Tahle hrc frc vláda lidem nevěří. Nenaučila se to. Neargumentuje, zakazuje

Snažím se být chápající občan, nepodceňuji covid-19, nejsem žádný Klaus senior – komický odpírač roušek, ani náhodou, vládním krokům však nerozumím.

Samozřejmě vládě a sobě přejeme, aby se šíření koronaviru zastavilo. Samozřejmě mnozí podporujeme rozumná, odůvodněná nařízení. Proto máme radost, že kroky epidemiologů v nouzovém stavu, zdá se, zabírají. Epidemie, soudě podle čísel, zpomaluje. Stále nám bylo exministrem zdravotnictví Romanem Prymulou i dalšími experty opakováno, jak důležité je reprodukční číslo R, jež označuje, kolik lidí nakazí jeden nakažený. Nyní kleslo pod jedničku a pohybuje se okolo 0,8, zatímco 26. října vylezlo až na 1,36. (Pravdou však zároveň je, že říkali: pokud se počty nakažených rozrostou, tak ani malé číslo stačit nebude. Zřejmě tedy nestačí.)

Pomalému zlepšování situace odpovídá vládní změna - děti z prvních a druhých tříd se ve středu mohly vrátit do škol. (Pravda, data, jež by ukázala, jak se covid-19 šíří ze škol, nám vláda neposkytla. Má je vůbec k dispozici? Taky nevíme, kolik učitelů a žáků je dnes nemocných s covidem nebo v karanténě. Známe jen čísla z Německa, tam se v karanténě nachází cca 300 tisíc žáků a 30 tisíc učitelů.)

Vláda ovšem nařídila i další kroky, další změny, z nichž některé jsou poměrně zvláštní. Od středy smějí stravovací zařízení nechat otevřena výdejní okénka o dvě hodiny déle. Interval od 06:00 do 20:00 se prodloužil, začíná v 05:00 a končí ve 21:00. (Alkohol se z okýnek dál nesmí prodávat, takže očistná, "suchá" kúra národa na ulicích pokračuje; horší to bude doma, tam se pije dál a alkohol podporuje domácí násilí, hlásí psychologové a poradny.) Spolu s okénky, jimiž vám podají svíčkovou nebo kafe, vláda prodloužila čas, kdy smějí mít vybrané obchody otevřeno, nezavírají v osm, ale až v devět večer. (A nově nesmějí maloobchodní prodejny fungovat kromě nedělí ani o svátcích.)

Jaká je v tom logika? Od 18. listopadu platí zákaz vycházení mezi 21.00 a 4.59 hodin (samozřejmě opatřený výjimkami, jako je cesta do a z práce, k lékaři atd.) Takže hospody smějí mít okénka otevřena do devíti večer, vybrané obchody smějí prodávat taky od devíti večer, ale zákazník musí v devět večer sedět doma. Zřejmě se má od okýnka či z obchodu teleportovat.

Brutální omezení našich svobod

Samozřejmě je to "drobnost", závan nelogiky a klasického vládního nedomýšlení kroků, na které jsme zvyklí. Důležitý, klíčový, v tom je onen zákaz vycházení od devíti do pěti. Oproti nošení roušek, které má jasné opodstatnění, jak nám vysvětlili vědci, nikoli politici - brání šíření aerosolu "obohaceného" koronavirem, je zákaz nočního vycházení opravdu brutální zásah do našich základních práv a svobod. Ještě brutálnější než velmi tvrdý zákaz provozovat hospody, bary a kavárny a další kroky.

Už jsem o tom psal, že vláda toto až jako by válečné omezení zavedla úplně v klidu, stejně jako v první vlně úplně v klidu zavřela hranice a omezila naši svobodu cestovat, navštěvovat příbuzné venku. Svoboda pohybu je klíčová, ale pro ministry zřejmě nic neznamená. Pro část občanů však ano. Pokud nám ji berou, měli by to vězeňské omezení setsakra dobře odůvodnit, s čímž se neobtěžují. Mimochodem, lidé se na mejdany svolávají dál, táhnou je klidně celou noc. Andrej Babiš, Jan Blatný a další ministři si zřejmě neuvědomují, jak nešťastně tím omezují život nejen mladých lidí.

Po osmi měsících covidu v Česku by měla mít vláda jeden jasný cíl: naučit s ním lidi žít. Mohou přijít další podobné nákazy a situace. A sama by se měla naučit lidem důvěřovat. Neumí to, zřejmě ji to ani nenapadne. Smysl má dovést společnost k tomu, aby její jednotlivci chránili sami od sebe ty druhé, pak všecky tyhle kruté zákazy nebudou nutné. Ale k tomu je potřeba maximální otevřenost (nikoli debata o tom, že se raději nebudou zveřejňovat počty mrtvých). Tahle vláda občanům nevěří, o to víc pak musí nařizovat.

Vláda přišla s ještě jednou razantně omezující novinkou: v obchodech, které smějí prodávat, platí od středy nové, značně komplikující pravidlo. Každý zákazník musí mít pro sebe při nákupu plochu 15 metrů čtverečních, prodejci jsou povinni řídit fronty uvnitř i před obchody a hlídat dodržování dvoumetrových rozestupů mezi lidmi.

Stařenky a staříci na mrazu

Co tohle nařízení znamená? Chodím nakupovat do malé Billy blízko svého bydliště. Uličky tam jsou dejme tomu (odhaduji) tak 12 metrů dlouhé a metr a půl široké. Vzadu jedna kratší, tak 6 metrů. 30 x 1,5 dává 40 metrů čtverečních (regály se zbožím samozřejmě nepočítám, ty zákazník "pro sebe" nemá). Čtyřicet děleno patnácti je 2,666, tolik nakupujících se smí vyskytovat uvnitř. Buďme velkorysí, tři dovnitř. Obchod bude muset mít jednoho zaměstnance ve vchodu, "vpouštěče" a jednoho u fronty, hlídače rozestupů. Hlídač ovšem nemá žádné pravomoci, aby stojící usměrňoval či snad, když se na sebe budou lepit, vylučoval.

Představuju si, jak to budou dělat hodně staří lidé. Budou trčet venku, třeba i v mrazu, čekat? Čísla klesají a opatření se takhle zesilují? Kde je logika? Tvrdili nám před časem, že při nakupování se vir šíří minimálně. Mimochodem, v tramvaji, autobuse, vlaku, je cestující obvykle déle než na nákupu, ale 15 metrů čtverečních pro sebe mít nemusí, nemůže.

Snažím se vládu chápat, ale fakt mi to nejde, mimo jiné opět proto, že jsem nedostal žádná důvěryhodná čísla, jež by odůvodňovala ty komplikace pro obchody. A dál: pokud zavedli tak drastická omezení, proč neotevřou všechny obchody? Při tak řídkém výskytu zákazníků snad přenos hrozí minimálně. Podobně restaurace, proč tam nezavedou nějakých x metrů čtverečních pro dejme tomu jeden stůl? Opakuji, čísla klesají a provozovatelé hospod a zavřených obchodů krachují.

Navíc je zavádějí v týdnu, kdy chtějí po sněmovnou prodloužení nouzového stavu. Absurdní.

