Vyhnat Drop In z Bulovky! Udělat Prahu bohatší! Dutý populismus versus realita

Kam by asi asociální politici sociální demokracie narkomany vyháněli? Do jiné čtvrti? Do jiného města? Do jiné země? Odpudivá, lhostejná kampaň.

Kampaň do komunálních a senátních voleb nabrala na síle, nemine vás, to vám garantuji. Prudce se ochladilo, v hlavním městě v tramvajích a autobusech častěji potkáváte bezdomovce obtěžkané taškami, kteří hledají nějaké teplejší spočinutí, přesouvají se z letních úkrytů jinam.

A tak se vám může stát, že jedete tramvají, veze se v ní taky otaškovaná žena bez domova a za ní visí ten nesmírně nadějný ANOplakátek "Uděláme Prahu bohatší, To vám garantuji" a garanty jsou lídr pražské kandidátky Petr Stuchlík a lídr hnutí Andrej Babiš, Stuchlík ve své luxusní sněhobílé košili a s minulostí člověka, který měl donedávna podíl ve firmě Fair Credit, jejíž úroky podle dvojky na kandidátce ANO v Praze Patrika Nachera mohou působit "jako lichva".

Případně můžete potkat partu bezdomovců a nad nimi ten slavný billboard ANO "Petr Prahu fakt nakopne, To vám garantuji" (opět dvojice Stuchlík a Babiš).

Ještě před dvěma dny visel jiný banner vládní, a kdysi sociálně laděné, ČSSD v Praze blízko nemocnice Bulovka, na němž stálo "Vyženeme Drop In z Bulovky, Vít Céza, kandidát na starostu". Drop In je centrum metadonové substituce, pomáhají tam lidem závislým na tvrdých drogách, původně sídlilo v centru Prahy v ulici Ve Smečkách, kde muselo skončit a Jiří Presl hledal jiné sídlo.

Plakát, pravda, kritizoval Petr Dolínek (ČSSD), na Twitter napsal "Naprosto se distancuji od této kampaně. ČSSD lidem v problémech pomáhá, nikam je nevyhání." Aspoň že tak, ten plakát byl však pro kampaně posledních let typický.

Před minulými komunálními volbami vyvěsila ČSSD v Praze plakáty "Pryč s narkomany, bezdomovci a hernami" (v roce 2010 na Praha 5) a "Z Nuslí vyženeme pouliční živly" (v roce 2014 v Praze 4). Tomáš Holeček z ODS si dal zase "konkrétní závazek" na billboardu v Praze 9 před čtyřmi lety, který zněl "Osoby bez domova mimo obytné zóny". V Brně slibovali vyhánění narkomanů od škol atd.

Paradoxně, absurdně vyznívá ten slib "Uděláme Prahu bohatší", když znáte svět dole pod billboardem, který obráží propast mezi dutým populismem a realitou. Ne že by Praha nebyla bohatá, asi je, to však vůbec neznamená, že neřeší velké sociální problémy, naopak, čím bohatší, tím víc jsou vidět.

Svět pod povrchem

Podobně celé Česko: nejsme chudá země, na povrchu vyhlížíme bohatě, ale zároveň tu existuje ona palčivá realita pod povrchem, takřka milion lidí v exekuci, přes šest set ghett, sociálně vyloučených oblastí (a jejich počet roste), mezi 40 a 50 tisíci problémových uživatelů drog, násobně více alkoholiků a tak můžeme pokračovat.

Jak se asi cítil narkoman, který si chodí na Bulovku pro metadon, když míjel plakát slibující, že ho odtud vyženou? Jak se cítí žena v exekuci (možná dlužila Fair Creditu?), když zahlédne slib Prahy bohatší? Jak bezdomovec v tramvaji u Stuchlíka, který prý Prahu nakopne? Nejspíš se bude bát, že nakopnut bude tak leda on.

Byla by chyba zvykat si na ten podvod, na sliby růžové budoucnosti, když se život v Praze, které čtyři roky vládla Adriana Krnáčová z ANO (a jistě má mobil na Babiše) zhoršuje a nejde o to hlavní město udělat bohatší, ale vrátit ho stavu, kdy se tu příjemně žije, nepadají mosty a, pokud spadnou (jako Trojská lávka loni 2. prosince), jsou rychle vybudovány znovu (do Troje jezdí přívoz, v roce 2014 hnutím ANO "prostě vyřešené" město nebylo s to za skoro rok prostě postavit novou lávku).

Český, a tedy i pražský, zásadní problém představují lidé v nouzi, to je naše realita, naše bolest, náš velký dluh, nejde o to udělat z Libeňského mostu luxusní bydlení pro směsku státních zaměstnanců a boháčů, smysl má pomoct bezdomovcům, kteří v jeho okolí přežívají.

Nesmyslné je vyhánění Drop In z Bulovky. Centrum tam našlo takřka ideální místo a buďme vděční, že někdo lidem, kteří spadli do drogové závislosti, pomáhá, že na ně někdo myslí a snaží se je dostat zpátky do života bez drog. Kam by je oranžoví asociální politici vyháněli? Do jiné čtvrti? Do jiného města? Do jiné země? Směšné, zlé, hloupé.

Stejně směšné a hloupé, nereálné jsou ty sliby bohatší, Stuchlíkem a Babišem "nakopnuté" Prahy. Zatím českého premiéra vidíme jen nakopávat padesát syrských sirotků do zadní části těla, to mu jde suprově. Lidi v dluzích, bez střechy nad hlavou, závislí, tedy podstatná část národa, mu unikají, nejeví o ně zájem. Stuchlík taky ne.