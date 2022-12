Tygřice Nerudová peče rohlíčky, Babiš vánočky, generála nechce Kreml

Je hezké před Vánoci péct, ale jsme ve válce. Potřebujeme prezidenta, který půjde tvrdě proti svinstvu, proti dezinformacím, proti genocidě, proti proruským aktivistům.

Za 39 dní půjdeme volit prezidenta či prezidentku. V posledních týdnech se jako tygřice průzkumů ukázala Danuše Nerudová, poskočila vysoko nahoru a dotáhla se na další dva kandidáty. Podle modelu Data Collect a Kantar pro Českou televizi vede Andrej Babiš s 27 body, za ním generál Petr Pavel s 26,5 bodu a třetí Nerudová má 23,5 procentního bodu. Daleko za nimi Pavel Fischer 5,5 a Marek Hilšer s Josefem Středulou mají jen 4. Nerudová měla ještě v květnu jen 5 procentních bodů.

Podle volebního modelu Ipsosu z konce listopadu má Babiš pro první kolo voleb skoro 30 bodů, Pavel a Nerudová 25, pak opět propad, nejvíc dole má Fischer 6,4 bodu. Tendence se nemění, Nerudová od října poskočila o 8 procentních bodů.

Pro Fischera, Hilšera a Středulu je to smutná podívaná. Jsou ale statičtí, neoslovují masy - a bez toho se přímá volba dělat nedá. Fischer a Hilšer by byli jistě slušní, nezemanovští, demokratičtí prezidenti, jen jim ujel rychlík. Středulovi, který se pokusil opřít o Zemana a který je jediným skutečně levicovým kandidátem, taky. Fischerovi vlak ujíždí asi proto, že je silně konzervativní, a to se do přímé volby nehodí, ta chce dravce. Hilšer se zase není schopen vrátit do dob svého občanského aktivismu. Nebýt kandidátských debat, o těch třech bychom ani nevěděli.

Vůdce čelní trojice Babiš do debat nechodí. Na klidného generála a zářivou Nerudovou prostě nemá, nemohl by na ni štěkat, ostatně Babiš zřejmě ani nepočítá s tím, že by oslovil jiné voliče než ty svoje. V debatách by mu mohly ujet nervy a uškodil by si. Mazaně čeká až na poslední týdny.

Generál se stal terčem kvůli své minulosti, v níž byl členem KSČ a krátce před pádem komunistického režimu studoval u Zpravodajské správy Generálního štábu. Smyslem bylo budoucí vojenské zpravodajce připravit na vyslání do zahraničí - především do zemí NATO, kde měli špiónit.

Zajímavé, jak na Pavla útočí také lidé s vazbami na Rusko. Je zcela jasné, koho Kreml na Hradě nechce - především Pavla, který byl dvojkou v NATO a slouží jako symbol změny - on se po roce 1989 zásadně změnil, stojí na opačné straně.

Co pomohlo Nerudové, že vyletěla vzhůru? Není expremiérka, neprošla hlubokou osobní změnou, čím přitahuje? Když sledujete její kariéru, je úspěšná, ale normální. Žádný silný osobní příběh, prostě úspěšná žena, které se dařilo vystoupat na post rektorky Mendelovy univerzity a stát se za Babišovy vlády předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody. Vůbec se nepíše o tom, jaký důchodový model komise nabídla, nebyl prosazen. Občanské angažmá Nerudová nepředvedla ve své kariéře žádné.

Rohlíčky? Babišovina

V debatách říká ty správné věci, ať se to týká války, klimatu či manželství pro všechny. Sází dost na mladé lidi. To je dobře, skoro nikdo z politiků to tu nedělá. Ale je to všecko naučené, neprožité, jakoby naprogramované, bez osobního zapojení. Poměrně dost o Nerudové prozrazují její spoty. Hodně se mluvilo o videu, na kterém veze syna autem do školy a on na zadním sedadle čte, co Nerudová voličům nabízí, co sama chce.

Je dnes normální točit spoty v autě, když vezu dítě do školy? Je u nás normální použít děti v kampani? Spot v autě popuzuje jen ty, kteří uvažují zeleně, zbytku nevadí. Nerudová tím však prozrazuje, že o ochraně klimatu jen mluví. Děti v kampani jsou její cesta, jak se odlišit. Jiní to nedělají, ona rodinou dohání chybějící osobní příběh. Chybějící hloubku.

Typický byl tweet s pečením vánočních rohlíčků: "Ve fofru posledních dní jsem se pokusila 'vypnout hlavu' u pečení. Skoro se to povedlo…" Smajlík. Smajlík, protože rohlíčky spálila. Další tweet: "Aktuálně z Vysočiny - druhý plech už dopadl o poznání lépe. Mezitím @RNeruda fotí a glosuje 'Sama říkáš, že se člověk nemá bát udělat chybu. Tak to asi funguje'." - Rohlíčky nespálené. Prostě Nerudová je máma a na Vánoce peče. Bude péct i na Hradě. - Není to Havel, Halík, není to soudkyně Šimáčková. Je to Nerudová. A mnoha voličům to stačí, chtějí obyčejný úspěch, ne hloubku.

Nerudová se s rohlíčky přiblížila Babišovi. Pečení byla typická babišovina. A on taky hned zareagoval, jeho tým vrazil na Facebook sérii, jak Babiš peče vánočky. Celkem si umím představit, že Nerudová rohlíčky doma peče či dřív pekla, i když to s kandidaturou na prezidentku nesouvisí. Babišovi by pečení vánoček věřil leda Karel Havlíček, těžko někdo jiný. Obojí je to ovšem dutý marketing, nic. A abychom nezapomněli na generála - toho zase tým fotí, jak jezdí na motorce… pro výkon prezidentské funkce naprosto zásadní vášeň.

Jedna citace Danuše Nerudové: "Když přestaneme říkat 'to nejde', povede se lépe nám všem." Čte to z papíru s havlovským srdíčkem, jen obsah to zase nemá. Jsme ve válce, je hezké péct rohlíčky, ale my potřebujeme prezidenta, který půjde tvrdě proti svinstvu, proti dezinformacím, proti genocidě, proti proruským aktivistům. Který bude umět mluvit se západními politiky, bude mít jejich pozornost a úctu. Který se zastane slabých a zapomenutých u nás doma.

