Vdechnout Praze život: Je Hřib ekoterorista? Ne, jen myslí a je moderní

Základem zezelenání metropole se má stát mýtné při vjezdu do centra Prahy, odstupňované podle znečištění (elektromobily nula korun). To bude jekot!

Radní Prahy pod vedením primátora Hřiba (piráti) hodlají do roku 2030 snížit emise CO2 o 45 procent. V roce 2050 chtějí pražské ovzduší bez oxidu uhličitého z emisí. Podrobný plán má být hotov za rok. Těžko si představit rozumnější akci, ale… kolik už jich tu bylo? Adriana Krnáčová (ANO) chtěla "chytré město", chytré lavičky, a skutek utek. Město vypadá stále stejně "blbé". Teď tedy zelené město - neuteče skutek zas? Zdeněk Hřib má jasno, a ti, co přijdou po něm? Jak zareagují Pražané, řidiči? To bude řev…

Drobnost, jež se odehrála rovněž v pondělí: v Praze 2 v ulici Na Smetance začali kácet dva zdravé šedesátileté javory, jeden už sťali. Stromy překážejí plánovanému hřišti a parkovišti. Stovky Pražanů se snažily kácení javorů zabránit (stačilo udělat hřiště a parkoviště o něco menší a stromy mohly stát). Primátor Hřib se vyslovil proti kácení.

Typické: javory musí ustoupit hřišti a parkplacu. Vada myšlení, kdo hřiště plánoval, neví, jakou cenu mají stromy. (Mimochodem piráti slíbili během osmi let v Praze vysadit milion nových stromů jako krok proti vedrům.)

Reakce na zelený plán radních hlavního města se dá čekat: "aktivisti do politiky nepatří", "ekoteroristi" atd. Mluvčí prezidenta (který objíždí kraje, ale oficiální návštěvě Prahy se už sedmým rokem úspěšně vyhýbá) Ovčáček obratem tweetoval postoj hlavy státu ke snaze vyčistit vzduch: "Novodobí soudruzi se svorně usnesli, že v roce 2050 bude ráj na zemi." Posměch, ťukání si na čelo.

Skutečně "novodobí soudruzi"? Komunisti na ovzduší kašlali. Snaha, aby metropole byla čistá, není ani levá, ani pravá, je prostě normální. Kolik pražských dětí má dnes alergie, astma, záněty horních cest dýchacích? Jen proto, že tu žijou! To chceme? Podobné reakce jsou idiotské, reprezentují postoj "nic neměnit", "nic po nás nechtít", "zařiďte to nějak a nás neotravujte". Jenomže bez sebeomezení to nepůjde.

Výtky vůči radním budou dvojí. První: chtějí nás k něčemu "nutit" (omezovat naši svobodu dusit druhé i sebe). Druhé: dělají málo a měli to mít už dávno připravené, ne až za rok. K prvním: jsme málo vzdělaná, moderní, sebe si uvědomující společnost. Ale nová generace už tyhle věci (snad) vnímá jinak a (snad) jí to vydrží, až zestárne.

K výtce, že už to měli mít hotové: jistě, měl to mít už Kořán, Kondr, Koukal, Kasl, Němec, Bém, Svoboda, Hudeček, Krnáčová, avšak přichází s tím až pirát Zdeněk Hřib. Měl by teď vyrazit do všech městských částí, setkávat se s lidmi a vysvětlovat, jakou Prahu chce.

Breathe Life

Hlavní město nebude rok čekat, už teď má několik jasných kroků. Chystá, snad i zavede, odklon od fosilních paliv pro výrobu energie v dopravě a při dalších ekonomických aktivitách, tedy užívání stále vyššího procenta elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Základem zezelenání se má stát mýtné při vjezdu do centra Prahy (mělo být už dávno), jež by bylo odstupňované podle znečištění (elektromobily nula korun). Údajně se ho Praha pokusí zavést do konce tohoto volebního období.

Město chce podporovat majitele elektromobilů, vytvořit nové nabíjecí stanice na lampách veřejného osvětlení, postavit bioplynovou stanici, neboť až 95 procent bioodpadu dnes město spaluje, 233 tisíc tun ročně. Změnit se má celá odpadová politika. Lodě na Vltavě budou muset přejít na čisté motory atd. Plán narazí na tuhý odpor.

Co může Praze pomoci? Mladí lidé; studenti už za životní prostředí demonstrují. Taky fakt, že vše už je vymyšleno. Příkladem může být Oslo, hlavní město Norska. Zeleně myslí dlouho, patří mezi 42 světových měst, která se zapojila do kampaně Breathe Life.

Už dnes v Oslu funguje podpora vozidel s nulovými emisemi (snížení daní, přístup k autobusovým a taxi pruhům atd.), chodci a cyklisté mají přednost před soukromými vozidly. Oslo plánuje zrušit asi 700 parkovišť a proměnit je v místa venkovního stravování, kulturních aktivit, umění, stojanů na kola, dětských hřišť… Už příští rok má být veřejná doprava poháněna výhradně obnovitelnou energií.

Veškerý odpad města se využívá jako surovina buď pro výrobu nových výrobků, jako jsou plastové výrobky, biometan, biohnojivo, nebo jako surovina pro výrobu tepla a elektrické energie. Bioplyn vyrobený z bioodpadu a městských odpadních vod město používá k napájení autobusů a odpadních vozů…

Tohle je moderní město, moderní svět. Ne "chytré lavičky", ale Praha, kde se dá dýchat, kde je dost stínu, kde se dá chodit pěšky a jezdit na kole, kde se dá žít. Takže ano, kéž by to Hřibovi a spol. vyšlo. Pokud to fakt rozjedou, získá slovo pirát nový obsah: ten, kdo vdechuje život.