Vysoké ceny potravin? Fiala měl říct, že Babišovo jmění stouplo o 62 miliard korun

Premiér Fiala se na sítích snaží zastavit propad preferencí ODS i vlády. Měl by to dělat jinde a jinak. Měl by být mnohem odvážnější a tvrdší. Měl by připomenout, jak obrovské dotace dostává Agrofert, a přece z nás dře kůži. Stejně jako energetické firmy.

Premiér Petr Fiala (ODS) nebyl stvořen pro sociální sítě. On není dravá štika, která se v nich suverénně prohání, loví a přitahuje pozornost. Ale zkouší to, zřejmě tlačen svým týmem. Zájem vzbudil, když natočil nové video pro svůj pořad s poněkud nudným názvem Otázky a odpovědi z Kramářovy vily. Díl se věnuje cenám potravin a Fiala v něm objevil Ameriku, totiž že máme dražší potraviny než Němci.

O.K., vysoké ceny potravin chudé občany, ale zrovna tak střední třídu opravdu trápí, stejně jako ceny energií. Nejen. Jak předsedovi vlády píše jeden debatující na síti X (dříve Twitteru), "příště když tak prosím 'skákněte' i do zahradnictví, do obchodů s oděvy, obuví, elektronikou, s květinami, kabelkami či s pyrotechnikou. Český spotřebitel si zaslouží srovnání cen kompletního sortimentu".

Fiala začíná sdělením, že ceny potravin "i díky tlaku naší vlády začaly konečně klesat", ale - jak mu píší občané - stále se vyplatí nakupovat v zahraničí, kde je levněji. Končí sdělením, že "vláda neřídí cenotvorbu, to je věc výrobců a obchodníků, je dobře, že vláda neurčuje ceny", ale tlačí na obě skupiny, zejména na mezinárodní firmy, aby nezneužívaly těžkou situaci. Bude chtít slyšet "veřejné vysvětlení".

Povedlo se to video premiérovi? Co vlastně chtěl ukázat, dokázat? Jaký byl cíl potravinového videa, kde předvádí, že německé Nutelly je víc a je levnější než u nás? Cíl je jasný: zvýšit preference ODS, které spadly zoufale dolů. Případně zvýšit preference vlády, které jsou rovněž nebezpečně nízko. Toto byl cíl, byl to pokus o marketingový tah.

Vyšel jeho záměr? Pomůže ODS a vládě, že Fiala objevil to, co my už opravdu dávno víme? Budeme mít pocit, že je na naší straně, že ho máme volit, že se za nás bije jak lev? Jak už řečeno, Fiala není typ pro sítě, není Babiš, není Kalousek, ve videu vypadá jako člověk toužící být hercem, který však na divadlo nemá ani špetku nadání, je to prkno, profesor politologie, který se snaží vypadat jako někdo jiný.

To by tak nevadilo, i když se vkrádá otázka, jestli se má premiér dobrovolně ztrapňovat, zesměšňovat. Vadí něco jiného. Smysl pro občana by možná mělo popsat ten tlak "zejména na mezinárodní firmy", video ovšem končí zásadním faktem, že ceny potravin Fiala nedělá. Jinými slovy, že s tím nehne. Smysl by asi mělo vyjmenovat ty, kteří s tím hnout mohou, tedy výrobce a prodejce, kteří nejvíc předražují.

Smysl by mělo vysvětlit, že při vysokém českém státním dluhu vláda kupříkladu nemá na to, aby zavedla nulovou sazby DPH na potraviny, jako to udělali Poláci. V létě to přece vysvětloval ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS): "Český rozpočet by přišel o daňové příjmy v rozsahu 65 až 70 miliard korun ročně. Dočasně snížit jakoukoliv daň je politicky velmi jednoduché, ale vrátit se pak do původních hodnot je vždy velmi složité."

Video svědčí o Fialově slabosti, ne o jeho síle

Smysl by asi bylo mělo najít odvahu a jít drsně do střetu, jak to taky v létě, když se řešilo, že Češi jezdí pro jídlo do Polska, udělal ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Tehdy řekl, že na volném trhu nelze nikomu diktovat, kde má nakupovat. Pokračoval pak: "Nikdo ale nepochybujeme, že jde o důsledek toho, že si některé firmy, v čele s holdingem lídra opozice, nesmyslně nadsadily své marže, jak vidíme na růstu jejich zisků, které často přesahují stovky procent. Věřím, že tento vývoj přispěje k tomu, že se lidé jako Andrej Babiš chytnou za nos a ceny, za které českým zákazníkům prodávají své výrobky, sníží."

Fiala mohl připomenout, co v říjnu oznámil časopis Forbes. Pátým nejbohatším českým občanem je s majetkem přes 170 miliard korun expremiér a šéf hnutí ANO Babiš, který přes svěřenské fondy ovládá potravinářsko-chemický holding Agrofert. I loni byl pátý, tehdy jeho jmění však tehdy činilo "jen" 108 miliard. Odtud plyne, že si polepšil o 62 miliard korun. Zjevně se to nestalo tím, že se firmy v jeho svěřenském fondu držely při zemi a stanovily ceny solidární s občany sužovanými obří inflací. Z výroční zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2022 vyplývá, že holding Agrofert čerpá nejvíce domácích dotací. Je však také jejich největším příjemcem na evropské úrovni.

Dodejme, co tvrdí Babiš, podle něj jsou na vině za vysoké ceny potravin zisky energetiků. Podle Forbesu je druhý nejbohatší u nás Daniel Křetínský se jměním skoro 211 miliard korun, zatímco loni to bylo ještě necelých 119 miliard a byl na 4. místě žebříčku. Křetínský spoluvlastní energetickou skupinu EPH. I další pánové v pořadí působí v energetice: Karel Komárek, majitel investiční skupiny KKCG, a Pavel Tykač, vládce skupiny Sev.en. I letos platíme v Česku za elektřinu víc než sousedé kromě Německa. Ukazuje to porovnání Eurostatu poté, co mu Český statistický úřad začal posílat přesnější čísla.

Na velmi těžké domácí situaci se zjevně napakovali jak potravináři, tak energetici. Skutečně pak sedí Fialova slova "budeme pokračovat v tom, co děláme vlastně od počátku inflace, kontrolujeme a tlačíme na výrobce i prodejce, aby nezneužívali tu těžkou situaci"? Na cenách potravin a energií to rozhodně není vidět, na ziscích Babiše, Křetínského a dalších to rovněž nemůžeme pozorovat.

Fiala si naběhl, špatně mu poradili. Tohle rozpačité, nemotorné, naučené video mu voliče zpátky nepřivede. Svědčí mnohem víc o slabosti, případně o tom, že premiér je mimo, když toto nyní objevil, než o jeho síle a rozhodnosti, o jeho schopnosti pomoct. Svědčí o tom, že jeho tým neví, co má dělat, jak propad obliby zastavit. Natožpak jak snížit cenu potravin a energií.

Video: Premiér Petr Fiala vyrazil na nákupy do Německa, aby porovnal ceny potravin (6. 11. 2023)