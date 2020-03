Švédsko dělá feministickou diplomacii. Česko zůstává prvobytně pospolní (Jeden svět)

Odkud Margot Wallströmová čerpá své základní hodnoty? „Soucit s těmi, kteří jsou znevýhodněni, mám od matky. Vždycky měla jedno místo u stolu navíc.“

Představme si v Česku ministryni, která by se prezentovala jako feministka, aktivně by prosazovala politiku zaměřenou na práva žen. Nemožné. Feminismus je tu sprosté slovo. U nás se spíš couvá, říká se tomu "konzervatismus". Končíme s politickou korektností, frčí u nás obhajoba "tradiční rodiny", kde muž je hlava, žena jen tělo. Úplně jinak ve Švédsku. Na festivalu Jeden svět 2020 běží film Feministryně. Dokumentuje období, kdy se švédskou šéfdiplomatkou stala sociální demokratka Margot Wallströmová. Jejím tématem bylo prosazovat feministickou zahraniční politiku.

Česko má 10,7 milionu obyvatel, Švédsko 10,2 milionu, z toho 1,8 procenta Syřanů a 1,4 procenta Iráčanů. Oba státy patří do EU. Švédsko je bohatší a má větší vliv. Jsme však podobně velcí, Česko by mohlo mít podobný význam jako Švédsko, ale nemá. Ve Švédsku byla feministka Wallströmová svého času nejoblíbenější političkou.

Když ji sledujete, vzpomenete si na Václava Havla. Připomíná ho vášní pro lidská práva, práva žen, pro jejich účast ve světové politice. Wallströmová nefilozofuje, je přímočará bojovnice. Když ji varují, že by se mohla stát terčem atentátu, má strach, ale překoná ho a jde dál. Má jasný cíl, smysl své mise. Tedy něco, co na našich ministrech nevidíte. Fascinuje, jaké vášně její genderově vyvážená politika vyvolává. Je to žhavé, světové, nevyřešené téma.

Jedna z jejích prvních vět poté, co se stane ministryní zahraničí Švédska: "Budeme mít feministickou zahraniční politiku, ženy, mír a bezpečnost jsou témata, o kterých budu mluvit a jednat." A pak typická "havlovina": "Máme se nechat vést strachem, nebo nadějí? Musíte mít odvahu pro své přesvědčení, když jde o zahraniční politiku."

Klíčový moment filmu, Wallströmová oznámí, že Švédsko uznává Palestinu jako stát. "Věříme, že to podpoří mírový proces a vyjednávání." Cílem toho kroku je "usnadnit přijetí mírové dohody tím, že se obě strany konfliktu stanou méně nerovnými". Rozlítila Izrael, ten odvolal velvyslance ze Švédska a tamní diplomacie vydala prohlášení, že Wallströmové "nezodpovědná prohlášení podporují terorismus a podporují násilí". Převracení reality, které známe z Česka…

Wallströmová jako Havel

Šéf izraelské diplomacie Avigdor Lieberman řekl, že Švédsko nechápe komplikovanost Blízkého východu, "je složitější než balík nábytku z Ikey". V televizi CNN na to Wallströmová odpoví: "Má smysl pro humor. Ráda mu pošlu sbalený nábytek z Ikey, ať pozná, co potřebuje, aby ho složil dohromady: především partnera, pak musíte spolupracovat a taky se neobejdete bez dobrého manuálu."

Další konflikt, úřady v Saúdské Arábii nechaly zbičovat blogera. Wallströmová: "Člověk musí protestovat proti těmto takřka středověkým metodám - a hlavně proti nedostatku svobody slova." Švédsko oznámilo, že zruší dohodu se Saúdskou Arábií o vývozu zbraní. V parlamentu Wallströmová řekla: "Politika Saúdské Arábie má daleko do feminismu. Ženská práva jsou pošlapávána, ženy dokonce nesmí ani řídit auta. Blogeři jsou bičováni a královská rodina představuje absolutní vládce. To nelze popsat jiným termínem než diktátorský režim." Mluvila o tom, že teokratické království brání ženám cestovat, oficiálně podnikat nebo se provdat bez svolení mužů. Dívky mohou být nuceny, aby vstoupily do dětských manželství, kde jsou ve skutečnosti znásilňovány starými muži. Vyvolala skandál.

Saúdská Arábie zastavila vydávání víz švédským obchodníkům, stáhla velvyslance ze Švédska a odmítla přijmout čtyři amazonské opice ze švédské zoo. - Wallströmová ale vyslovila jen pravdu. Představme si to u nás, ten řev, že ministryně ničí "ekonomickou diplomacii"… Stejně nekompromisně feministryně jednala s ruským velvyslancem a s Čínou.

V době konfliktu se Saúdy řekla: "Švédská tradice je mluvit jasně o demokracii a lidských právech. Nebylo naším záměrem urazit Saúdskou Arábii. Věřím, že se naše vztahy zase vrátí do normálu. Rozhodně nekritizujeme islám. To je nám podsouváno některými zdroji a je to absolutně špatně." Ona rozhodně nezlehčuje islám, jen usilovně hájí lidská práva. Jako to dělal Havel.

Jak může být někomu takovému dovoleno vyhrát? (O Trumpovi)

Proč prosazuje více žen ve světové politice? Podle ní se ženy na věci dívají jinak, v delším časovém horizontu. "Musíme být vytrvalé v úsilí o posílení žen jako agentek míru. Nejen vidět ženy jako oběti," řekla. Na Stockholmském fóru genderové jednoty prohlásí: "Pro mě je feminismus a úsilí o rovnost pohlaví součástí moderního pohledu na globální politiku. To není ženská problematika, záleží na tom mír a bezpečnost a rozvoj, všechno to, co si přejeme pro svět."

Pro Švédsko usilovala o místo v RB OSN. Než ho získala, řekla: "Pokud získáme křeslo v Radě bezpečnosti, budeme se neustále ptát: Kde jsou ženy? Jsou zmíněny v rezolucích a prezidentských prohlášeních? Dohlížejí na mír? Jsou zpravodajkami Rady? Budou také podepisovat mírové dohody?" I v Radě pak pěstovala feministickou politiku.

V dokumentu, jehož autorem je Švéd Viktor Nordenskiöld, Wallströmová popisuje, jak jako mladá zažila vztah s mužem, který se ji pokusil znásilnit, napadl ji. (Kolik desítek tisíc českých žen má toto za sebou?) Ona ten traumatický zážitek přetavila ve feminismus, ve snahu bránit ženy všude po světě. Na otázku, odkud bere své základní hodnoty, řekne: "Z domova… Soucit s těmi, kteří jsou znevýhodněni, mám od matky. Vždycky měla jedno místo u stolu navíc."

Zděšena je, když macho Donald Trump vyhraje americké volby. O jeho kampani se vyjadřuje bez servítků: "… byla strašná, surová a tvrdá. Způsob, jakým hanobili Hillary Clintonovou… děsivé. Může být někomu takovému, někomu, kdo užívá takové druhy argumentů, dovoleno vyhrát? To jen ukazuje, jak je důležité tomu otevřenému sexismu a odporu k ženám čelit. Bohužel, to byla součást Trumpovy kampaně." Později však velmi usilovně pomáhá sjednat schůzku Kim-Trump. Jde jí o mír.

Margot Wallströmovou můžeme Švédsku závidět. Jsme jinde, u nás by si neškrtla. Jako by si u nás dnes neškrtl ani Havel. Švédsko dělá feministickou zahraniční politiku, my jsme v tom prvobytně pospolní.