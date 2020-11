Vypnutí Trumpova projevu byla cenzura. Americké stanice omezily svobodu slova

Svoboda slova je nesmírně vzácný statek, vzpomeňme na dobu totality. Omezit ji lze jen zákonem, který vychází kupříkladu ze zkušenosti s fašismem. Vypnutí Trumpa bylo důkazem nikoli o svobodě USA, ale o jejich současném rozvratu.

Sčítání hlasů ve volbách amerického prezidenta provázela zcela výjimečná, mimořádně "neamerická" událost. V pátek 6. listopadu, po volbách, když už komise počítaly voliče obou kandidátů, Donald Trump přednesl projev. Jenomže přenos jeho řeči řada stanic po několika minutách přerušila. Proč? Prezident bez důkazů tvrdil, že volby byly zfalšovány. Prohlásil, že čelí spiknutí korporací, médií a samozřejmě také Demokratické strany svého soupeře Joea Bidena.

Na tiskové konferenci prohlásil, že volby vyhrál, ale vítězství mu během sčítání hlasů krade zkorumpovaná mašinérie ovládaná jeho soupeři z řad demokratů. "Pokud by byly už všechny platné hlasy spočítané, vítězem voleb bych se stal já," oznámil. A řekl, že Demokratická strana zfalšovala korespondenční hlasování.

Jeho projev vysílaly národní televize (NBC, CBS a ABC), před koncem přenos uťaly. Zdůvodnění: Trump nepřinesl pro svá tvrzení důkazy, šíří konspirační teorie. Šéfeditorka USA Today Nicole Carrollová, držitelka Pulitzerovy ceny, tweetovala: "Prezident Trump bez důkazů označil prezidentské volby za zkorumpované a podvodné. Přerušili jsme vysílání jeho projevu a odstranili ho ze všech našich platforem." Novináři podle ní nemají šířit konspirace.

Nestalo se to v těchto dnech poprvé. Už v noci na středu zastavily některé stanice přenos z Bílého domu, když se Donald Trump dávno před sečtením výsledků označil za vítěze voleb. Místo toho nabídly divákům reálná čísla ze sčítání hlasů.

Spojené státy jsou chápány jako země svobody slova, krok televizních stanic je z tohoto pohledu až neuvěřitelný. V Česku vyvolal dvě velmi odlišné reakce (ostatně jako všechno, co je spojeno s Trumpem). Jan Skopeček, člen výkonné rady ODS a místopředseda poslaneckého klubu občanských demokratů, tweetoval: "Tleskání za přerušení Trumpova projevu některými US televizemi ze strany předsedy STAN Rakušana a ministra Petříčka v #OVM mě straší. Je to prachsprostá cenzura, do svobodné společnosti nepatří. Nechť je jeho projev podroben třeba zdrcující kritice, ale cenzura je cesta do pekel."

Lhát se nemá, svatá pravda, ale kdo lže?

Jak z tweetu vyplývá, v ČT, v Otázkách Václava Moravce vypnutí Trumpa chválil Vít Rakušan, šéf hnutí starostů: "Jsme v době, kdy jsou informace nesmírně rychlé, do prostoru je může vypustit kdokoliv." Hájil ověřování faktů. "Pokud tady vznikne i mediální tlak na to, abychom se z postfaktické doby vrátili do nově strukturované faktické doby, tak je to určitě potřebná záležitost." A dodal: "Odvaha tomu čelit je určitě výzvou liberální demokracii pro následující desetiletí."

Podobně reagoval ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD): "Já své děti učím tomu, že se lhát nemá, a pokud jim dáváme špatný vzor jako čelní představitelé státu, jaký to pak má dopad na celou společnost, když se lež stane součástí dosahování svých cílů. Lhát se prostě nemá."

Ne že by čeští politici nějak ovlivnili dění v USA, ale debata o co nejširší svobodě slova je vždycky prospěšná. Co to tedy bylo, "prachsprostá cenzura"? Má poslanec Skopeček pravdu, že měli Trumpa nechat mluvit, měli jeho řeč přenášet, a teprve poté ji rozebrat a ukázat, že lže?

Trump svá slova nijak nedoložil, to nyní už víme. Věděly však stanice, když Trumpa vypínali, že je v dalších větách nedoloží? Mluvil prezident USA, který mohl mít dejme tomu od tajných služeb nějaké speciální informace. (Ano, neměl, ale v tu chvíli to nikdo nevěděl.) Pochybné je i tvrzení již citované šéfeditorky USA Today Carollové, že média mají šířit pravdu, ne konspirace. To bychom pak často nemohli lidi jako Okamura, Filip, ale i Babiš, Zeman a další citovat.

Skopeček, zdá se, má pravdu v tom, že svoboda projevu má být soubojem postojů a informací. Divákům se mají předložit oba pohledy na věc, Trumpův i televizních stanic, znalců, ať si sami vyberou. Potíž je v tom, že (alespoň podle mého názoru, mohu se mýlit) šéfeditoři oněch stanic neměli šanci Trumpovi věcně oponovat, byli na tom tedy dost podobně jako on, který taky věcně neargumentoval.

Vypnutí Trumpa možná zabránilo násilnostem

Mimochodem, dříve snad většinou platilo, že když něco řekne prezident demokratické země (v jiných systémech premiér), je to považováno za realitu, ověřenou skutečnost. Dnes to neplatí v USA, ale úplně stejně to neplatí u nás. Prostě bohužel není pravda, že hlava státu je automaticky zdroj, který není třeba ověřovat. Ale to je teď vedlejší a v Americe to vědí celé čtyři roky (a věděli to i dřív).

Na jeden moment se možná v debatě o vypnutí Trumpovy vylhané řeči, vylhaných obvinění, zapomíná. V tu dobu se v některých státech před budovami, kde komise sčítaly volební lístky, srocovaly skupiny ozbrojené dlouhými zbraněmi a "pistolníci" chtěli vtrhnout dovnitř. Motivem televizí, které Trumpa vypnuly, mohla být obava z násilností. Prezident mohl u sobě nakloněných ozbrojenců vyvolat hysterii a pocit, že musí se zbraní v ruce hájit svobodné volby. To bylo na té situaci šílené a to si u nás neumíme představit.

Zpět ke svobodě slova a vypínání projevů. Je to mezní krok, dokonce skoro jistě krok za mezemi této základní svobody. Stanice přece skutečně mohly těsně po projevu jasně říct: neexistuje jediný důkaz o manipulaci voleb a o antitrumpovském, bidenovském spiknutí. Mohly oslovit šéfy tajných služeb, policie. Cenzura to tedy byla.

Představme si to u nás. Premiér Babiš na jaře vykládá, jak jsme na pandemii připraveni, je to lež, vypneme ho. Nelze. Musíme jeho lži vyvrátit. Nelze vypínat ani prezidenta Zemana, i když se zastává velmocí, které Česko a EU rozkládají, aktivně proti nám pracují.

Proč nemá být Trump (a Babiš a Zeman) vypnut? Mimo jiné proto, že vypnutí (možná až na situaci s rozzuřenými ozbrojenci) nic neřeší. Trumpovci (babišovci, zemanovci) zareagují přesně opačně, než by vypínači chtěli. Neřeknou si "hele, vždyť on lže", ale "hele, oni ho nenechají mluvit, je to komplot". Vypnutí, domnívám se, nefunguje. Funguje (doufám) pravda a její trpělivé, usilovné, roky trvající hledání a zveřejňování. Funguje (snad) Bidenův projev, v němž se obrací na voliče Trumpa a chce zasypávat vykopané válečné příkopy. Prosí, ať lidé zklamaní Trumpovou prohrou "vychladnou", upozorňuje, že ti na druhé straně, voliči toho druhého, nejsou nepřátelé.

Svoboda slova je nesmírně vzácný statek, vzpomeňme na dobu totality. Omezit ji lze jen zákonem, který vychází kupříkladu ze zkušenosti s fašismem (a měl by u nás vycházet i ze zkušeností s komunismem). Vypnutí Trumpa bylo důkazem nikoli o svobodě USA, ale o jejich současném rozvratu.

Vychladněme, ti druzí nejsou nepřátelé, jsou to Američané, vyzval ve vítězném proslovu Biden (video z 8. listopadu 2020)