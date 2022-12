V Praze se chystá kartel Spolu a ANO. Babišovi to nahraje v přímé volbě

Jednání Spolu v hlavním městě zpochybňuje několikaletý občanský proud, který stál o změnu politiky.

Nesnášenlivost, která v metropoli panuje mezi ODS a Piráty, vyvrcholila. Vítězná koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s nimi dál nebude jednat o sestavení rady hlavního města. Začne hledat podporu pro menšinové vládnutí a osloví všechny strany v zastupitelstvu s výjimkou SPD. Předseda klubu ANO Patrik Nacher oznámil, že Babišovo hnutí je ochotné podpořit menšinovou radu Spolu, ale pouze do konce února.

Co se stalo? Kandidát ODS na primátora Bohuslav Svoboda tvrdí "vzdali jsme se gescí, o které jsme měli zájem, a udělali jsme opravdu vše pro to, abychom pirátským požadavkům vyhověli". Na to současný pirátský primátor Zdeněk Hřib odpovídá, že jeho strana sice "dostala nabídku čtyř gescí v radě, ale naprosto okleštěných o pravomoci. O všem by totiž rozhodoval dosud neexistující radní pro investice z ODS s absolutním vlivem na všechny oblasti chodu města. Třeba radní pro dopravu by tak akorát zametal silnice a řešil úklid sněhu".

To pro představu, co se v Praze dělo, stačí. Kdo sledoval předvolební kampaň i povolební vyjednávání, ten ví: pro Svobodu byl Hřib nepřítel, mnohem lépe si rozumí s Nacherem. Zájem o spolupráci s Piráty neexistoval. Spolu zuby nehty chtělo většinu v radě i post primátora. A je jasné, proč zájem nebyl: představy o budoucnosti Prahy se u ODS a Pirátů, kteří se spojili s Čižinského Prahou sobě, diametrálně liší.

Na jedné straně stojí město minulého století, město pro auta, město jako skanzen. A taky město, kde vedení hraje hlavně na sebe. Druhá strana by naproti tomu z Prahy ráda udělala především moderní evropskou metropoli, schopnou nabídnout víc místa obyvatelům než autům, bránit se letním vedrům a spravovat věci maximálně průhledně.

Kdo podpoří menšinovou vládu Spolu v Praze? Pravděpodobně ANO, jisté to stále není. Krátkodobě. A pak? Koalice s ANO? Zatím nevíme, ale co jiného, že. Na spolupráci Spolu a ANO se obvykle hledí ze zorného úhlu vládní pětikoalice: Andrej Babiš a jeho hnutí jsou zlo, nepřátelé, jak je tedy možné, že se s jeho partou chce pražské Spolu svázat? To je přece opoziční smlouva jak vyšitá!

Zapomíná se na pohled opačný: jak je možné, že se Babišovo hnutí v Praze chce spojit se Spolu? S "polistopadovým kartelem"? - tak totiž o stranách, jako jsou ODS, lidovci i topka, Babiš mluví. Kritici spolupráce ANO a Spolu si málo uvědomují, že jde o stejnou zradu na voličích i ze strany Babišovců. A ta probíhá, jak popsal kolega David Klimeš, po celé zemi.

Jediný "polistopadový kartel" byla oposmlouva

Mimochodem, ten výraz je fake a Babišův podvod, žádný takový kartel tu nevládl, jen obyčejné, nedokonalé, chybující, ale pořád demokratické politické strany. S jednou výjimkou a tou byla opoziční smlouva z let 1998 až 2002. To byl skutečně antidemokratický kartel mezi Zemanem a Klausem. Něco velmi podobného zamýšlejí nyní dát na lokální úrovni dohromady Svoboda a Nacher.

Ještě v rozhovoru, který vyšel 5. prosince, premiér Petr Fiala opakuje, že chce v Praze vládu na pětikoaliční bázi a že s ANO rozhodně ne. Pražská ODS se mu směje a hraje svoje hry za podpory lidovců a topky. Co se to děje?

Pětikoalice představovala snahu o slušnou, nepopulistickou, Piráty občerstvenou politiku dohody, spolupráce. Vznikla jako reakce na Babišovo vládnutí, ale především jako reakce na tlak části veřejnosti, na demonstrace Milionu chvilek pro demokracii a dalších občanských iniciativ. Přiznejme však, že ty byly ODS hodně, hodně cizí. Stejně jako jsou jí cizí neziskové organizace typu Člověk v tísni.

Fiala se snaží vizi přátelské, občanské politiky držet, ale jeho strana mu to dovoluje jen co se týká zahraniční agendy. Volno má v odporu k imperiálnímu Rusku, volno nemá ve vztahu k nacionalistickému Maďarsku, proto stále drží čím dál absurdnější Visegrádskou čtyřku. Volno nemá v domácí politice, tam si jednotlivé buňky ODS dělají, co chtějí, a Fialu mají jako maskota nahoře. Klidně si v metropoli uzavřou kartel s Babišem zastoupeným Nacherem. Tak to je.

Pokud se skutečně Spolu spojí s ANO v Praze, bude to mít vliv na prezidentskou volbu. Vláda podpořila tři kandidáty, Pavla Fischera, Danuši Nerudovou a Petra Pavla. Nepodpořila Babiše. Ale kartel s ANO by byl jasným vzkazem Prahy: Babiš nám nevadí, je v pohodě, s jeho hnutím se dá vládnout, vždyť se to děje i v jiných městech. My jsme demokraté, takže i Babiš je demokrat, jinak bychom s ním nešli do koalic, že.

A naopak? Bude kandidát na prezidenta Babiš mluvit o "polistopadovém kartelu" na pražském magistrátu? Ale kdepak, jen v debatách v lednu řekne: Podívejte se na ně, nadávají na mě, odsuzují mě, dělají ze mě hrozbu demokracie, ale když se chtějí udržet u koryt, tak se se mnou spojí. A samo sebou, bude lákat "kartelové" voliče.

Jednání Spolu v Praze je nebezpečné, zpochybňuje několikaletý občanský proud, který stál o změnu politiky. Pokud bude trojkoalice skutečně vládnout za podpory ANO, další lidé budou otráveni jednáním politiků, jejich neochotou měnit věci k lepšímu. Fiala z toho šťastný nebude, v partaji si nedokáže udělat pořádek. Dokonce ani v rodném Brně ne.

Video: Kdyby kolegové v Praze chtěli vládnout s ANO, už by to udělali, říká premiér Fiala (5. 12. 2022)