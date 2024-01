Vít Rakušan vyráží do měst za voliči. Stává se z něj tahoun pětikoalice

Rakušan ve spotu říká: „Lidi na nás koukají a vůbec nerozumí tomu, co děláme. Zbytečně taktizujeme, hrajeme při zdi. Důvěru mnohých jsme zklamali, jen abychom zůstali ve hře.“ Sype si popel na hlavu, pokouší se pětikoalici vytáhnout ze srabu.

Minule jsem psal o tom, že ODS přestala fungovat jako lídr pětikoalice. A taky o tom, že Vít Rakušan (STAN) a Ivan Bartoš (Piráti) nechtějí nechat Česko zreznout jako starou, prázdnou konzervu. Odmítají připustit, že vláda v polovině vládnutí končí se zásadními reformami, jak to ohlásil nejen ministr financí Zbyněk Stanjura, ale i předseda vlády Petr Fiala (oba ODS).

Zároveň jde i o to, že se nejen oba šéfové stran, ale také předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a šéf lidovců Marian Jurečka odmítají smířit s katastrofálním propadem obliby vlády. Sedmnáctiprocentní podpora je příliš slabá i v dobách valících se krizí.

Po svém zareagoval i předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Nesouhlasí s kritikou těch vládních voličů, kteří jsou přesvědčeni, že se vládě nedaří protlačovat její plány a zároveň ustupuje od slibovaných reforem. "Ve sněmovně jsme loni prosadili vše, co jsme chtěli. Byť to bylo někdy za cenu večerních a nočních sezení. Zároveň chceme pokračovat ve změnách," řekl Benda Aktuálně.cz. Je vidět, jak se svět sněmovny uzavírá do sebe. Kritika úzce souvisí s minimální schopností vlády oslovovat veřejnost a vysvětlovat, co dělá a proč to dělá. Dobré je, že i Benda hodlá pokračovat ve změnách.

Zbyněk Stanjura na síti X napsal toto: "Podle průzkumu CVVM nesouhlasí většina Čechů s pomalejším zvyšováním penzí, ale současně nechce sama dávat na penze víc peněz z daní. Nám v průzkumu vyšlo, že lidé chtějí snižovat deficity, ale neshodnou se na jediném z téměř 60 opatření ozdravného balíčku. Je za tím lidské ´vím, co je správné, ale proč z mojí kapsy?´. A taky systémové oblbování populisty, kteří v lidech posilují pocit, že stát si může půjčit neomezené množství peněz a postarat se o všechny jejich problémy. Nebo že nejlépe zachováme mír, když nebudeme investovat do naší obrany. Máme ještě dva roky na to, abychom srozumitelně vysvětlovali nezbytné kroky této vlády."

Stanjura se diví, že lidé nechtějí vyšší daně. Zvláštní. Je přece normální, že se neraduju z menších příjmů. Odpovědná vláda ale i tak změny udělá. A udělá je pokud možno včas, aby voliči viděli, že fungují, ještě během jejího vládnutí. Podle reakcí jeho oznámení o konci zásadních reforem ostatně narazilo zjevně právě u voličů pětikoalice. A ještě něco: dva roky vláda nemá jen na vysvětlování, i když by bylo fajn, kdyby se to naučila. Má je i na změny.

Po pravdě bylo překvapivé, že premiér Fiala jasně neřekl: "Žádný konec reforem se nekoná." Že místo toho mluvil o tom, jak "naše společnost není nakloněna razantním změnám". Zjevně i on vycházel ze Stanjurou zmíněného průzkumu CVVM. Jako chybu vidím, když se politik nechá ovládat průzkumy veřejného mínění, vede to k populismu. A populismus přece voliči pětikoalice ve volbách v roce 2021 odmítli.

Lídrovství se ujal předseda STAN Vít Rakušan. Rozjíždí v českých městech po celé republice Debaty bez cenzury. "Dva roky vlády jsou za námi a my cítíme, že přišel čas si říct, že je potřeba řadu věcí dělat jinak. Přestat s politickým taktizováním. Se zbytečnými a nesrozumitelnými kompromisy. A začít dělat to, co je prostě správné." Natočil silně sebekritický spot.

Jestli Česko něco netrápí, tak cenzura

Rakušan nemluví jen o komunikaci. Asi chápe, že slyšíme pořád dokola, jak vláda neumí komunikovat, jako by to byl její jediný problém, jinak dělá všecko dobře. "Ale není to rozhodně jen o komunikaci. Řada věcí, které jsme slibovali a chtěli, zůstala napůl cesty nebo jsme s nimi ani nezačali. Vzkazujete nám to, píšete nám to. Rádi si to ale poslechneme přímo od vás, na to jsme jako starostové zvyklí… Nebojíme se diskutovat a přijímat kritiku. A k tomu se chci jako předseda Starostů vrátit."

Na to zareagoval Fiala přes svého mluvčího: "Premiér je přesvědčen, že pokud má kdokoliv z koaličních partnerů potřebu řešit výhrady ke společné práci, má k tomu dostatek příležitostí na koaličních jednáních." Řeší je tam Rakušan? Nevíme. Víme jen to, že ODS na Rakušana zareagovala velmi popuzeně. Bere to jako útok na sebe, ne jako vládní sebekritiku.

Zajímavé jsou i další reakce. Na síti X jeden debatující Rakušanovi píše: "Být premiérem, tak jdete zítra na kobereček. A fotbalovou terminologií dostanete ke své žluté kartě poslední varování…" Dále pak kritizuje miliardy pro Českou poštu, zřejmě právem. Komentátor Petr Honzejk zase napsal: "Zdá se, že se marketéři Víta Rakušana pokusili dorovnat majstrštyk marketérů Petra Fialy, kteří ho vyhnali do německého supermarketu. A skoro se to povedlo!"

Část publika zřejmě vnímá Rakušanův krok jako vzpouru ve vládě, jako ránu pod pás Petru Fialovi. Ve videu totiž Rakušan mimo jiné říká, že je "nejvyšší čas vrátit se k tomu, proč jsme to začali dělat". Na to se ho další hráč v šatně ptá, jestli to řekl Fialovi. Odpoví: "Řeknu mu to." To je zřejmě chápáno jako moment, kdy se šéf STAN vymezuje proti premiérovi ODS. Kdy z něj tak trochu dělá hlupáka, kterému se "to musí říct". Co? No, proč to začali dělat, proč do toho šli.

Proč do toho tedy pětikoalice šla? Chtěla odstranit vládu Andreje Babiše. To se jí podařilo, ačkoliv by dnes volby nepochybně zase vyhrál. Chtěla začít dělat slušnou politiku. To se jí, řekl bych, taky daří. Fiala je slušný, neútočný politik, jeho vláda ho v tom následuje. A ministry má pouze takové, jaké mu strany včetně té jeho dodaly.

Voliči pětikoalice čekali taky změnu stylu, jednak ministry bez různých temných míst, jednak ministry kompetentní. Nezapomeňme, že jsme za sebou měli Babišovo vládnutí za covidu, což byl jeden velký antimanažerský chaos.

Právě ta změna stylu se úplně nedaří. Premiér drží ministra spravedlnosti Pavla Blažka, nechává ve vládě Mariana Jurečku, který dělá velké chyby. STAN měl nemalé problémy s kauzou Dozimetr. Změna měla vést směrem od populismu, ale ani ten není vládě úplně cizí. Stále si však opakujme, že Fialův kabinet zaujal jednoznačný, nepopulistický postoj k válce na Ukrajině, což velká část občanů zjevně kvitovala.

Poněkud nesrozumitelný je název Debaty bez cenzury. Jestli Česko něco opravdu netrápí, tak je to cenzura. Proč zdůrazňovat, že se Rakušan bude bavit otevřeně, necenzurovaně? Zjevně tu skáče na špek opozici, která strašně ráda o neexistující cenzuře mluví. Nebo chce říct, že bude otevřeně mluvit o vládě?

Rakušanův politik-trip po městech, kde se chce vystavit otázkám občanů, chápu jako pokus o převzetí iniciativy v pětikoalici. Jako snahu vrátit se k lidem, nežít zavřen na ministerstvu, nechat se kritizovat, nechat si nadávat, ale taky se pokoušet vládní kroky obhájit. Uvidíme, jestli to Rakušan zvládne. A jestli bude následován dalšími.

Měli by to totiž dělat i další šéfové a ministři pětikoaličních stran. A jedna poznámka. Debaty s občany opravdu nejsou to samé, jako když marketéři poslali premiéra Fialu levně nakupovat do Waldsassenu.