Trump zařadil v Americe zpátečku. Fosilní couvač má u nás i v Evropě dost followerů

Nemálo lidí si klade otázku, proč si Američané zvolili Donalda Trumpa přes všechny jeho kauzy a soudy. Odpověď? Nabízí jim návrat do starého světa.

Zájem o nástup Donalda Trumpa do čela Spojených států - o jeho inauguraci i o to, co řekl a podepsal - je v Česku obrovský. Senzace číslo jedna, show číslo jedna, téma číslo jedna. V médiích, na sítích, ale taky v hospodách, metru, vlacích a v rodinách. Máte z toho pocit, že se nás volba Trumpa týká možná víc než domácí volby. Že na nás bude mít obrovský vliv. A je dobře vidět, že Česká republika se stala součástí globálního světa. Už nejsme ta menší země, která se zajímá jen sama o sebe, tyhle časy skončily.

Co ale nástup a návrat Trumpa znamená? Nemálo lidí si klade otázku: Jak je možné, že se tenhle člověk stal prezidentem demokratické světové velmoci? Se vším, co má Trump za sebou. Se všemi skandály, vyšetřováními, procesy, se svým machistickým vztahem k ženám a machistickým vztahem prakticky ke všemu a ke všem. Jak je možné, že to tahle pojízdná show dokázala?

Něco zásadního se v západním světě mění. Jsme vychováváni na větě, že demokracie je "sice nedokonalý, leč nejlepší možný systém, jaký máme k dispozici". Jenomže demokracie - mimo dalších klíčových pilířů - stojí také na vládě práva, na akceptaci práva. Jak je tedy možné, že si demokratičtí voliči vyberou člověka, který se bez pochyb cítí být nad právem?

Trump dělá show. A mnoho lidí si navyklo na show a chce show, rozumí světu přes show. Vnímají tenhle typ zábavy jako vrchol a možná i smysl existence. Hned po uvedení do úřadu začal inaugurovaný šéf USA přímo před zraky fanoušků ("fanoušek" je v trumpovské demokracii klíčový pojem, je to nikdy nepochybující vyznavač svého vysněného idolu) podepisovat prezidentská nařízení. Show must go on.

Událostí dne se o něco později stala chvíle, kdy Trump udělil milosti více než patnácti stům útočníků na Kapitol z 6. ledna 2021. Vzali ho útokem poté, co ponoukáni Trumpem odmítli jeho prohru ve volbách koncem roku 2020. Omilostnil dokonce i ty nejbrutálnější útočníky, kteří vyfasovali dlouhé tresty za násilí. Mezi ně patří například šéf extremistického hnutí Oath Keepers Stewart Rhodes, který dostal osmnáct let vězení, nebo Enrique Tarrio, šéf šovinistického hnutí Proud Boys, odsouzený za mříže na 22 let.

Byl to Trumpův dárek (úplatek?) jeho nejdrsnějším a nejnebezpečnějším fandům. Zároveň tím vzkázal americkému lidu: já jsem nad zákonem, já jsem právo.

Nejen to. On tou děsivou prezidentskou milostí dává najevo všem, kteří ho nechtějí, že za ním číhá násilnická temná síla, která je klidně napadne a zmasakruje s nadějí, že pak dostane od svého idolu pardon. Tohle je na Trumpově inauguraci to absolutně nejšílenější a nejnebezpečnější. Ze země práva se pokouší udělat zemi bezpráví.

Jak je tedy možné, že si Američané Trumpa zvolili? Navykli si na show, O. K., ale to přece nestačí. Jsou také zřejmě nespokojeni s dnešní Amerikou, chtějí se mít lépe. A Trump jim horem dolem slibuje, že se budou mít lépe. (Slyšíte hlas Babiše?) A oni mu to věří, baští.

Cíl? Zastavit pohyb dopředu

Zároveň však voliči Trumpa nejspíš nestíhají pohyb dopředu, který se na Západě už roky odehrává. Pohyb dopředu (progrese) přináší změny, řadu změn, řadu náročných novot. Nutí jednotlivce i rodiny, nutí celá společenství, mimo jiné včetně církví, aby začali uvažovat jinak. Aby přehodnotili staré, po staletí či po desetiletí zavedené způsoby života, postoje, návyky. Ty návyky, které jim vyhovovaly. Typické jsou v tom dva momenty: vztah mužů k ženám a vztah k homosexuálům a jinému pohledu na gender.

Svým čerstvým prezidentským podpisem Trump rozhodl, že v USA nadále existují "pouze dvě pohlaví, mužské a ženské". Žádný jiný gender se neuznává. To je skok zpátky, do starého, pro masu pohodlného, navyklého (a dodám často násilnického) světa. Pokud jde o vztah mezi těmito dvěma Bílým domem uznanými gendery, tam Trump nemusí nic vyhlašovat. Každý ví, jak se choval a chová k ženám. Ostatně i proto si ho zvolili.

Velké couvání má ovšem jednu zásadní výjimku. Mezi první prezidentské výnosy patří i ten, kterým Trump odložil platnost amerického zákona o zákazu TikToku o 75 dní. Síť měla končit 19. ledna. Nevadilo, že zákaz potvrdil i Nejvyšší soud. Proč? Copak čínský TikTok nepředstavuje pro USA riziko? Ne, pro Trumpa jsou sociální sítě říší, ve které je doma jak ve vyhřívaném bazénu, kterou zručně ovládá, věří si v ní, opanovává ji a už od dob svého prvního prezidentského vítězství mistrně využívá. Sociální sítě jsou jeho média, jeho nástroje. Nepotřebuje jeden z nich sobě a svým fandům nechat zablokovat. Pokusí se ho opanovat, i když je riskantní a čínský.

Návrat do starého, fosilního světa Trump demonstroval i odporem ke všemu, co usiluje o obranu před pokračující klimatickou změnou. Zrušil nařízení určující, že do roku 2030 má být polovina prodaných vozů v USA elektrická. (Co na to Elon Musk, tleská?) Zastavil rozdělování nevyužitých vládních prostředků na dobíjecí stanice. Oznámil, že jeho lidé budou zvažovat konec daňových úlev pro elektromobily. Make America Fossil Again.

Taky, a to se čekalo, rozhodl o odstoupení Spojených států z Pařížské dohody o klimatu. Podepsal příkazy směřující k podpoře těžby ropy a zemního plynu na Aljašce, udělal tedy pravý opak toho, co prosazoval Joe Biden, který chtěl chránit rozlehlá arktická území a pobřežní vody před těžbou.

Možná už začíná být trochu jasnější, proč Američané Trumpa zvolili. A to zmiňuju jen věci, jež mají spíše globální charakter. Začíná být také jasné, proč tento člověk vysloveně sedne mnoha českým politikům, kteří sami sebe řadí mezi konzervativce a mají podobný pohled na gender, Green Deal, spalovací motory, fosilní elektrárny atd. Na vládu práva snad zatím nikoli…

Nevím, jestli se takhle Trumpovi podaří Make America Great Again. Předpokládám, že se Amerika na nějaký čas zastaví, zacouvá do starých časů. Můžeme pozorovat, jak se tamní demokratický systém bude bránit třeba právě faktu, že se Trump staví nad zákon, nad právo. A můžeme se zatím pilně připravovat na evropské a české odnože trumpismu.