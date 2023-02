Spalovací motory končí. Není čeho litovat

Hotovo. Evropský parlament schválil dohodu, podlé níž už za 12 let v podstatě nebude možné vyrábět v unii osobní auta poháněná benzinem či naftou. Pro autobusy to pak začne platit ještě dříve - už od roku 2030. A na minimum mají postupně doklesat i emise těžkých nákladních automobilů. Konečně.

Časy se mění, nastává nová doba. Jejím průvodním znakem je nový pohled na budoucnost a evidentně také snaha myslet na osud dalších generací - což je na tom všem nejcennější.

Jak se k jednomu z plodů tohoto nového uvažování - k rozhodnutí o konci spalovacích motorů - postavili čeští europoslanci? Pro byli jen čtyři: tři piráti a Luděk Niedermayer z TOP 09. Proti jich hlasovalo 13 z SPD, ODS, ANO, KSČM i KDU-ČSL. Celkově návrh prošel v poměru 340 ku 279 hlasům. Český opak (4 ku 13) naznačuje, že stále žijeme zahleděni do minulosti.

Hnutí ANO se rádo vydává za progresivní stranu, říká, že chce, aby se Česko stalo jedním z evropských lídrů. Z pěti jeho europoslanců ale hlasovali hned čtyři proti nové normě. Exministr Karel Havlíček (ANO) pak tweetoval: "Hotovo. Prodej nových klasických aut skončí v r. 2035. Dnes tento hloupý nápad, který vznikl za asistence vlády @P_Fiala, schválil parlament EU. Prodávat se nebudou ani hybridy. To bude mít dopad nejen na náš automobilový průmysl, ale rovněž na růst cen vozidel pro spotřebitele." Jako by zapomněl, že tento "hloupý nápad" vznikl i za asistence jeho stranického šéfa Andreje Babiše.

Hlavlíčkoval pak i europoslanec Alexandr Vondra (ODS), když si zaprorokoval: "Ožebračíme střední třídu, rozšíříme řady nezaměstnaných a nahrajeme Číně. Budu hlasovat proti v naději, že dáme šanci konkurenci, která jedině zaručí inovace a zachová lidskou svobodu." Jako by lidská svoboda spočívala ve výrobě spalovacích motorů.

Co se "ožebračení" střední třídy týká, narážel Vondra na vysoké ceny elektromobilů. Přitom je ale jasné, že pokud by neklesly, automobilky zkrachují. Existuje pro ně jediná možnost - zlevňovat, vyrábět časem elektroauta za stejné ceny jako dnes vozy se spalovacími motory, které mimochodem také nejsou nijak levné. Prostě nás čeká změna k čistšímu prostředí, v němž se nám bude lépe dýchat.

Euro 7/VII vadí automobilkám víc

Zajímavé je, že pokud už Sdružení automobilového průmyslu (SAP) něco vadí, pak mnohem víc než chystaná změna, je to nová emisní norma Euro 7/VII, která má pro osobní auta platit od poloviny roku 2025. "Namísto zlepšování emisí v dopravě norma fakticky odklání tolik potřebné zdroje investic do technologií bateriových, potažmo vodíkových vozidel. Současně povede i k výraznému omezení nabídky cenově dostupných modelů pro zákazníky," tvrdí zástupci sdružení. Přeloženo: automobilky přijaly elektromobilitu za svou a nechtějí už investovat do drahých úprav spalovacích motorů.

Euro 7/VII se ovšem týká i těch elektrických. Vymezuje například životnost baterií - po pěti letech a sto tisících najetých kilometrech má jejich kapacita stále dosahovat 80 procent.

A úpravy čekají i dálkové autobusy a těžké nákladní automobily vyráběné na unijním území. Od roku 2030 budou muset postupně emitovat stále méně oxidu uhličitého, až by v roce 2040 měly jeho produkci snížit o 90 procent proti roku 2019. Tohle vše bude ovšem platit jedině tehdy, když to schválí jednotlivé země a po nich ještě Evropský parlament.

Důležitý moment: všechny nové městské autobusy mají být od roku 2030 prosté jakýchkoli přímých emisí. K tomu poznamenejme, že život se stále víc přesouvá do měst, těžká i hromadná doprava hrají čím dál větší roli. Nákladní a autobusová doprava produkuje šest procent všech unijních emisí skleníkových plynů a více než čtvrtinu emisí připadajících na silniční dopravu.

Komunistická europoslankyně Kateřina Konečná k hlasování Evropského parlamentu - a k roli Fialova kabinetu během vyjednávání - řekla toto: "Česká vláda sama sobě zabila průmysl, který tvoří deset procent hrubého domácího produktu České republiky." - To je ale pravý opak pravdy. Světoví výrobci aut přecházejí na elektromobilitu či vodíkovou mobilitu. Pokud by Česko zaostalo, pak teprve by zabilo svůj autoprůmysl.

Skupina Volkswagen Group se přesouvá k dekarbonizované dopravě. Mezi roky 2023 a 2026 chce do elektromobility investovat asi 1,75 bilionu korun. V Evropě plánuje vybudovat šest obřích podniků na výrobu baterií do elektroaut. Jeden by mohl vzniknout v Česku, v nové průmyslové zóně v Líních u Plzně. Škoda Auto, náležící do koncernu Volkswagen Group, bude významným odběratelem baterií. Podle předpokladů budou v roce 2030 sedmdesát procent jejích prodejů v Evropě činit elektromobily.

Lze pochopit, že někdo přilnul ke spalovacímu motoru. K jeho zvuku, k vůni benzinu a kouři, který v zimě chrlí výfuk nafťáku. Ale svět se mění. Za volantem už nepijeme a v hospodách už nekouříme. Chceme žít déle, zdravě, začneme pracovat až skoro do sedmdesáti. A to se zničenými plícemi a přehřátou planetou nejde.

Video: Jsme rozmazlení, změna životního stylu je neodvratná. Green Deal bude drahý, říká Dana Drábová (29. 10. 2017)