychle a rovnoměrně, na konci roku 2019 se bavíme o cca 1250 nakažených.

Aspoň Facebook má rozum

Lidi, co neočkují své děti, ve mně vzbuzují podobný pocit, jako když někde na rušné ulici ve městě potkám člověka, který jde z nějakého "zdravého" důvodu bos. Prostě mi to hlava nebere. Ptám se, proč lék nevyužít, když je k dispozici? Za tohle přece průkopníci vědy neumírali při divokých experimentech, ne?

V chudých státech Afriky umírají lidé, protože nemají potřebné vakcíny, dělají si sandály ze starých pneumatik a my, zhýčkanci, zápaďáci, hipsteři, z nějakého pro mě nepochopitelného důvodu chodíme bosky po špinavých ulicích měst… A taky neočkujeme děti. To je nepochybně horší, černými patami a žvýkačkou na palci ohrožujeme maximálně sebe. Neočkováním ratolestí ohrožujeme je a ostatní. Nejde jen o naše zdraví.

Co tedy s tím, když trend ukazuje, že rodiče prostě nemají rozum a věří po internetu kolujícím dezinformacím? Vypadá to, že ho snad dostal Facebook (aspoň do té doby, než se zase něco provalí). Společnost 7. března zveřejnila zprávu, ve které se mimo jiné můžeme dočíst, že ve vyhledávání omezí dosah stránek a skupin, které obsahují konspirační teorie. Evidentně problém není jenom v České republice.

V českém prostředí lze zmínit skupinu (Ne)očkování, kde je člověku smutno u srdce, když vidí místní členy s dotazy typu: "Očkujete proti tetanu?" A série odpovědí "Ne" od různých lidí. Otázky, kde sehnat podpis, že je dítě očkované, když není, protože ho jinak nevezmou do školy, a rodiče musí pracovat. Šílenost. Facebook dělá dobře, že po tomhle jde.

Sociální síť si chce taky posvítit na reklamu a sponzorované příspěvky, ve kterých se budou objevovat dezinformace ohledně vakcín. Pokud je detekuje, sponzorovaný obsah odmítne. Omezení přibudou také na Instagramu. "Nebudeme ukazovat ani doporučovat obsah, který obsahuje dezinformace o vakcínách podle hashtagů nebo na kartě Prozkoumání," píše Facebook. Společnost také hledá cesty, jak uživatelům nabídnout ověřené informace, když už do styku s takovým obsahem přijdou.

Názory rodičů nejsou dogma

Iniciativa Facebooku je rozhodně důležitá a zaslouží si kredit za snahu a reakci na problémy, které v reálném čase vidíme i u nás. Ale rozum musí mít i děti samotné a hovořit o tom, že je rodiče nechtěli v mládí očkovat a třeba si to z nějakého důvodu stále nepřejí. Jako působivý příklad rebelie může sloužit Ethan Lindenberger.

Středoškolák z Ohia mluvil před komisí amerického Senátu věnující se zdraví, vzdělání, práci a penzím o nebezpečí dezinformací v souvislosti s očkováním. Jako argument pro důležitost vědecky podložených informací použil svou matku, která jej odmítla očkovat, protože se stále domnívá, že vakcíny způsobují autismus. Jak začal dospívat, nechal se naočkovat i přes její nesouhlas.

V Senátu středoškolák vypráví o zkušenostech se svou matkou, která mu odpovídala "To přesně chtějí, aby sis myslel", když se jí snažil dokázat vědeckými poznatky, že na očkování není nic nebezpečného. Z logiky věci žena v debatách se synem tahala za kratší konec lana, proto se po rozepřích vždy obracela na pochybné internetové stránky, na facebookové skupiny (viz (Ne)očkování) a hledala odpovědi, které nemohla mít. A na tyto skupiny se Facebook snad teď zaměří.

Celé to je vlastně hrozně smutné. Člověku se prostě nabízí staré oklepané klišé: "Co by za to daly děti v Africe?" Bohužel tentokrát to celkem sedí. Tak nevěřme hloupostem a podívejme se na tuto studii, vyvracející spojitost vakcíny proti spalničkám s autismem. Zúčastnily se jí statisíce dětí.