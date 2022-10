Spolu v Praze pohltil babišismus. Do rady hlavního města cpe stíhaného politika

Před sněmovními volbami se trojkoalice tvářila, že chce do správy věcí veřejných vrátit vyšší nároky. Teď ty ideály balí a o straně, která nechce slevit ze zásad, mluví jako o rozbíječce.

Vyjednávání o tom, kdo bude řídit Prahu, jsou zajímavá z několika důvodů. Lidé si na nich mohou ověřit, nakolik strany a politici míní vážně, co říkají před volbami, nakolik dodržují vlastní principy. Nakolik je dodržují nejen tehdy, míří-li proti hlavnímu soupeři (jímž je pro koalici Spolu předseda ANO Andrej Babiš), ale i když míří proti partnerovi. Mezi Čechy panuje přesvědčení, že "politika je svinstvo", neplatí v ní žádné hodnoty ani sliby. Praha se po komunálních volbách stává místem, kde si mohou tento svůj silně negativní pohled potvrdit, nebo zpochybnit. Jako si ho na čas zpochybnili loni po sněmovních volbách, kdy se pět stran nerozhádalo, nýbrž dohodlo.

Premiér Fiala (ODS) dal na počátku pražských vyjednávání najevo, že by byl rád, aby koalice Spolu pro Prahu kopírovala vládní pětku. Uvědomuje si, že metropole slouží jako symbol. A uvědomuje si také, jak důležité je nevládnout s populisty. Šance Andreje Babiše, že se stane českým prezidentem, sice ochabují, jeho ANO se ale i nadále těší vysoké popularitě a podle průzkumů by dnes získalo okolo 30 procent hlasů. Kolem desetiprocentní hranice osciluje i extremistická SPD. Do toho žijeme ve válce a tíží nás energetická krize i vysoká inflace - časy jsou tedy mnohem víc, než jen nelehké.

V Praze se vyjednávání Spolu s Piráty zasekla. Na čem? Na principech. ODS se snaží vinu hodit na tým současného primátora Zdeňka Hřiba - to oni prý trvají na nesmyslných podmínkách, to oni vše komplikují. Co tedy hřibovci požadují? Chtěli mít v koalici také STAN a Prahu sobě, kterou ovšem občanskodemokratický kandidát na primátora Bohuslav Svoboda předem tvrdě odmítl. Piráti také chtějí mít primátora Prahy na celý úvazek, nejen na třetinu. A zásadně nesouhlasí, aby v městské radě zasedl trestně stíhaný politik. Nejde o nic nového, nýbrž o předem danou, obecnou podmínku. V dané situaci se hraje o trestně stíhaného zastupitele, lidovce Jana Wolfa. Tedy o politika, který kandidoval za koalici Spolu.

Nedávno primátor Hřib tweetoval: "Pražské SPOLU bezpodmínečně trvá na dosazení trestně stíhaného politika do Rady hlavního města. Pan @P_Fiala přitom dříve psal: Trestně stíhaná osoba nebude členem vlády a taková osoba nesmí ani zastávat politickou pozici ve státní správě. - Takže vládnout slušně, ale jen někdy?" Pokračoval dál tím, co Fiala tvrdil v roce 2019: "Otevřené zpochybňování rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení ze strany politiků považuji za poslední stadium úpadku demokratického právního státu. Proto jsem to nikdy nedělal a nebudu to dělat ani teď."

Principy jdou do hajan

Tehdy se to samozřejmě týkalo trestně stíhaného, později obviněného a nyní souzeného Andreje Babiše. To on byl nepřítel, to na něj se vtahovaly principy. Teď se to týká Wolfa, který kandidoval v koalici Spolu. Fiala už však svou zásadu směrem ku Praze neopakuje a principy šly spát.

Jiří Pospíšil, europoslanec, předseda pražské TOP 09, se na problém trestně stíhaného člena rady dívá taky tak, že nejde-li o Babiše, nejde vlastně o nic a musí se přimhouřit oči: "Otázkou ale je, zda si mají budoucí koaliční strany lustrovat a vetovat své kandidáty? Já myslím, že ne! O našich zastupitelích rozhodli voliči - a to bychom měli ctít a respektovat! Jde tedy o princip respektu k vůli voličů, ne o konkrétní osobu."

Babiše ovšem Pospíšil - někdejší ministr spravedlnosti - "lustruje", i když také jeho si voliči zvolili. Dodejme, že voliči nejsou soudci. I Wolfa zvolili, proto se stal zastupitelem hlavního města, neznamená to však, že musí usednout do exekutivy. A právě o to se při vyjednáváních hrálo.

O princip, avšak nejen o princip. Pokud zkrachují jednání Spolu pro Prahu s Piráty, a nyní to tak už zhruba týden vypadá, hrozí, že se trojkoalice dohodne s hnutím ANO. Pak by samozřejmě mělo logiku, že trestně stíhaný Wolf bude sedět v radě, pak tam přímo patří, pro ANO je to samozřejmost či "poznaná nutnost", kterou celé roky hájí. Ale pokud se Spolu spojí s ANO, pražští voliči se utvrdí v představě, že politika je svinstvo, blamáž, principy v ní platí jen občas a jen pro ty druhé, a že se politikům nesmí věřit.

Ještě si dovolím dodat, že pražské ANO, to není žádná Ostrava, žádný Tomáš Macura - na šéfovi ANO poměrně nezávislý politik. Ne, v Praze sledujeme typické babišovské hnízdo. V čele kandidátky sice stál Patrik Nacher, který dělá i dobré věci pro občany v nouzi, tím se liší, ale proti šéfovi neřekne ani ň. A hned za ním najdeme "Babiše na druhou" Ondřeje Prokopa, krajského předsedu ANO, a o kousek níž Radmilu Kleslovou, jež byla v letech 1986 až 1989 pracovnicí Státní bezpečnosti a od roku 1988 pracovala ve 23. odboru rozvědky, který měl na starosti získávání a výcvik špiónů do "kapitalistického zahraničí". Nedělejme si o pražském ANO iluze.

Omyl jménem Svoboda

Dohoda Spolu a Babišova hnutí v Praze by se stala důležitým signálem pro sněmovní volby. Signálem, že s ANO to jde, Babiš Nebabiš, principy neprincipy. Signálem, který Fiala nechce vysílat. Ukázalo by se mimo jiné, že svoji stranu příliš neovládá a že se změnila mnohem méně, než si část pravicových voličů možná nějaký čas namlouvala.

Nejde ale jen o vztah ODS k ANO a Babišovi. Fialou vedená strana nominovala na primátora Prahy gynekologa Bohuslava Svobodu. O tom, že pražské ODS slouží jen jako poklička, už bylo napsáno hodně. Zásadní je ale především další výhrada Pirátů, tedy až absurdní souběh funkcí, které Svoboda hodlá zastávat. Přednosta gynekologické kliniky, poslanec parlamentu a teď by přidal ještě třetí veleroli v podobě primátora hlavního města? Není to jen výsměch všem těm činnostem, je to navíc jasné potvrzení, že Svoboda nic řídit nemá, mají ho tam, aby to navenek vypadalo v pořádku.

Mnohokrát přesvědčil, že Praze nerozumí, že pro ni nemá žádný výhled urbanistický, rozvojový. Že nemá plán, jak řešit obří problémy s bydlením. Že neví, jak posunout věci v dopravě, jak udělat město více přátelské k chodcům, jak v něm zvýšit kvalitu ovzduší. Nabízí jen metropoli ucpanou auty, v tom si rozumí s ANO a Nacherem. A pokud nemá pro Prahu výhled Svoboda, buďme si jisti, že ho nemají ani ti pod ním, vlastně nad ním, pokud jde o umístění ve volbách, kde na vlastní kandidátce tento pseudolídr skončil až pátý. Ani vlastní voliči ho jako primátora Prahy nechtějí.

Připomenu ještě jeden zásadní fakt, který poněkud upadá v zapomenutí. Piráti získali 13 mandátů, ODS sama 10. ANO získalo 14 zastupitelů, ale koalici může složit jen se Spolu, a to velmi slabou. ODS prostě pražské volby nevyhrála ani náhodou. A to by nemělo být při vyjednávání opomíjeno.

Lpění na trestně stíhaném politikovi v radě? Úpadek? Především naprosto typický babišismus. Spolu v podstatě podporuje trend, který tu nastavil dlouho trestně stíhaný Andrej Babiš a jeho hradní opora Miloš Zeman. Před sněmovními volbami se politici Spolu tvářili, jako že chtějí znovu vzkřísit slušnost a vyšší nároky na politiky, tedy více než presumpci neviny. Teď ty ideály balí a stranu, která na zásadě slušnosti trvá, označují za rozbíječku. Změna se tedy v Praze koná, ale zatím je to změna ve stylu šéfa a majitele ANO.

Hřib k jednání o Praze: Dohodnu se v zásadě s kýmkoliv, ale nemůžeme popřít sami sebe (video DVTV ze 4. října 2022)