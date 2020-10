Základní sdělení doby C zní: Nejsme tu sami za sebe. Co dělám, ovlivňuje druhé

Covid nám nabízí, ať si vezmeme zpátky to, co jsme ztratili, hlubší vědomí celku, odpovědnost za společenství, lidi okolo sebe.

K čemu nás pandemie koronaviru vede? Zažíváme něco naprosto výjimečného a zároveň tísnivého, děsivého. Proti své vůli jsme nuceni žít jinak. Poznáváme skutečné riziko, zatímco donedávna nás politici strašili věcmi, které nás v podstatě neohrožovaly. (Třeba, že nás převálcují muslimové.)

Jedno ze základních sdělení doby C (covid) zní: nejsme tu sami za sebe. Cokoli udělám já, ovlivňuje i ty druhé okolo. Jestli si uspořádám doma mejdan, kde se s partou opijeme, můžeme tím šířit nákazu, která pak zabije klidně naše blízké, ačkoliv jsme nic takového nechtěli.

Přínosem koronaviru je, že nás nutí brát ohled na své okolí. Mnozí to dělali a dělají stále, jsou tak vychováni, ale teď by se to mohli naučit všichni, protože je vidět, jaký to má smysl.

Další moment - vidíme plasticky, že frajeřit nemá smysl, nevede to k ničemu dobrému. Smysl má pravý opak, cosi jako mimořádná opatrnost. (Tohle chápou spíš ženy než muži, nebývají vychovány k machrování.)

Minulý týden jsem psal o nařízeném nošení roušek venku, o tom, jak z nás dělají pucfleky, kterým se jen přikazuje a basta. Zpochybňoval jsem účinnost roušek za chladného počasí, kdy látka rychle zvlhne a ztrácí svůj filtrační účel. Dostal jsem řadu kladných i záporných reakcí, napsali mi však i lidé, kteří se snaží covid-19 zastavit a smysl nošení roušek i venku (v blízkosti jiných lidí samozřejmě) dokážou doložit vědeckými pokusy.

Ukazují, že kolektivní ochrana (de facto tedy myslet na druhé, nejen na sebe) obyčejnou rouškou funguje, pokud ji nosí drtivá většina, 99 procent populace. Pak je šance, že se sníží reprodukční číslo R (kolik lidí průměrně nakazí jeden nositel koronaviru). Jinak se epidemie vymkne kontrole zcela.

V poslední době se ukazuje, že vláda (dosud především premiér Babiš a ministři zdravotnictví Vojtěch a po něm Prymula) mluví pouze o vrcholu ledovce, který pluje nad hladinou, o potvrzených číslech.

Přitom nejen při nošení roušek i venku hraje zásadní roli ona neviditelná (nezměřená) část nakažených. Dá se pouze odhadovat a může představovat i desetinásobek oficiálních čísel. Kdyby vláda lidem předkládala i tyto skryté hodnoty, veřejnost by mnohem ostřeji chápala, jak obrovské riziko nákaza představuje. Zákeřnost covidu-19 tkví v tom, že i když části nakažených nic není, mohou šířením aerosolu (jemnějších částic než kapénky), tedy už jen tím, že mluví, nakazit další lidi.

Rouška venku má smysl, omlouvám se

Vláda taky zjevně špatně pracuje s nadějí, s naším výhledem do blízké budoucnosti. Andrej Babiš v neděli řekl, že "světlo v tunelu je vakcína". Ta ovšem ještě není dokončena a odzkoušena, jak každý ví. Mnohem reálnější nadějí se jeví možnost, že se nákaza šíří jako vlna, která začne klesat, ochabovat, pokud budeme masivně dodržovat úplně obyčejná, základní opatření. A klesat by podle některých matematických modelů mohla už v prosinci.

Vrátím se k roušce, jež venku rychle zvlhne. Z mailů od odborníků (kupříkladu od rektora ČVUT Vojtěcha Petráčka) vyplývá, že je-li ochrana úst a nosu dobře utažena, dokáže zachytit okolo 90 procent výdechu. Něco málo uteče kolem. Vlhkost se z roušky odpařuje podobně jako ze zpoceného trička, není však pravděpodobné, že se při rychlosti a výdechovém přetlaku z kapilár tkaniny může utrhnout kapička podobná té, kterou vydechneme bez roušky.

Beru tedy zpět tvrzení, že "mokrá rouška nemá smysl" a omlouvám se za ně. Jako ukázka poslouží kupříkladu prezentace přenosu aerosolu, jak ji předvedla Linsey C. Marrová (F. Presentation Aerosols and Transmission of Respiratory Viruses 101 - Linsey C. Marr) a lze dohledat zde, je to 7. položka v Meeting Materials.

To, že z nás vláda dělá pucfleky, kterým se jen nařizuje, zpět neberu. Je obří chyba, že nejsme primárně přesvědčováni vědci, že to na sebe berou politici, Babiš a Prymula nebo před ním Vojtěch (ano, Prymula je i odborník, ale v roli politika a to je rozdíl). Ostatně jsme teď viděli, že hlavní konstruktér a nařizovatel opatření (Prymula) je sám nedodržuje, zatímco my musíme. Takhle to nemůže fungovat. A dodám znovu, že třeba v Německu dokázali politiku oddělit od odborného řízení krize (Robert Koch Institut odpovídá za krizové řízení epidemie a disponuje odbornou kapacitou.)

Covid-19 nám nabízí, ať změníme své myšlení a cítění, ať vykoukneme ven a začneme mnohem víc vnímat druhé. Je přece zásadní si uvědomit, že takovou banalitou, jako je nenasazení čisté roušky či respirátoru tam, kde je mám nasadit, mohu způsobit smrt jiného, blízkého či neznámého člověka.

Osvobození

Nákaza nám nabízí ještě něco dalšího, o čem jsem už jednou psal, můžeme se osvobodit od závislosti na lidech, jako je Andrej Babiš. Tenhle mistr světa, když ho sledujete v posledních dnech, vzbuzuje lítost. Z jedničky se stává číslo záporné hodnoty. Je smutné, jak člověk, který těžce podcenil situaci na konci léta, hází veškerou vinu na občany.

Ve svém nedělním videu řekl: "Vážení spoluobčané, dámy a pánové, je mi velice líto, ale nemám pro vás dobré zprávy. Pandemie covid-19 skutečně roste a naše čísla jsou katastrofální a ty opatření, které jsme přijali na vládě, zatím nefungují a musel by se stát asi zázrak, aby zafungovaly. A proč tomu tak je? No, protože zkrátka, když se jenom například podívám na mobilitu našich občanů, to znamená, jak se pohybují, tak v porovnání s dubnem jsme na tom skutečně o třetinu až půlku hůř. Já jsem tady na vás opakovaně apeloval a prosil a žádal, abyste ty opatření dodržovali, abyste skutečně tu pandemii brali vážně…"

Absurdní. S takovým člověkem se nedá počítat, byl by nesmysl na něj spoléhat. Když je zle, veškerou vinu přehodí na nás. Nechápe podstatu nové situace, že jsme nikdy nic podobného nezažili, že on sám covid zpochybňoval a zlehčoval, hrál si s Prymulou na vítěze nad koronavirem.

Vlastně je to osvobozující, lidé jako Babiš a Zeman nám nepomohou, smysl má dělat to, co doporučují hygienici, smysl má nemyslet jen na sebe, pochopit, že jde o druhé, o všechny.

Covid nám nabízí, ať si vezmeme zpátky to, co jsme ztratili, hlubší vědomí celku, odpovědnost za celek. Nabízí, ať se chováme ne jako rozsekaná, rozervaná, sama se sebou bojující společnost, ale každý jako součást celku, který svým jednáním můžeme zásadně ovlivnit. Pandemie nás vrací k tomu, co mnozí čeští politici tolik nesnášejí a čeho se bojí, k odpovědné občanské společnosti.

