V Česku si zřejmě můžete koupit i nesvéprávnost. Znalci mají velkou moc. Kauza Redl

Podle toho, co říká bývalý detektiv Karel Tichý, ono údajné kupování nesvéprávnosti okolo Michala Redla trvá již zhruba dvacet let a jedou v tom psychiatři i advokáti.

Policejní kauza Dozimetr, kauza Hlubuček & Redl, nám ukazuje, kde to vlastně žijeme. A teď nemyslím na to, že v Praze a Středočeském kraji operovala organizovaná zločinecká skupina, to se může stát kdekoliv, zločin neodmyslitelně patří k člověku. Myslím na to, že tuto rozvětvenou zločineckou skupinu měl, jak tvrdí policie, řídit člověk, který je podle lékařských posudků částečně nesvéprávný. Pomohlo mu to uniknout žalobě a odsouzení, už když před zhruba dvaceti lety pracoval pro Radovana Krejčíře.

Letos v květnu vynesl okresní soud v Plzni opět rozsudek, podle něhož je Michal Redl, tedy údajná hlava organizované zločinecké skupiny, nevyléčitelně nemocný a může samostatně nakládat s částkou do sto tisíc měsíčně. Je "zvýšeně aktivní, má zvýšené sebevědomí a sklony k tomu činit neuvážená jednání, která by jej mohla poškodit", včetně bezhlavého utrácení. Nově má lobbista Redl omezenu svéprávnost na dalších pět let.

Podle vyšetřovatelů kauzy je ovšem Redl duševně zcela v pořádku: "Fakticky vykonával podnikatelskou činnost spojenou s nákupem a prodejem nemovitostí v řádech desítek až stovek milionů korun. V této souvislosti komunikoval s advokáty, bankéři či vrcholnými zástupci nadnárodních společností. Žádná z osob, se kterými Michal Redl jednal, neprojevila pochybnosti ohledně jeho duševního stavu," píší podle Deníku N kriminalisté.

Jako mimořádně zajímavá se jeví slova bývalého detektiva protikorupční policie Karla Tichého, který před dvaceti lety patřil mezi skupinu vyšetřující zločiny Radovana Krejčíře. V rozhovoru pro DVTV odpovídal na otázku, zda mu dává smysl, že byl Redl shledán částečně nesvéprávným, tedy jako ten, kdo by nechápal správně smysl trestního řízení a soudu.

Tichý odpověděl: "Dává mi to smysl finanční, ve vztahu k tomu, že budu významný psychiatr s kulatým razítkem a přijde za mnou významný advokát a řekne: mám klienta, který má problémy s policií a je potřeba ho z toho vysekat, potřebuje papíry na hlavu. Jednoduchá záležitost, peníze na to byly." Takže si nesvéprávnost koupil? "Jinými slovy si to koupil." Přitom se o něm v akci Dozimetr mluví jako o hlavě skupiny. Tichý: "Byl Krejčířův specialista na čachry s DPH, tam byl výborný."

Tichý popsal, jak se podle něj získání nesvéprávnosti pro Redla odehrálo v době Krejčířově: "Já jsem měl informátora Jakuba Konečného a Jakub Konečný se velice dobře pohyboval i v lékařském prostředí. A on mi tenkrát řekl: Oni dělají papíry na hlavu i Krejčířovi i Redlovi. Takže i Krejčíř má posudek, jemu tenkrát vyráběli nějakou endogenní depresi, a my jsme šli tenkrát po těch psychiatrech, kteří to dělali pro Krejčíře. Věděli jsme jména, věděli jsme advokáty, kteří to organizovali, věděli jsme zhruba částky, za které to mělo být, a dávali jsme to tenkrát jako poznatek vyšetřovatelům a na státní zastupitelství, kde se to zpracovávalo… ale Jakuba Konečného nakonec zavraždili."

Jedou v tom advokáti a psychiatři

To znamená, že podle toho, co říká bývalý detektiv Tichý, ono údajné kupování nesvéprávnosti okolo Redla trvá již dvacet let a jedou v tom jak psychiatři, tak advokáti. Karel Tichý také upozorňuje, že na vrchním státním zastupitelství musí být stále uložen dozorový spis se všemi jmény psychiatrů a dalších osob, které v tom figurovaly.

My samozřejmě s jistotou nevíme, jak na tom Michal Redl je, nevíme, jestli není skutečně částečně nesvéprávný, ale zvenčí a díky popisu policie se to zdá jen velmi málo pravděpodobné.

Jisté je, že ministr spravedlnosti Pavel Blažek nařídil v úterý prověrku rozhodování okresního soudu Plzeň-město ve věci omezení svéprávnosti Michala Redla. "Současně ministerstvo prověří i postup znalců v oboru psychiatrie ve stejném případu," napsal Blažek na Twitteru. Takže pochybnosti nemá jen ex-detektiv Tichý, ale i Blažek. A zase, proč ta prověrka nepřišla už dávno?

Maně můžeme vzpomenout na jinou poměrně nedávnou kauzu, jež souvisí s údajnou duševní chorobou. Týkala se Andreje Babiše juniora a jeho podivného vyslání na Krym v době, kdy mohl vypovídat o dotaci pro Čapí hnízdo a kdy měl být duševně nemocný, jak alespoň tvrdil jeho otec, který dokonce zveřejnil i synovu diagnózu. Babiš junior popsal, jak mu psychiatrička Dita Protopopová podle jeho vlastních slov nabídla "vyber si, buďto tě zavřeme v NÚDZ, Národním ústavu duševního zdraví, buď tady budeš, nebo půjdeš na prázdniny". A tak se tedy raději nechal odvézt na Krym do Krivého Rogu.

Ovšem Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) vydal v listopadu 2018 tiskové prohlášení, v němž se zastal psychiatričky Dity Protopopové, jež figurovala v kauze údajného únosu premiérova syna na Krym. Zprávy Protopopové o jeho zdravotním stavu byly prý podle ústavu v souladu s etikou i fakty.

Obecně se mluví o pochybnostech okolo práce soudních znalců. Kupříkladu v Závěrečné zprávě Vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě je ostře kritizováno veřejné vystupování znalce, který zpracovával znalecký posudek v rámci trestního řízení. Jeho "výroky byly podle názoru vyšetřovací komise způsobilé ohrozit výsledek trestního řízení". Komise na něj podala podnět pro výkon dohledu nad znalcem kvůli podezření ze spáchání přestupku.

Pokud byl v případě Michala Redla znalecký posudek koupen, jak tvrdí Karel Tichý, je to naprosto skandální. Jsem velmi zvědav, jak dopadne ono prověřování postupu okresního soudu Plzeň-město ve věci Redla. Dovedu si představit, jak je asi těžké zpětně zkontrolovat psychiatrický posudek, nebo jinak, jak asi těžké dokázat psychiatrovi, že klamal. Protopopová přece taky všecko udělala správně… Soud Plzeň-město se, předpokládám, bude bránit tím, že se spolehl na expertní posudek, nic jiného mu přece nezbývalo.

Pro budoucnost by bylo velmi důležité, aby byl zpětně prověřen postup ve věci Redla o dvacet let dozadu. Co žalobci a policisté udělali s podezřeními, že si Redl a Krejčíř koupili nesvéprávnost? Vypadá to totiž, že to nechali plavat, že se v tom nedělalo nic. Kdyby to byli nenechali plavat, kauza Dozimetr by asi vůbec neexistovala.

Kdo to žijeme? V zemi, kde se dá zřejmě nesvéprávnost koupit, kde psychiatr pošle duševně nemocného na okupovaný Krym a kde se i znalci umí zasadit o to, aby se daly beztrestně otravovat ryby kyanidem. Podobných případů najdeme jistě mnohem víc.

Tichý: Ptal jsem se Gazdíka, jestli se nezbláznil. Starostové věděli, kdo Redl je (video DVTV z 22. června 2022)