Vypadá jako Hermann Göring ? Drsné srovnání. Ale Trump si o to sám říká

Trumpův "mug shot", jeho vězeňský portrét, by se mohl stát určující fotografií celé jeho éry. Bylo by to neslavné dědictví. Ale může být ještě hůře. Trump nemá žádné brzdy a Amerika, kterou si předělal k obrazu svému, zatím neví, jak ho zastavit.

Stalo se tradicí, že Národní portrétní galerie ve Washingtonu do své stálé expozice pořizuje "oficiální portréty" bývalých amerických prezidentů. Zatím posledním obrazem, který tam přibyl, je portrét Baracka Obamy. Podobizna jeho nástupce Donalda Trumpa tam totiž více než dva a půl roku po jeho odchodu z úřadu stále chybí. Že by vybraný umělec zažíval tvůrčí muka, jak exprezidenta nejlépe vystihnout?

Je to prozaičtější. Trump znovu kandiduje do Bílého domu a s vystavením jeho obrazu musí v galerii počkat, až bude už definitivně, jednou provždy, "bývalým" prezidentem. Tedy možná až do roku 2029. V Americe je ovšem od minulého týdne kdekdo přesvědčen, že Trump už přece svůj oficiální portrét má! Snímek z věznice v Atlantě, kde si exprezident vyslechl žalobu, že se v Georgii snažil zvrátit výsledek voleb 2020.

Trumpův "mug shot", jak se této fotografii zatčených tradičně říká, se stal v USA předmětem nesčetných komentářů, rozborů. A s jedním velmi pozoruhodným přišel časopis New Yorker, kterému Trumpův zarputilý pohled připomněl vězeňskou fotografii Hermanna Göringa po jeho zatčení na konci 2. světové války. Časopis k tomu připojil štiplavou poznámku, že "Göring, stejně jako Trump, rozuměl síle obrazu: kradl Renoiry, Monety a van Goghy".

Jednomu ale až zatrne. Není to už přes čáru, srovnávat amerického exprezidenta, který se navíc znovu může stát šéfem Bílého domu, s odsouzeným válečným zločincem, druhým nejmocnějším mužem třetí říše? Odpověď zní, bohužel, ani náhodou. Spojené státy nejsou nacistickým Německem a Trump není jeho pohlavárem. Ale zpráva, kterou o Americe do světa vysílá, je varovná. Politika vymknutá z kloubů se může roztočit do divoké spirály.

Trump nejspíše neví, kdo to byl Göring. A i kdyby mu to vysvětlili, nebral by to možná jako urážlivý příměr. Svým způsobem má pro různé vůdce, kteří si ve svých zemích "uměli" zjednat pořádek, například pro Putina, zvláštní slabost. Vtipný dvojsmysl o "síle obrazu" by Trumpovi také nejspíše nedošel. Co já mám společného s nějakými čmáranicemi? Natož abych je kradl, mezi námi, na to mám přece daňová přiznání.... .

Režisér svého osudu

Jenže právě skrze "sílu obrazu" se Trumpovi jedna obrovská krádež dokonale daří. Přivlastnil si americká média a jejich prostřednictvím pozornost veřejnosti. Před prezidentskými volbami 2024 to znamená, že vše se zatím točilo, točí a bude točit právě kolem něho.

Žaloba, kterou si vyslechl v Atlantě, byla už čtvrtým trestním obviněním, které proti němu bylo od letošního dubna vzneseno. Podle Trumpa je to "hon na čarodějnice", komplot politicky znásilněné justice, spiknutí demokratů, kteří ho chtějí deklasovat před volbami. Ale, oh boy, jak on tohle spiknutí umí využít!

Trump se žalobami programově, cíleně pracuje jako se skvělou potravou pro média. Čím více, tím lépe. Neskrývá se, naopak chce, aby ho viděl celý svět. Když se dostaví k soudu, vždy je to svého druhu předvolební mítink. Sice virtuální, přes média, ale pečlivě připravený v jeho vlastní režii. Jeho tým dává televizím dopředu vědět, kam postavit kamery, aby měly na exprezidenta nejlepší záběr. Novinářské vozy jsou součástí Trumpovy automobilové kolony nebo stanice přímo přebíraji záběry z některého z Trumpových aut.

Co žaloba, to obrovský humbuk, který v mediálním prostoru nenechá žádné místo, kyslík k dýchání, komukoli jinému. Co žaloba, to příspěvky na kampaň od věrného - a nemalého - Trumpova kmene. A co žaloba, to pevnější, dominantní postavení na čele peletonu republikánských kandidátů na prezidenta. A kdyby snad měl začít zájem opadat, Trump vytáhne z rukávu ještě silnější kartu.

Trumpův vězeňský jackpot

Po první žalobě za peníze pro pornoherečku Stormy Daniels přistály na Trumpově předvolebním účtu od jeho voličů čtyři miliony dolarů. Po dalších dvou žalobách se to sice opakovalo, ale už to přece jen nebylo tolik. Co s tím? Mug shot! Trumpova kampaň se na vězeňský snímek už dlouho třásla, pro sponzorské účely už předtím vyrobila přinejmenším jeden falešný. Ovšem až s tím skutečným trefila pravý jackpot.

Trump se s jeho zveřejněním po více než dvou a půl letech vrátil na síť X (dříve Twitter), aby pod svůj mug shot umístil odkaz na stránky, kam zasílat příspěvky a jejíž prostřednictvím si lze pořídít různé "upomínkové" předměty s Trumpovou vězeňskou fotografií. Za prvních 48 hodin takto Trumpova kampaň stržila přes sedm milionů dolarů - polovinu veškerých příspěvků, které na účet dohromady doputovaly za uplynulých sedm měsíců.

Zlatý důl je to ovšem nejen pro Trumpa a pro komerční obchodníky, kteří chtějí na zájmu o všemožné fetišistické trumpovské cetky vydělat, ale dobře z toho těží i Trumpovi odpůrci. Pro antitrumpovské zájmové sdružení Lincoln Project se staly suvenýry s Trumpovým mug shotem nejlepším prodejním artiklem od vzniku spolku v roce 2019.

Podle zástupce Lincoln Project půjdou získané prostředky na kampaň, která by měla "zdůraznit nebezpečí", jež Trump představuje pro Spojené státy. Takové vyjádření ale v tuto chvíli ze všeho nejvíce působí jako varovné "sebenaplňující proroctví". Podle Wendy Wolosonové, profesorky historie z Rutgers University, je americké šílení kolem Trumpova mug shotu projevem "cynismu pozdního kapitalismu a naší doby". Možná také, ale především je to Amerika ve znamení Trumpa. Je jeho zrcadlem, v kterém se s veškerou svojí parádou předvádí.

Strašidelné znamení doby

Každého prezidenta, jeho éru, lze vystihnout nějakou charakteristickou fotkou, ať už momentkou nebo aranžovanou. Pro Lyndona Johnsona to byl podle CNN snímek, kdy přímo na palubě letadla, které odváželo z Dallasu tělo zavražděného J. F. Kennedyho, skládal prezidentskou přísahu. Pro George Bushe je to fotografie, kdy na kouřících ruinách Světového obchodního centra po 11. září 2001 mluvil k záchranářům. A určujícím snímkem éry Donalda Trumpa se podle CNN stal jeho mug shot z věznice v Atlantě.

CNN má pravdu, ale "zatím". Protože Amerika neví, co ji s Trumpem ještě čeká. Fotografie z vězení, kdy bude příští rok na začátku listopadu slavit - už jako odsouzený trestanec - vítězství v prezidentských volbách, aby pak sám sobě udělil milost? Nebo snímek, na kterém Trump po prohraných volbách se zdviženou pěstí vyzve své "okradené a podvedené" voliče k povstání a zažehne ozbrojenou válku v ulicích?

Co bude tou určující fotkou Trumpovy doby? Nevíme. Těžko přijatelné, protože strašidelně představitelné je ovšem už jen to, že jeho mug shot by nakonec mohl být ještě tím lepším odkazem. Amerika Trumpa zatím neumí zastavit. A on sám žádné brzdy nemá.