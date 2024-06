Přišla chvíle pro Jill Bidenovou. Musí přesvědčit svého muže, aby nekandidoval

Vystoupení Joea Bidena v první televizní debatě s Donaldem Trumpem byla totální katastrofa. Kdo si nepřeje zvolení Trumpa, může se utěšovat tím, že oboustranná, ale bohužel to tak není.

Trump předvedl, co se čekalo - včetně nesmyslného slibu o ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou do čtyřiadvaceti hodin - ale Biden překonal ty nejhorší scénáře a obavy.

Není to projev ageismu ani pohrdání seniory, ale prostě to nelze napsat jinak: Joe Biden je na další čtyři roky v Bílém domě starý, nemá na to už sílu ani energii. K dobrému politikovi - a nejen politikovi, platí to u mnoha dalších profesí - patří i rozhodnutí ve správný čas odejít. Vím, kdysi to tvrdil i Miloš Zeman, aby pak znovu kandidoval na prezidenta, ale přesto je to pravda.

V demokratickém táboře zavládlo po debatě na CNN zděšení. Demokraté vnímají její průběh jako katastrofu. "Bidenovi lidé po střetu ani nepřišli mezi novináře. Zamířili tam jen republikáni, kteří přesvědčovali média o Trumpově vítězství," řekl na televizi CNN Prima News politolog a expert na americkou politiku Tomáš Klvaňa, který duel sledoval přímo v Atlantě.

Asi nemá smysl nikoho přesvědčovat, že vítězství Trumpa je pro nás horší. Republikán a lidé kolem něj vidí válku na Ukrajině jen jako teritoriální spor dvou zemí, ne jako snahu Ruska o návrat do dob, kdy své zájmy hájilo silou a vydíráním menších zemí. Jistě je tu možnost, že Trump nebude chtít riskovat ztrátu americké prestiže a vzestup Ruska a Číny na úkor amerického vlivu, ale na to se příliš spoléhat nedá.

Krátce a jasně: Biden velmi pravděpodobně nad Trumpem nezvítězí. Ještě včera bych napsal jen pravděpodobně, dnes už velmi. Jestliže mnozí experti a znalci USA debatu označovali za jednu z mála v historii, která opravdu může volby rozhodnout, pak ji rozhodla ve prospěch Trumpa.

Biden má nyní poslední možnost ještě čestně odstoupit. Sjezd Demokratické strany, na kterém členové potvrdí prezidentskou nominaci, bude 19. srpna v Chicagu. Současný prezident ale musí v sobě najít sílu to udělat. Rozhodující vliv na něj má prý jeho manželka Jill, možná bude tu sílu muset najít ona. Není jisté, zda by taková změna zajistila demokratům vítězství, ale Bidenova kandidatura by téměř jistě znamenala vítězství Trumpa.