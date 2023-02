V Praze vládní strany nakonec svodům ANO odolaly. Jinak už ale skoro nikde

Mnohaměsíční drsná vyjednávání v české metropoli - a spousta koalic v dalších velkých městech - ukazují, že na obecní úrovni žádné speciální pouto mezi pětikoalicí neexistuje.

Před komunálními volbami v říjnu minulého roku snad všechny kandidující strany v hlavním městě naléhaly, jak musí nová rada co nejdřív začít řešit nahromaděné problémy. Nakonec ale místní politici ochromili svými mocenskými hrami Prahu na celé čtyři měsíce a nová koalice Spolu, Pirátů a STAN podepsala smlouvu až dnes.

Jakkoliv se na intrikaření mezi městskými stranickými organizacemi občas nedalo ani dívat, nakonec je z toho přece jen čestný úspěch vládní party. Kdyby se v Praze pětikoaliční dohoda nezdařila, uštědřili by tím lokální funkcionáři velmi bolestivý políček svým stranickým šéfům, kteří dávali hlasitě najevo, jak moc stojí i na komunální úrovní o spolupráci založenou na vládním půdorysu a bez účasti Babišova hnutí.

Kromě metropole se to však v žádném z dalších velkých měst nepodařilo. A ani v Praze moc nechybělo, aby pětikoaliční spolupráce zkrachovala.

Padouch, nebo hrdina

Obecní politika se samozřejmě prakticky nepřekrývá s tou republikovou. Nicméně čím je město větší, tím silnější hraje v místních poměrech roli to, kdo se s kým může či nemůže v Poslanecké sněmovně. A chytrý komunální politik také ví, že není ani tak důležité vyhrát, jako se po volbách dopočítat v příslušných zastupitelstvech většiny. Proto si často nechává otevřená vrátka k různým dalším lokálním mocipánům, často s oblíbeným starostenským klišé, že chodník není ani pravicový, ani levicový, ale musí být hlavně opravený.

Loni v říjnu to však vypadalo, jako by na to všechno strany zapomněly. Andrej Babiš (ANO) se tvářil, že výběr obecních a městských zastupitelů je referendem o vládě Petra Fialy (ODS). Koalice Spolu zase nechala zemi oblepit nechutnými billboardy, na nichž svého populistického konkurenta srovnávala s válečným zločincem Vladimirem Putinem. Ujištění, že vládní partaje nemohou uzavírat koalice s ANO, se opakovaně nesly ulicemi prakticky každého většího města.

A pak přišlo ono "druhé kolo" komunálních voleb - sestavování většin na radnicích a magistrátech. Mnozí staří harcovníci ani na chvíli nepodlehli předvolebním kampaním svých stranických centrál a hned si dohodli to, co pro sebe považovali na nejlepší.

Například Vsetínu tak nadále vládne lidovec Jiří Čunek, protože se dokázal rychle a bez zábran pobratřit s vítězným ANO. V Ostravě zase díky podpoře vládních stran zůstal v čele magistrátu úspěšný Tomáš Macura (teprve čerstvě exANO). A Brno potvrdilo pověst zcela svérázného města. Tamní primátorka Markéta Vaňková (ODS) proti vůli svého stranického předsedy Fialy pozvala ANO do koalice, ač jeho hlasy ani nepotřebovala. Piráti si pro změnu nenechali nic líbit v Plzni, kde se s babišovci spojili proti kolegům z ODS a TOP 09. A nechybělo mnoho, aby k tomu přibrali i místní okamurovce.

Plakáty, na něž vládní marketéři nechali vedle předsedy ANO natisknout kremelského masového vraha, ještě ani nestačily opršet a už se Babišovo hnutí v jednom městě za druhým stávalo vítaným partnerem pětikoaličních stran.

Pražská blamáž

Nejbizarnější představení nakonec bylo k vidění v Praze, která má nejblíže k celostátní politice a kde proto místní mocenské poměry budí široký zájem. Letos navíc bylo v sázce i něco jiného než jen odpověď na obvyklou otázku, jak velký vliv mají stranické centrály na buňky v metropoli. Hrálo se také o to, zda je pětikoalice schopna spolupráce i jinde než jen v Poslanecké sněmovně, Senátu a Strakově akademii.

A třebaže tomu volební výsledek vyloženě nahrával, napjaté vzájemné vztahy a osobní řevnivosti v hlavním městě dohodu dlouho brzdily. Politici Spolu cejchovali Piráty jako nebezpečné fanatiky, ti si zase pro spolupráci kladli tolik podmínek, až to vypadalo, že jen hledají způsob, jak se jí vyhnout.

Toho využil lídr pražského ANO Patrik Nacher a začal intenzivně nadbíhat občanským demokratům. Výsledkem byl spektákl, v jehož rámci se Bohuslav Svoboda (ODS) v prosinci chtěl nechat zvolit primátorem právě s pomocí ANO. Nacher svou část dohody splnil, ale Svoboda nakonec nedokázal přesvědčit všechny své vlastní lidi, takže jej potopila kolegyně Hana Kordová Marvanová.

Teprve po této blamáži se občanští demokraté a Piráti neochotně doplížili k dohodě, přičemž ale přes palubu hodili lidovce, kteří nakonec nezískají v magistrátní radě ani jedno křeslo.

Příliš vysoké sázky

Teprve po ukončení tohoto ochotnického divadla tak lze shrnout celkové výsledky komunálních voleb, které se konaly už loni na podzim.

Vypjatá kampaň plná lživých příměrů možná přitáhla k urnám více voličů, ale také silně zkomplikovala řadu povolebních vyjednávání. Stalo se také zřejmým, že pětikoalici je sice možné považovat za úspěšný projekt na vládní úrovni, ale na té obecní je prakticky nefunkční a skoro nikde se neujal. Naopak spolupráce ODS a ANO po republice jen kvete.

