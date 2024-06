Švýcarská mírová konference ukázala, že Rusko mír nechce, jen diktuje svoje podmínky

Svět je rozdělený, dvě světové velmoci se konference v Bürgenstocku nezúčastnily, Rusko a Čína. Putin ji rámoval nepřijatelným mírovými podmínkami a cestou za přítelem Kim Čong-unem.

Velká událost: v neděli skončila mírová konference o Ukrajině, která proběhla ve švýcarském Bürgenstocku. O její svolání požádal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a zúčastnilo se 92 zemí, závěrečné komuniké pak podepsalo celkem osmdesát z nich.

V komuniké stojí, že podepsané země potvrzují "závazek zdržet se použití hrozby silou nebo použití síly proti teritoriální celistvosti nebo politické nezávislosti jiného státu". Zároveň se zavazují dodržovat principy suverenity, nezávislosti a teritoriální celistvosti všech států, včetně Ukrajiny. Pozorovatelé hlásí, že pro ukrajinského ministra zahraničí Dmytro Kulebu bylo mimořádně náročné tam Ukrajinu vůbec dostat.

Účastníci v prohlášení vyzvali též k návratu dětí deportovaných Ruskem, k propuštění všech zajatců a civilistů, zajištění bezpečnosti záporožské jaderné elektrárny a k volné plavbě Černým mořem. Očekávají zapojení všech stran do budoucího mírového procesu.

Švýcarské konference se neúčastnily dvě velmoci: Rusko a Čína. Komuniké nepodepsaly země BRICS, kam patří Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika. Dál komuniké nepodepsaly Saúdská Arábie, Mexiko, Thajsko, Indonésie, Spojené arabské emiráty, Arménie, Vatikán, Bahrajn a Libye. Dodejme, že Brazílie se konference účastnila jen coby pozorovatelka.

Pod komuniké se podepsalo také Turecko, Maďarsko a Srbsko, tedy země, které často jednají ve prospěch Ruska a v neprospěch Ukrajiny. Jeden příklad: Maďarsko coby země Evropské unie zablokovalo přes 40 procent rezolucí EU ohledně Ukrajiny a rovněž přístupové rozhovory Ukrajiny s EU se staly maďarským rukojmím…

Proč se neúčastnilo Rusko? Nebylo pozváno. Už letos v březnu ovšem agentura AFP oznámila, že se země odmítá účastnit švýcarské konference. Ruský zástupce při OSN Vasilij Něbenzja koncem února prohlásil, že Moskva takové jednání považuje "za ztrátu času", a dodal: "Není to nic jiného než ultimátum a snaha vlákat co nejvíce zemí do nekonečných schůzí o utopickém záměru." Mír pro Rusko zjevně není téma. Jeho tématem je nepochybně válka.

Proč nepřijela Čína? Pro agenturu AP to vysvětlil americký bezpečnostní poradce Jake Sullivan: "Čína tu není a já předpokládám, že tu není kvůli tomu, že Putin požádal, aby sem nejezdili, a oni mu vyhověli."

Tajné služby USA zároveň zveřejnily informaci, že Čína zvýšila prodej svých obráběcích strojů, mikroelektroniky a dalších technologií Rusku. Důvod je jasný, Rusové potřebují vyrábět munici, střely, tanky, letadla a další výzbroj pro válku. Čína zároveň jedná s Brazílií o bodech, které by údajně měly urovnat krizi na Ukrajině.

Zajímavé bylo, jakými kroky samo Rusko rámovalo švýcarskou mírovou konferenci. Prezident Putin minulý pátek oznámil svoje podmínky, a to nikoli pro pouhé zmrazení konfliktu, ale pro jeho ukončení: neutrální, neblokový, nejaderný status Ukrajiny, úplné stažení ukrajinských vojsk z celého území Doněcké a Luhanské lidové republiky, Záporožské a Chersonské oblasti, tedy i z těch oblastí, které jsou nyní pod kontrolou Ukrajiny.

Putinův mír: urvat kus Ukrajiny a bratřit se s Kim Čong-unem

Dále se Ukrajina musí zříci plánů vstoupit do NATO. Tím Putin neskončil. Požaduje zrušení všech západních sankcí proti Rusku, dále mezinárodní smlouvu, jež uzná Krym, Sevastopol a dalších Ruskem okupovaná ukrajinská území jako ruské územní celky. Opět také hovořil o "denacifikaci Ukrajiny".

Své podmínky sdělil těsně před konferencí, mimo jiné zřejmě proto, aby jemu nakloněné země měly v ruce cosi jako "ruský mírový plán". Hned po konferenci, v úterý, Putin zamířil do Severní Koreje, kam se vydal po 24 letech. V článku pro severokorejská média poděkoval KLDR za podporu ve válce proti Ukrajině, informovala agentura Reuters.

Ruský rámec je jasný: Putin Ukrajině a západním zemím nabídne nepřijatelné body svého míru, body, které jsou v jasném rozporu dokonce i s krotkým závěrečným komuniké mírové konference. Poté odletí jednat s Kim Čong-unem do Severní Koreje. Ukazuje Západu, jaké má spojence: ty, kteří se konference neúčastnili, i ty kteří tam přijeli.

Přineslo setkání 92 zemí v Bürgenstocku zklamání? Na konferenci se dá dívat různě. Pro jedny, sem patří i autor textu, je těžko pochopitelné, že "mírový summit" v první řadě a naprosto jasně nezmíní a neodsoudí ruskou genocidní agresi na Ukrajině, peklo, které tam Rusové rozpoutali. Co je podstatou míru jiného než odmítnutí agrese? Války? Vraždění? Únosů dětí i dospělých?

Pro druhé je naopak skvělé a přínosné, že se 80 zemí včetně těch často proruských shodne: má být zachována územní celistvost a politická nezávislost všech zemí včetně Ukrajiny. Díky konferenci taky existuje naděje, že se země, které do Švýcarska přijely, ale ani krátké závěrečné komuniké nepodepsaly, mohou časem stát prostředníky v dalším vyjednávání, jehož by se účastnilo i Rusko.

Z podmínek Putina vidíme, že i jemu záleží na tom, jak Rusko funguje v mezinárodním společenství, i on nutně potřebuje obchodovat, udržet ruskou ekonomiku při životě.

Důležité však je, co celá akce znamená pro nás, pro demokratické země. Existuje stále dál jedna jasná cesta, a tou je podporovat Ukrajinu, pomáhat Ukrajině, nebát se Rusa. Pomáhat mnohem víc. Putin zjevně potřebuje nejen obchodní partnery, ale i oddych, válečnou pauzu. Neměli bychom přehlédnout, že se jeho ofenziva nepodařila, stejně jako se předtím nepodařila ofenziva ukrajinská.

Rusko zřejmě lže o stavu své ekonomiky, jako lže ostatně úplně o všem. Přistoupit na podmínky Moskvy by znamenalo Rusko posílit, posílit zemi, která vede válku se Západem a chce ho ničit, a nakonec úplně zničit. Ruské politické i mediální špičky to často opakují.

Smysl mírové konference tkví v tom, že jasná většina s ruským tažením nesouhlasí. Dále v tom, že 80 zemí o mír skutečně stojí, potřebují ho. Stejně jako o mír stojí Ukrajina, která o svolání summitu požádala. Smysl mírové konference tkví i v tom, aby bylo pro Putina čím dál těžší vraždit a ničit.

Pro země, s nimiž Rusko vede informační válku, sem patříme i my, je zase důležité, že Západ mírovou konferenci svolal a dává jasně najevo, že o mír stojí. Rus pak o mír nestojí a jednání bojkotuje. Chce jen diktovat své absurdní, nepřijatelné podmínky.

