Středula do války o Hrad vleče i Zemana, „poctivé komunisty“ a čínsko-ruskou partu

Máme zatím tři silné kandidáty na Hrad. Jsou jimi miliardář v obytňáku, generál bez armády a odborový boss vydávající se za pohádkovou postavu. Česko.

Sedm měsíců zbývá do konce roku, expremiér Babiš, podle průzkumů favorit prvního kola přímé volby prezidenta, zřejmě však nikoli favorit druhého kola, kampaňuje naplno, vyrazil mezi lid s "obytňákem". A začínáme se dozvídat čím dál víc informací o dalším kandidátovi - odboráři Josefu Středulovi. Minulý týden poskytl rozhovor Aktuálně.cz a vyvolal bouři větou: "O komunismu, ať už ruském, nebo čínském, mám naprosto jasno. Zároveň si ale umím vážit každého poctivého komunisty."

Seznam Zprávy přišly s novým tipem, když o tápání vlády napsaly: "Nepřehledná situace nakonec může skončit naprostým překvapením. Třeba tím, že kabinet do boje o Hrad vyšle premiérova poradce pro zahraničí a bezpečnost Tomáše Pojara, který ovšem není širší veřejnosti známý." Pojar by pak měl být veřejnosti velmi málo známou protiváhou populistovi Babišovi a ryze levicovému kandidátovi Středulovi.

Jak už jsem psal, odborář se pokouší fungovat jako jakýsi "catch all" kandidát, což je u člověka, kterého doporučil prezident Miloš Zeman, jehož obliba prudce poklesla, dost těžká práce. Středula v tom bruslí jak Shoma Uno a bojuje o liberály a levičáky, co mu síly stačí.

Celá pasáž s "poctivými komunisty" zněla následovně: "Uvědomte si, že jsem člověk, který od roku 1989 dělá jasné kroky. Od první chvíle jsem věděl, že chci z firmy, kde jsem působil, vyhodit komunisty, Lidové milice i Socialistický svaz mládeže. Změnili jsme celé Revoluční odborové hnutí, založili jsme úplně nové odbory. O komunismu, ať už ruském, nebo čínském, mám naprosto jasno. Zároveň si ale umím vážit každého poctivého komunisty. I my v podniku jsme měli spoustu poctivých lidí. Pokud byli komunisti, tak to umím oddělit. S tím fakt nemám problém."

Středula se tu ukazuje jako politicky poněkud naivní člověk. Kopat dnes za komunisty je prostě pasé. Chápeme, co chce říct, mluví o lidech, kteří "vlezli do partaje", nikomu osobně neškodili a, jak by řekl exkomunista Babiš, "makali". Jenomže tihle poctivkové byli součástí zločinecké organizace a nikdo jim to neodpáře. Středula by asi nikdy neřekl, že fašismus byl zrůdný a zločinný, ale umí si vážit "každého poctivého fašisty", přitom komunismus a fašismus byly oba zločinné systémy.

Už dnes vidíme, co bude pro Středulu zřejmě hlavní překážka - podpora, již mu vyslovil Zeman. Psal jsem o tom, jak se prezident stáhl od Babiše; mrzí to expremiéra? Těžko. On se od neoblíbeného prezidenta potřebuje oddělit a Zeman mu v tom docela šikovně pomáhá. Středula neumí být tak mazaný jako Babiš, takže tohle nechápe. Zemana dnes velká část liberální veřejnosti vnímá tak, že odboráři škodí. Středulovy věty o Zemanovi typu "každá debata s ním je na výši" a "vždy se těším na společné setkání, i když s ním nesdílím stejné názory" jsou úplně mimo. Voliči přece Zemana čas od času sledují na Primě a ta debata tam opravdu, ale opravdu není na výši.

Navíc spojení se Zemanem nejde dohromady s jinými postoji odborářského kandidáta: "Česko by všechny své kroky mělo koordinovat s EU a NATO. Musíme být skutečně vůči Rusku a Číně obezřetní." Tohle si skalní zemanovci nemyslí. Budou volit jiného kandidáta, svého, extrémního, proruského.

Hrad jako kulturně-sociálně-politické centrum střední Evropy

Středula předvádí i jiné naivity. Z Hradu by chtěl udělat "kulturně-sociálně-politické centrum střední Evropy". Dovolím si poznamenat, že Václav Havel byl mimořádně světovou osobností, ale toto nedokázal. Středula dává najevo, že o některých věcech nemá ponětí. Koho by chtěl na Hrad zvát? Jaké kulturní hvězdy? Jaké sociology, filosofy, jaké kapely a orchestry? Jaké politiky? Kdo ze západních elit ho venku zná? Přijel by mu na Hrad Michel Houellebecq či Slavoj Žižek?

Středula by chtěl "výkon prezidentské funkce zcivilnit a otevřít ji lidem bez ohledu na jejich názory". Takže nakonec tam možná skončí Vojtěch Falmer Filip? Co znamená "bez ohledu na jejich názory"? Zřejmě zase jen to, že chce být jako smrt a bere všechno. Možná dělá chybu, že se vlastně snaží kopírovat Babiše právě v tom, jak sahá po příliš velkém okruhu lidí, přitom je odborářský boss, tím pádem je vnímán vyhraněně a ryze levicově.

Tvrdí, že prezident patří mezi lidi. Takže si koupí taky obytňák a vyrazí? Ne, on sní už o tom, že byl zvolen: prezident by prý měl "být částečně pohádkovou postavou, která se převlékne do oděvu poddaného, sejde z kopce a sedne do tramvaje popovídat si s lidmi". Panečku, oděv poddaného, takže občany vnímá stejně jako Zeman? Jako poddané?

Taky mu mohou překážet jeho pročínské a proruské vazby. On sám říká: "Mé směřování je a bude vždy prozápadní a proevropské. Nejsem ani pročínský, ani proruský." O. K., ale pracuje pro něj protokolář Miroslav Sklenář, který působil v čínské skupině CEFC, a s komunikací odborů mu pomáhá Pavel Vlček, který přes rok pracoval pro ruskou společnost Rosatom. Odborář hájí jejich "morální integritu", jenomže dělat pro Rusy a Číňany prostě morální nebylo. Pokud se takových lidí nedokáže zbavit, povleče je jak kouli na noze.

Velmi, velmi důležité bude, abychom věděli, kdo mu platí kampaň. Tohle bude ostře sledovaný moment prezidentského klání. Středula říká, že jedná s několika podporovateli, "ale žádná dohoda není dotažená do konce". Výhoda Babiše tu je, že on peníze prostě má, on dělá zásadně na sebe, a tedy pro Agrofert, který má uložený ve svěřenském fondu a jehož je jediným beneficientem. Na to už si lid zvykl.

Já jejich marketing používat nebudu

Zásadní otázka rozhovoru, jak hodlá Babišovi přetáhnout voliče? Odpověď: "Řekl bych svůj příběh, který je jednoznačný. Dlouhodobě hájím lidi bez ohledu na to, co si myslí politici, kteří často spoléhají na marketing. Já jejich marketing používat nebudu, vždycky říkám to, co si skutečně myslím. Beru ochranu lidí smrtelně vážně. Bez ohledu na to, jestli to je zaměstnanec, poctivý zaměstnavatel nebo třeba důchodce. Chci oslovit všechny lidi bez ohledu na to, čí jsou voliči. A skutečně věřím, že se mi to povede."

Pokusme se tomu rozumět, Středula se v době marketingové vzpírá marketingu, nechce ze sebe udělat levicové ferrari, odmítá babišovat. Pěkné. Jde proti trendu a pokouší se, ostatně rozumně, využít svou velkou výhodu, tedy že se v Česku skutečně bral za platy zaměstnanců a že tu téma platů vnutil politikům. Toto je jeho silná karta. Dá se ale dnes využít bez marketingu? A jak by chtěl jako prezident "brát ochranu lidí smrtelně vážně", míněno brát vážně ochranu zaměstnanců? Jak to bude dělat?

Další potíž, odmítá skončit se šéfováním odborů. Na otázku, zda odstoupí z této exponované funkce, říká: "Myslíte, že by všichni kandidáti na prezidenta měli mít v kolonce povolání napsáno, že jsou nezaměstnaní?" Pokračuje v naivní představě o kampani: "Není každý miliardář, multimilionář. Někdo je poslanec, někdo senátor, někdo rentiér, někdo třeba předseda odborů. Je to má práce, která živí mě a mou rodinu. A na to, abych ji mohl vykonávat, jsem musel být zvolen. Což se stalo. Nepředpokládám, že bych odstupoval z funkce předsedy odborů."

Tady se zase ukazuje výhoda Babiše, který není nezaměstnaný, v kolonce zaměstnání si vyplňuje "poslanec", jenomže tu práci nevykonává, nepracuje v žádném výboru, poslancuje v obytňáku a sněmovnu využívá jako svoji marketingovou platformu. Pro voliče tam nedělá nic.

Středula se nachází v úplně jiné pozici. Jako předseda odborů bude s premiérem a vládou vyjednávat o zvýšení zaměstnaneckých platů. Povede možná i stávku. A co to bude, boj za platy, nebo kampaň na Hrad? Jako odborářský boss se ocitne v nepříjemném střetu zájmů. Premiér a ministr sociálních věcí ho budou odmítat se slovy, že hájí jen sebe a chce na Hrad.

Středula jistě není bez šance, představuje silného levicového kandidáta, ale jeho představy se ukazují být místy silně naivní a mimo realitu. Opakuje, že je pro EU a NATO, že je západní kandidát, ale drží si lidi spojené s Čínou a Ruskem. Nechápe, že o podporu Zemana už nelze stát, protože extremisté ho stejně volit nebudou. Chce zůstat šéfem odborů, i když jim tím může dost silně škodit. Stále však patří mezi tři silné kandidáty, jimiž jsou miliardář v obytňáku, generál bez armády a odborový boss vydávající se za pohádkovou postavu se slabostí pro "poctivé komunisty".

Středula: Cena práce v ČR je podhodnocená, o tom dnes už nikdo nepochybuje (video ze 14. září 2017)