Vedro v Praze: Kdyby byl primátor Hřib pružný jako Fortuna...

Horko. Už zase horko. Červen připomíná srpen a vyvolává otázku: kolik stupňů bude za dva měsíce? Neupečeme se ve městech? V Praze na to máme našlápnuto. Ale aut mířících do centra metropole neubývá. Minulý týden se radní Prahy pod vedením primátora Hřiba (piráti) zavázali do roku 2030 snížit emise CO2 o 45 procent. O dvacet let později chtějí ovzduší bez oxidu uhličitého z emisí. Když však udeří vedra, autům vjezd do středu města nekomplikují.

Pražan, který vnímá potíže s vedrem a nechce zůstat pasivní, by přijal výzvu primátora řidičům, kteří jezdí denně do práce, aby aspoň při tropických teplotách přesedli do metra a tramvaje a pomohli tím nezvyšovat teplotu v ulicích. Doufám, že by to část z nich pochopila.

Jezdím do práce na kole, mám fyzickou zkušenost s tím, jak auta a autobusy fungují, když je v Praze absolutní hic: sálají mimo výfukové plyny i teplo. Pro upřesnění, do okolního vedra sálají ještě další vysoké teploty z motoru, případně, mnohé vozy a prakticky všecky autobusy (jezdím okolo Hradu), teplo z uvnitř naplno běžící klimatizace. To horko z motoru vás doslova udeří, když vedle čekáte na křižovatce na zelenou.

A zase, je mi jasné, že si to řidiči neuvědomují, že je nenapadne "hřeju", "sálám", "zhoršuju to ještě víc". Teď nemluvím o emisích CO2, ale jen a jen o tom vedru a jak si ho sami zhoršujeme.

Je zarážející, jak se auta hrnou do města ze všech stran, z Barrandovského mostu stejně jako dolů k mostu Barikádníků nebo přes Bílou Horu. Gigantické fronty aut, zácpy.

Pokud primátor Hřib a radní města slibují aktivity směřující proti klimatické změně (vítáno), snad by mohli i v první fázi vyzvat řidiče, ať při teplotách okolo 30 stupňů Celsia nejedou zbytečně autem, protože tím škodí obyvatelům centra (i sobě, pokud v centru pracují). Kdyby ta výzva nezabrala, mohla by metropole krátkodobě omezit vjezd vozů (mimo dopravy, zásobování atd.) do středu.

Jedna citace, slova světové architektky Evy Jiřičné pro Rozhlas, když mluvila o zacházení s urbanistickým prostorem: "Musíme třeba něco udělat s auty. V Londýně už neprojektujeme u budov parkovací plochy, a tady jsou na každý byt dvě auta. Takhle toto město zničíme dřív, než vůbec nějaká budoucnost přijde. Musíme se začít drasticky omezovat."

Když Prahu vedla Adriana Krnáčová (ANO), zmohla se v rámci kampaně Čistou stopou Prahou na výzvu, ať si lidé nekupují SUV, velká auta, protože v centru nezaparkují. (V Londýně tedy už vědí, že je dobré parkování bránit.) Zdeněk Hřib zatím v této věci neudělal nic. Ani na portálu Praha.eu takovou prosbu nenajdeme (ale to by bylo málo, tam řidiči ráno asi nekoukají, že).

Vedro vnímáme jako "pikošku", jestlipak padne teplotní rekord z roku 1935, kdy v pražském Klementinu 26. června naměřili 35,6 stupně? Dokonce si na to můžete vsadit u sázkové kanceláře Fortuna: "Středeční rekord v Praze podle aktuálních informací rozhodně nevydrží. Meteorologové sice svůj výhled nepatrně zmírnili, i tak by to ale mělo stačit," tvrdí mluvčí Fortuny Petr Šrain.

Kdyby byl primátor Hřib tak pružný jako Fortuna, už by řidiče, kteří se jen vezou do práce, žádal, aby jeli tramvají. (A nechal by tramvaje posílit, protože i v těch vedrech jezdí ráno pěkně nacvakané. A nechal by konečně vybudovat záchytná parkoviště na okraji hlavního města pro lidi ze satelitů Prahy, kteří do města denně dojíždějí.)