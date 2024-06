Západ by měl zavřít nebe nad západní Ukrajinou, nebát se Putina

Pomalu se probouzíme, některé západní země už Ukrajině povolují používat darované zbraně na ruském území. Potřebujeme taky zastavit rozklad uvnitř EU, Maďarsko usilovně pracující pro Rusy.

Západní země opět mluví o uzavření nebe nad Ukrajinou. Putin nabízí příměří, navrhuje klid zbraní na stávající linii fronty. Prezident Biden zčásti zrušil zákaz využití amerických zbraní na ruském území, ovšem jen na obranu Charkova. Chystá se další pomoc pro Ukrajinu. V Praze proběhlo neformální setkání ministrů zahraničí států Severoatlantické aliance. Deník Financial Times napsal, že NATO má nyní k dispozici jen asi pět procent kapacit protivzdušné obrany potřebné k účinné ochraně východního křídla aliance.

Jedna zpráva střídá druhou, některé zní nadějně, jiné, jako ta z Financial Times, přímo zoufale a všechny popisují, jak se náš dosud poměrně poklidný svět změnil, jak je najednou ohrožený a jak je zpohodlnělý a až překvapivě neakční.

Rusko okupuje asi pětinu území Ukrajiny, ale jeho ofenziva vázne. Postoupilo jen málo, navíc brutální útoky na Charkov mají pro Putina nežádoucí účinek, část spojenců povolila údery dodanými zbraněmi na ruské území. Deník Bild také napsal, že NATO zvažuje uzavření oblohy na západní Ukrajině. Zvažuje, rozhodnutí samozřejmě nepadlo.

Jde o to, že by byla protiletadlovými systémy NATO posílena obrana západní Ukrajiny. Navrhlo to Polsko. Ukrajina vyzývá Západ už od začátku války v roce 2022, aby sestřeloval ruské rakety. Aliance se však bojí "eskalace" konfliktu, jeho rozšíření na některou členskou zemi. Pak by muselo zasáhnout na její obranu a bojovalo by proti Rusku.

Západ je stále velmi opatrný, váhavý a výsledek vidíme. Rusko zabralo pětinu Ukrajiny, terorizuje tamní obyvatele, páchá tam genocidu. Putin si to stále může dovolit. Sankce by snad byly účinné, ale jsou obcházeny. Také českými firmami.

Putinův návrh na mír má dvě podmínky. První: co zabral, to je a bude ruské. Druhá: nepovede jednání s prezidentem Volodymyrem Zelenským, protože mu vypršel mandát a volby se nekonaly. Putin dobře ví, že byl na Ukrajině vyhlášen výjimečný stav, který podle tamní ústavy umožňuje volby odložit. Do jejich konání Zelenskyj zůstává regulérní, zákonnou hlavou země. Ale hodí se mu prezidenta zpochybnit.

Jeho návrh na mír jistě cílí na tzv. mírové hnutí v západních zemích včetně Česka. Zastánci míru teď mohou říkat, že ho sám Putin nabízí, i když to je lež. Putin se nestáhne z Ukrajiny a dál útočí, Ukrajinu neuznává jako suverénní stát.

Západ se pomalu rozhoupává, velmi pomalu nám dochází, že konfliktu neuhneme. Francouzský prezident Macron už také povoluje, aby Ukrajina zasahovala francouzskými zbraněmi i v Rusku. Ale opět jen omezeně: "Musíme jim umožnit neutralizovat vojenské objekty, ze kterých jsou vypouštěny rakety… Vojenské objekty, ze kterých je napadána Ukrajina," řekl na tiskové konferenci s německým kancléřem Olafem Scholzem.

Spojenci poskytli ozbrojeným silám Ukrajiny zbraně pod podmínkou, že nebudou použity k úderům na Rusko. Nutili Ukrajince bojovat "s jednou rukou přivázanou za zády". Putin byl zcela jistě nadmíru spokojen.

Teď se to pomalu mění. Také šéf EU diplomacie Josep Borrell 28. května sdělil, že země EU ruší omezení pro Ukrajinu ohledně úderů na Rusko. Stejně se zachoval švédský ministr obrany Paul Jonsson. Naopak Itálie odmítá, aby Ukrajina použila západní zbraně proti Rusku. Nesouhlasí s výzvou generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, aby spojenci zrušili omezení týkající se použití západních zbraní dodaných Ukrajině proti cílům v Rusku.

"NATO nás nemůže nutit, abychom zabíjeli v Rusku, ani nás nikdo nemůže nutit, abychom posílali italské vojáky bojovat nebo umírat na Ukrajinu," uvedl místopředseda italské vlády Matteo Salvini známý svým proruským postojem. Premiérka Giorgia Meloni se divila: "Nechápu, proč Stoltenberg něco takového řekl." Doporučila opatrnost.

Strach Západu konfliktu s Ruskem nezabrání, urychlí ho

Jde o to, že ruská armáda posílá letadla a rakety i z ruského území, na které Ukrajina dosud útočila výhradně svými zbraněmi. Západ vlastně říkal: z Ruska se vraždit může, musíte to, pokud jde o zbraně od nás, strpět. Absurdní a mimořádně drsné omezení pro mnohem slabší ukrajinskou armádu.

Západ se bojí, aby se NATO nedostalo do konfliktu s Ruskem. Tím, že Ukrajině komplikuje či dosud komplikoval aktivní obranu, ovšem Rusku pomáhá. Přitom bezpečnostní experti stále opakují, že pokud Putin dobude Ukrajinu, nezastaví se. Pak ale existuje jen jedna cesta, jak se vyhnout velkému konfliktu - poskytnout Ukrajině vše, co potřebuje. Strach Západ paralyzuje, Putina nikoli.

Rozumně se k tomu vyjádřil premiér Petr Fiala: "Pokládám to za naprosto logické. Ukrajina jako napadená země má všechna práva k tomu, aby využila všechny možnosti pro svou obranu."

Podobné to je s uzavřením nebe nad částí Ukrajiny. Nešlo by o útok na Rusko, o to, co dělá Rusko na Ukrajině, šlo by výhradně o obranu Ukrajiny, tamních civilistů. Je přece šílené sledovat denně online zprávy o vraždění civilistů a nezasáhnout, když by to bylo možné.

Ukrajina měla dávno dostat maximální množství systému protivzdušné obrany. Mimo jiné právě proto, že NATO není schopno chránit 95 procent zemí svého východního křídla (Financial Times). Je to cesta, jak zlikvidovat letadla, která by mohla být použita při budoucím napadení západních zemí.

Beze všech pochyb platí, že pokud bude Rusko zastaveno na Ukrajině, hrozba budoucího konfliktu klesne téměř na nulu. Rusko nebude mít sílu rychle se vzpamatovat a my získáme čas na vybudování kvalitní, odstrašující obrany.

Další klíčový moment, který by mohl odvrátit ruské nebezpečí. Západní země by se měly zavázat, že v podpoře napadené země vytrvají dlouhodobě, tedy i v případě další roky trvajícího konfliktu. Přesně toto potřebuje Ukrajina slyšet a přesně toto Putin slyšet nechce. Spoléhá na západní únavu.

Je také nutné zastavit rozklad uvnitř zemí EU, zastavit státy jako Maďarsko. Viktor Orbán neustále brzdí pomoc Ukrajině. Naposledy balík v hodnotě 6,7 až 6,9 miliardy eur (přes 170 miliard Kč) na vojenskou pomoc Ukrajině.

Podle serveru Politico dochází státům EU s Maďarskem trpělivost. Zneužívá toho, že rozhodnutí zemí EU musí být jednomyslné. Litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis vidí postoj Maďarska jako "strukturální problém" pro celý unijní blok: "Musíme být transparentní ohledně toho, jaká je a byla pozice Maďarska. Podívali jsme se na to a zjistili jsme, že asi 41 procent rezolucí EU ohledně Ukrajiny bylo zablokováno Maďarskem. Evropský mírový nástroj je zablokován, přístupové rozhovory Ukrajiny s EU se rovněž staly rukojmím Maďarska a mohl bych pokračovat. Téměř všechny naše diskuse a potřebná řešení a rozhodnutí ze strany EU blokuje pouze jedna země," řekl v Bruselu.

Blokace pomoci Ukrajině je blokací obrany evropských zemí. EU si bude muset s Maďarskem urychleně poradit. Někteří navrhují začít proces pozastavení hlasovacích práv pro zem řízenou zjevně proruským Orbánem. Smysl by mělo i zrušení práva veta pro určitý typ evropských rozhodnutí.

Pokud se chceme bránit, musíme mnohem víc pomáhat Ukrajině. Smysl by mělo zavřít nebe alespoň nad západní Ukrajinou, dát této zemi jasný příslib dlouhodobé, vytrvalé podpory a zastavit rozklad uvnitř EU. A pokud se chceme bránit doma v Česku, měli bychom hledat mnohem účinnější metody, jak se chránit před přílivem dezinformací.

Video: Ruské letecké útoky sílí. Ukrajina hraje o čas, varují američtí novináři (14. 5. 2024)