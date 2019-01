Terorista Balda dostal čtyři roky. Zeman, Okamura, Piťha a další štvou lid dál

Terorista a jeho prokázané činy (přiznal se k nim) se stávají vážnou výzvou pro policii, aby nepodceňovala výhrůžky bující na internetu a šla po nich.

Padl rozsudek nad českým teroristou: Jaromír Balda, který způsobil nehody dvou osobních vlaků na Mladoboleslavsku, dostal čtyři roky vězení. Je opravdu paradoxní, že po všem tom mnohaletém strašení džihádem nakonec teror přichází doslova z druhé strany, od jednasemdesátiletého stoupence národ strašících okamurovců. Nacionalisté jsou u nás nebezpečnější než džihádisté.

Čtyři roky natvrdo pro člověka, který úmyslně způsobil nehodu dvou osobních vlaků a chtěl to hodit na muslimy. Je to málo? (Těžko bude někdo tvrdit, že Balda vyfasoval příliš vysoký trest, to opravdu nelze.) Ano, za teror je to málo, logicky by měl vyfasovat víc.

Soud českému teroristovi nařídil také ambulantní psychiatrické léčení. (Nebude zavřený v nemocnici.) Podle znalců Balda netrpí ani netrpěl duševní poruchou ve smyslu psychózy, trpí však "organickou poruchou osobnosti" (úbytek sociální soudnosti, ztráta sebekontroly, sebeovládání, někdy nezvladatelné agresivní chování…). To má zřejmě sloužit jako jakési vysvětlení až podivně nízkého trestu. Dodejme, že rozsudek není pravomocný.

Mnoho už o Jaromíru Baldovi bylo napsáno, za nejpodstatnější však považuji to, co vypíchl kupříkladu komentátor novinek.cz Alexandr Mitrofanov, totiž že bez trestu unikají všichni ti, kteří Baldu a mnohé další lidi rozeštvávají či navádějí. Oni sice nekácejí stromy na koleje, ale vytvářejí atmosféru, jež k násilí, jak vidíme, přímo vede.

Soud přehrál telefonát s okresní koordinátorkou SPD Blankou Vaňkovou, ve kterém Balda popisoval, jak "půjde po (migrantech) jako po krysách, jako se jde po škodný v lese", ženám v burkách pak chtěl pod nohy házet Molotovovy koktejly. Co se tedy stane s paní Vaňkovou? Jak je možné, že ona Baldovi v činech nezabránila? Proč ho nenahlásila policii?

Vážná výzva pro policii

Nejde zdaleka jen o SPD, co jiného než děšení lidí jsou zátarasy proti teroristům okolo Pražského hradu? I tato "obrana prezidenta" je de facto rafinované štvaní lidí proti migrantům, muslimům atd. (O mnoha jeho štvavých výrocích ani nemluvě.) Stejně jako ono absurdní (šílené) kázání monsignora Piťhy v chrámu svatého Víta o Istanbulské úmluvě. Neměli by se za Baldu zodpovídat (a kát) i lidé jako Zeman, Piťha, Okamura a mnozí další? Nehnalo k činu i Babišovo volání "ani migranta"? Nepochybně - nepřímo - ano.

Řeči politiků (i kněží) jsou činy, hýbají společností, měli by si to uvědomovat, má jim to být denně připomínáno. Balda by teď mohl všem těm výše jmenovaným, ale taky všem šiřitelům děsících mailů a všelijakých fake news o tom, jak "už jsou tady" a "převálcují nás" a "znásilní naše ženy" poděkovat.

Terorista a jeho prokázané činy (přiznal se k nim) se stávají vážnou výzvou pro policii, aby nepodceňovala výhrůžky bující na internetu a šla po nich. Nemusí být vázané pouze na muslimy, dneska se vyhrožuje ve velkém a kdekomu, stačí mít jiný názor, postoj či se dotknout "velikánů".

Psal jsem článek o firmě Huawei a reakci českého prezidenta (Zeman je velvyslanec Číny v Česku č. 2. Rozvrací republiku, zrazuje nás). Na Facebooku ho sdílel také komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. V debatě pod textem jistý Petr Galapetr píše (zjevně na mou adresu) "Sejmout!". Poslanec Ondráček, mimochodem bývalý policista, jak všichni víme, to tam v klidu nechá viset. Výzva sejmout! u zvoleného zástupce lidu normálně projde, možná s ní souhlasí.

Terorista Balda dostal nízký trest. Naváděči potrestáni nebyli a nebudou. Ale my teď můžeme vidět, kam to navádění, štvaní, kam ta šířená nenávist nakonec vedou, že to není žádné nevinné jednání, jen "politika", jen "populismus", ale opravdová, riskantní destrukce společnosti.