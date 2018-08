Stát nefunguje, české vlajky u dálnic jsou toho řvoucím důkazem

Neschopnost a lhostejnost k zákonům máme denně na očích, billboardy pokryté českou vlajkou jsou reálná reklama na ANO a jeho ministra Dana Ťoka.

Stát je funkční, když v něm platí zákony. Když jsou úřady, firmy a občané nuceni zákony dodržovat, když je právo rychle vynucováno. Jestli stát zakáže billboardy u dálnic a silnic první třídy, tak tam prostě nesmějí stát. Pokud tam drze trčí i rok po zákazu, stát nefunguje.

Představte si situaci, kdy dejme tomu svalnatý muž mlátí ženu (nebo kohokoli jiného) na ulici, kolem kráčí policejní hlídka, chvíli masakru přihlíží, pak rozhodí rukama (chlap je moc silný) a jde dál. Hned víte: stát nefunguje.

Jiný příklad: v Praze na Václavském náměstí si firma vyrábějící pervitin otevře stánek a veřejně zakázanou drogu prodává. Úřady a policie oznámí, že se to nesmí, pervitin je nelegální, ale firma prodává vesele dál, kolem se válí sjetí závislí. Opět víte, že stát nefunguje.

Naprosto stejně víte, že je český stát k smíchu, když jedete po dálnicích či silnicích první třídy. Dál tu trčí asi tisíc billboardů, ač byly před rokem jasně, zákonně zakázány. Oproti předchozím příkladům jsou billboardy všude, po celé zemi, navíc již velmi dlouho některé opatřeny českou vlajkou, symbolem české státnosti. A některé billboardy u dálnic jsou klidně dál nabízeny k pronájmu. Šílené.

Jedete, symbol české státnosti je jako prezervativ navlečen na zakázaných billboardech a tisíckrát vás upozorní na fakt, že stát viditelně nefunguje, ani "jako firma", ani jako právní subjekt.

Problém s billboardy ohrožujícími řidiče (odvádějícími jejich pozornost) není jen rok starý, táhne se minimálně od roku 2012. Tehdy začal platit zákon a firmy měly pět let času na jejich odstranění. Loni 28. srpna zveřejnilo ministerstvo dopravy, jež řídí Dan Ťok (ANO), zprávu: "V pátek 1. září skončí lhůta, do kdy mají provozovatelé reklamy od dálnic a silnic I. třídy odstranit billboardy. Naplňuje se tak termín stanovený zákonem schváleným už před více než pěti lety. Ministerstvo dopravy k tomuto datu zahájí kroky vedoucí k odstranění reklamních poutačů podle stanovených podmínek. Ministerstvo bude jednat v souladu se zákonem a nebude ustupovat jakékoliv snaze billboardové lobby."

Odstraněna však byla jen zhruba polovina poutačů. Za rok se stát veřejně projevil jako neschopa, slibotechna, srab, komik, trapák.

Kdyby chvilku tahal pilku…

Když tuto středu Dan Ťok mluvil o billboardech, beze studu řekl toto: "Odstraňování bohužel nejde tak rychle, jak bychom si přáli, může za to liknavost některých majitelů, kteří neplní svou zákonnou povinnost. Rozhodně nešlo postupovat tak, že bychom po uplynutí zákonné lhůty pro odstranění reklamních nosičů mohli vzít pilku a jít odřezávat."

Strašná věta. Pokud mi někdo na můj pozemek nezákonně postaví billboard, vezmu rozbrušovačku a podříznu ho. Přesně to měl Ťok u dálnic (tam je to jeho působnost, u silnic první třídy za billboardy odpovídají kraje) udělat, vzít pilku a podříznout ty nezákonné, životy lidí ohrožující stavby. Pervitin by taky prodávat nenechal, i kdyby měla firma na stánek povolení.

Neschopnost státu máme denně na očích, denně se každý řidič učí: stát je k ničemu, nechává billboardové firmy porušovat zákon. Proč bych tedy já taky neporušoval? Proč bych měl jet jen 130 v hodině? Pojedu 200, ať si trhnou, aspoň se nestačím na ty zašpiněné české vlajky dívat.

Jak jsou billboardy nebezpečné, o tom svědčí nehoda, jež se stala 7. dubna ve čtyři ráno na dálnici z Prahy na Hradec Králové. Řidič BMW vyjel z vozovky, narazil do sloupu billboardu s českou vlajkou, odrazil se od něj, několikrát se přetočil a skončil v příkopu. Vypadl z auta, zemřel. Před jízdou pil alkohol, ale zemřel také kvůli billboardu, který měl být dávno odstraněn.

Neschopnost státu je navíc kryta. Obecně prospěšná organizace Kverulant.org letos v dubnu, po oné nehodě, podala na ministra dopravy Daniela Ťoka trestní oznámení a argumentovala tím, že jeho úřad ani osm měsíců po zákonném zákazu neodstranil billboardy. Státní zástupkyně trestní oznámení odložila. Důvod? Silniční zákon prý nestanoví lhůty k odstranění a likvidaci billboardů.

Kverulant ovšem dokládá, že paragraf 25 zákona o pozemních komunikacích "přesně specifikuje, jak mají úředníci postupovat a jaké na to mají lhůty. Úřad je povinen do sedmi dnů vyzvat vlastníka nelegálního billboardu k jeho odstranění. Vlastník ho musí do pěti dnů odstranit, a pokud to neudělá, úřad musí reklamu do 15 dnů zakrýt a následně zajistit odstranění billboardu."

Neschopní úředníci krytí žalobci? Super stát, takhle to na "špici Evropy" (Babiš) dotáhneme raz dva.

Ale znovu, tu neschopnost a lhostejnost k zákonům máme denně na očích, je to ta nejlepší, reálná reklama na Dana Ťoka a na ANO.