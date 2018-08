Superb pro manžela: Superpapalášská smlouva hejtmanky Jermanové je divná

Manžel Jermanové: "Moc mě mrzí, že se Jarka kvůli mně dostala do této nepříjemné situace." Omyl, dostala se do ní kvůli sobě. | Video: Radek Bartoníček | 01:34

Jaká škoda, že se novináři na nic nesměli zeptat. Bylo by dobré slyšet, jestli si smlouvu psala Jermanová sama a proč se manžel Superbu vzdal.

ANO Andreje Babiše má za sebou malou patálii s druhým služebním vozem hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové. Seznam upozornil na fakt, že manžel hejtmanky, kadeřník Jakub Pokorný, používá manželčin služební vůz Škoda Superb typu Laurin & Klement, model s nej nej výbavou, jakým jezdí prezident Zeman.

Vše ale je údajně normální a v pořádku, neboť hejtmanským manželům umožňovala používání Superbu i pro Jakuba Pokorného, s úřadem Středočeského kraje nijak pracovně nespojeného, smlouva.

I přesto, že bylo vše smluvně "ošetřeno", hejtmanka ANO Jermanová svolala na pondělí tiskovku, kde mlčela a mluvil jen její muž, kadeřník Pokorný. Koktavě četl napsané prohlášení, jehož vrcholem bylo sdělení, že Jermanovou Pokornou požádal, "aby nás auta okamžitě zbavila. Garantuji vám, že už se žádného předmětu Středočeského kraje ani nedotknu. Kromě své manželky."

Nechme stranou, že věty ztěžka louskající vtipálek považuje manželku za "předmět Středočeského kraje", zajímavější je podstata věci, smlouva, jež samotnému manželovi, bez hejtmanky, dává právo státním Superbem jezdit. (Jermanová to nazvala benefitem, řekla, že "vůz, který mi byl poskytnut krajským úřadem jako benefit, stejně jako tomu bývá ve státní i soukromé sféře", využívá s manželem skoro denně.)

Pokorný přečetl mimo jiné toto: "Dotčené služební auto Škoda Superb je dva roky staré a má najeto 120 tisíc kilometrů. Je to vůz po bývalém hejtmanovi. Já jsem nevybíral ani model, ani výbavu." Tak to je úleva, že si nevybíral model a barvu. Nebo to máme chápat jako stížnost? Pokorný by si byl měl vybrat model a barvu?

"Bylo to služební vozidlo hejtmanky a dál jsem vůz neřešil." To je výhoda služebních vozů, že je nemusíte "dál řešit", na kontroly s ním jezdí řidiči úřadu, když se něco rozbije, úřad to "prostě zařídí", doplní olej, vymění stěrače, vy se prostě jen vozíte.

"Na toto služební auto existuje smlouva, která upravuje i naše povinnosti směrem k soukromým jízdám. Tyto jízdy musíme vykazovat a samozřejmě uhradit jejich náklady, které za dobu užívání činily 29 826 korun na pohonných hmotách a měsíční platbu 3 719 korun úřadu."

Státní auto pro soukromou osobu..? Fakt?

Hrubým odhadem tedy Pokorný najezdil okolo patnácti tisíc kilometrů (výrobce uvádí kombinovanou spotřebu 5,4 litru nafty na sto kilometrů), za necelé čtyři tisíce měsíčně to vůbec není špatné.

Znovu k té smlouvě. Proč se Pokorný "benefitu" vzdává? Má na něj smlouvu, nic neporušuje. Pokud je vše O.K., proč nejezdí Superbem dál? Možná proto, že ANO je PR projekt a kauza Babišovo hnutí marketinkově poškozuje. Tak se musí udělat gesto, samo sebou UBLÍŽENÉ, v duchu "je to kampaň", ale my jsme tak strašně slušní, že se benefitu (který v tom rozsahu zřejmě nemá žádný jiný hejtmanský úřad) vzdáme.

Dosti plačtivě zněla tato pasáž: "Vidím, jak Jarku práce naplňuje a baví. Práci pro Středočeský kraj věnuje velmi mnoho. Pro rodinný život není veřejná funkce úplně ideální. Nicméně já svojí ženu podporuju ve všem, i když to pro nás není vždy jednoduché. Moc mě mrzí, že se Jarka kvůli mně dostala do této nepříjemné situace."

Tady bych si přece jen dovolil kadeřníka Pokorného poopravit. On přece svou obětavou choť do žádné "nepříjemné situace" nedostal, protože není hejtmanem. Smlouvu přece nevypracoval manžel, nýbrž úřad Jermanové. To ona sama je za ni odpovědná.

V té smlouvě je zakopaný pes (zakopaný Superb). Hejtmanka si s úřadem, který vede, uzavře smlouvu, jež manželovi umožňuje soukromě používat státní vůz. Vše je legální, měli smlouvu, jen si ji udělala ona. A v tom tkví malér, že se Jermanová ujala úřadu a nechala si udělat (možná ji zdědila? pokud ano, pak ji měla zrušit) a podepsala pro sebe výhodnou a pro stát nevýhodnou smlouvu.

Otázkou je, zda je vůbec možné udělat smlouvu, podle níž státním vozem jezdí ryze soukromá osoba sama. Proč by pak takovou smlouvu nemohl mít taky nějaký kámoš Jermanové? Podle mě je ta smlouva nelegální, neuzavřitelná, jedná se o státní majetek.

Vyhrajeme volby a uděláme si to po svém, pro nás výhodně. To by mohlo být jakési motto pro Babišův projekt. (U něj ovšem nejde o Superb, u něj jde o to, jak časopis Forbes odhaduje jeho jmění. V roce 2011 okolo 40 miliard korun, v květnu 2018 již necelých 87 miliard korun…)

Zpět k tiskovce Jermanové a Pokorného. Jaká škoda, že se novináři na nic nesměli zeptat. Bylo by dobré slyšet, jestli tu smlouvu psala či upravovala sama a proč se manžel obětující se hejtmanky Superbu vzdal, ale hlavně, jak je možné smluvně poskytnout státní superauto nějakému soukromníkovi. Co z toho "benefitu" stát má? Bylo by fajn onu smlouvu vidět. Je hodně, hodně divná.