Tuhle zemi čeká změna, Zelení mají jen dvě procenta, ale mladí to otočí

Bez nového pohledu na svět se neobejdeme. Je jen otázkou času, kdy se to stane, ale strany jako Piráti a Zelení mají budoucnost, bude je volit víc lidí. Možná to nepůjde postupně, ale skokem.

Zelené by mohli volit studenti z Fridays for future a další mladí lidé. | Foto: Jakub Plíhal

My žijeme v Česku, to je tam, kde je čím dál větší teplo a sucho. V sobotu padly rekordy na 134 ze 154 stanic, které u nás měří teplotu minimálně třicet let. I pražské Klementinum, kde sledují počasí už 245 let, naměřilo prvního února teplotní rekord. A pokračuje to, ani na únor meteorologové nepředpovídají klasickou zimu, na tu už jen vzpomínáme. Má být nezvykle teplo (nebo už "zvykle" teplo?). Naštěstí má i více pršet. Aspoň něco.

Na konci ledna se v Ústí nad Labem změnilo vedení Strany zelených. Strany, která by se v době klimatických změn měla těšit velké veřejné podpoře, leč netěší. Ve volbách do sněmovny 2017 Zelení získali jen 1,46 procenta hlasů, stát jim ani nevyplácí příspěvek na provoz. Jejich preference se drží okolo dvou procent, nevypadá to, že by v roce 2021 vtrhli do sněmovny.

Změna počasí trvá už dlouho. Jedenáct tisíc vědců z celého světa varuje, že se planeta kvůli lidské činnosti ocitla ve stavu klimatické nouze a je nutné radikálně snížit emise skleníkových plynů, jinak se mohou zhroutit ekosystémy. A přece se Zelení, kteří přesně toto považují za největší český a světový problém, ne a ne přehoupnout přes dvě procenta.

Když se podíváte na jejich program, je jistě zčásti levicový (prosazuje například vyšší zdanění), ale zároveň moderní, zaměřený na lidská práva, na chudé lidi, na ochranu krajiny a na takový způsob života, který bude naše okolí co nejméně ničit. V tom zřejmě tkví problém Zelených - chtějí po lidech moc, nejen změnu myšlení, ale i chování, žití.

Je to zvláštní strana, zvolila si dvojvedení, Michala Berga a Magdalenu Davis. Moderní krok, jasná zpráva o rovnosti mužů a žen. U nás se to stalo poprvé, Zelení nepochybně dostanou klausovskou nálepku "progresivisté".

V Česku existuje několik hnutí a stran, které oslovují velmi mladé a mladé lidi (navíc se těší často slušné podpoře i střední a starší generace). Milion chvilek pro demokracii, Piráti, Extinction Rebellion, Fridays for future, kteří o sobě říkají "jsme skupina českých středoškoláků a středoškolaček a na naší budoucnosti nám záleží více než na našem vzdělání. Není nám jedno, že generace našich rodičů a prarodičů ničí naši zemi a naši budoucnost." Bohužel je to z velké části pravda.

Mladí proti lhostejným starým

Milion chvilek na svoji pražskou demonstraci loni 17. prosince pozval nejen Piráty, ale i Zelené, kteří mají zastoupení pouze v Senátu (Jiřího Drahoše, Václava Hampla, Václava Lásku, Jitku Seitlovou, Přemysla Rabase, Ladislava Kose, Mikuláše Beka a Petra Orla, přičemž ten poslední je jediným přímým členem Strany zelených). Na demonstraci vystoupila Magdalena Davis a sklidila nemalý potlesk.

Piráti jsou dnes druhá až třetí nejsilnější parlamentní strana, Zelení na chvostu, mimo sněmovnu. Programově si nejsou příliš vzdálení, ale Michal Berg zdůrazňuje: "Na rozdíl od nás pro ně není ochrana životního prostředí priorita."

U Zelených půjde o to, jestli se svým poměrně precizním programem dokážou oslovit kluky a holky, kteří chodí v pátek demonstrovat za klima, a jestli dokážou i část starší veřejnosti přesvědčit o tom, že zelená politika má budoucnost. Vzpomeňme si třeba na exšéfa Zelených Ondřeje Lišku, byl sympatický, zpíval v říjnu 2017 v předvolením rapu "Tvůj hlas je zelenej", vedl moderní kampaň, a přece neuspěl. Hlasy pro jeho kandidáty si rozebraly velké strany.

Češi ještě nechtěli zelené varování a recepty slyšet, ještě se dost nebáli změn počasí, sucha, letních veder, ještě si nebyli ochotni přiznat, že se něco krutě mění a není možné se tomu nebránit.

Velké demokratické strany jako Piráti a ODS si drží od těla jak Milion chvilek, tak klimatická hnutí Extinction Rebellion a Fridays for future. Jsou na ně moc radikální, odháněla by jim domácí váhavé voliče. Michal Berg na sjezdu Zelených mluvil o tom, jak u nás politici "varují před 'zeleným fanatismem'". Taky zmínil, že se "celá mašinerie fake news postupně přesouvá z oblasti migrace k ekologii", což je zřejmě jeden z důvodů, proč se Zeleným moc nedaří. A přece se neváhal přihlásit k u nás zavrhované Gretě Thunbergové, řekl: "Nikdo z nás není natolik malý, aby nemohl něco změnit. A nikdy není pozdě na to udělat vše, co je v našich silách." (Citoval Gretu.)

Platí však, že by Zelené volila jen dvě procenta občanů, málo. Pořád dál jsme země, kde to táhnou jiné typy stran, klasické (ODS, ČSSD, lidovci, topka) i nové (ANO) plus o hodně modernější, současnější Piráti.

Když se však podíváte na středoškoláky, kteří si uvědomují, že se tady možná už za pár let bude žít mnohem hůř, když vezmete v potaz další rebely, proti vyhynutí (a tedy i proti starším generacím, které to vyhynutí setrvačně táhnou) či proti oklesťování demokracie, najednou tušíte: tuhle zemi čeká změna. Bez nového pohledu na svět se neobejde. Je jen otázkou času, kdy se to stane, ale strany jako Piráti a Zelení mají budoucnost, bude je volit víc lidí. Možná to nepůjde postupně, ale skokem, mladí lidé si uvědomí, že hoří, přijdou k volbám a pokusí se ochránit vlastní budoucnost.