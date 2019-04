Vše za 65 (milionů). Velká cena motorek i světový mír

Porovnávejte cenu a výkon, nebojte se toho.

Vláda má v pondělí řešit tradiční dotaci motocyklové Grand Prix Brno. Komerční svátek motorismu žádá stát o 65 milionů korun. Jde o magickou sumu, která se v posledních dvou týdnech vine zpravodajstvím jako červená nit. Jako bychom se octli v obchodě "vše za 65 (milionů)" a jen se přehrabovali, po čem sáhneme.

Pojďme si to připomenout.

Motiv tohoto textu je samozřejmě průhledný: ukázat, co všechno by se dalo za 65 milionů, které zahučí v řevu motorů (ano, studii o ekonomickém přínosu Velké ceny jsem četl a myslím si o ní svoje), pořídit.

Metodická poznámka: do Grand Prix se lejou peníze každým rokem, kdežto ostatní srovnávané částky periodický charakter nemají.

Tak především, na 65 milionů korun vyčíslil Andrej Babiš náklady na centrum pro syrské sirotky. Projekt už je domyšlený do detailu včetně vybavení, sportovišť a školy, napsal o Velikonocích ve svém facebookovém Urbi et orbi.

Takže už víme: domov pro 50 syrských sirotků rovná se jedné státní dotaci na motocyklové závody. Porovnávejte cenu a výkon, nebojte se toho.

Národní galerie, pravda, ještě to stihla za Jiřího Fajta, také žádá o 65 milionů, nachlup stejně jako Velká cena. Dotace to má být mimořádná (kdežto motorky už spadají mezi mandatorní výdaje). Koupil by se za ni obraz s námětem Zvěstování Panně Marii, který byl objeven nedávno a pochází s největší pravděpodobností z dílny Mistra Vyšebrodského oltáře. Vyšebrodský cyklus se považuje za vrchol deskového malířství v Čechách z doby krátce před rokem 1350, státu ho nabízí soukromý majitel.

Tak to řekněte rovnou: chcete zase zažít tu opojnou vůni benzinu a vzrušení, nebo hodláte civět na kýho čerta desku se svatými obrázky, co si za vaše peníze objednal ten trestně oznámený kunsthistorik? Volba je jasná. Zařadit jedničku a bacha na křesťanské kořeny. Tato země je naše.

Jičín plánuje připojit k městu ves Hubálov s asi šedesáti obyvateli. Má o tom hlasovat taky v pondělí. Nezbytné investice do Hubálova, jako jsou vodovod a kanalizace, jičínští spočítali - to asi nikoho nepřekvapí - na 65 milionů korun.

"Podnět k územním změnám vzešel od obce Tuř, pod niž Hubálov spadá. Důvodem jsou vzájemné neshody mezi obyvateli Tuře a Hubálova," zlověstně naznačuje mluvčí jičínské radnice.

Tohle už je s dotací na motorky nesrovnatelné. Tady nejde o nějaké národní hodnoty a moravské stříbro, ale o lidské životy. Diplomaticky vykoupit mír, odvrátit bitvu na Tuřsku pitomými 65 miliony, to vám dějiny nezapomenou. Na pomníku bude vytesáno: Řítit stát jako Jičín!