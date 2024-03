Vznikne z koalice Spolu nová, silná ODS? TOP 09 a lidovci by se v ní brzy rozpustili

Kandidát za TOP 09 do europarlamentu Ondřej Kolář by byl rád "členem velké strany, která bude vyhrávat volby". Ale spojením koalice Spolu taková strana nejspíš nevznikne.

Nedávno vystoupil na Primě poslanec a kandidát do europarlamentu Ondřej Kolář (TOP 09). Mluvil velmi otevřeně o koalici Spolu i o pětikoalici. Je mu 40 let, patří mezi mladší a poněkud divočejší politiky. Pracoval jako tajemník Karla Schwarzenberga v době, kdy byl ministrem zahraničí. Před deseti lety byl Kolář zvolen starostou Prahy 6.

Primě odpovídal i na otázku, zda by podle něj bylo rozumné, aby se z koalice Spolu stala jedna strana. Řekl: "Myslím, že je to debata, která Spolu nevyhnutelně čeká. Musíme se bavit o tom, jestli bude pokračovat volné spojení tří stran, nebo vznikne jedna společná. Sice máme koalici, ale pak přijdou různé volby, kde spolu nekandidujeme. Je to matoucí."

Zajímavé. Pokud ta debata Spolu "nevyhnutelně čeká", je otázkou, kdy k ní dojde, jestli ještě před sněmovními volbami 2025, nebo až po nich. Na vysvětlenou své úvahy Kolář řekl, že by chtěl "být členem velké strany, která bude vyhrávat volby". Když má Babišovo ANO 31 až 39 procent preferencí, není celkem divu, že sní o velké straně. Minulé sněmovní volby ale ukázaly, že i ve spojení malých tkví velká síla a že to pestré spojení voliči umí ocenit.

Je reálné, že by se ODS, TOP 09 a KDU-ČSL spojily? Vůbec se o tom nemluví, není to na programu. Do voleb 2025 se to nestane. Preference lidovců jsou tak nízké, že by se sami do sněmovny zřejmě nedostali. Ale i tak je těžko si představit, jak se spojují s ODS, jak nechají tuto starobylou stranu zaniknout.

Topka se pohybuje okolo pěti procent, schwarzenbergovsko-kalouskovské časy úspěchu jsou fuč. Nějaký smysl by to spojení dávalo, ale otázkou je, jestli by část voličů TOP 09 nepřešla třeba ke Starostům, jestli by byla ochotna volit současnou ODS.

Protože největším problémem takového spojení je právě ODS. Topka je jasně proevropská strana, ODS zůstává z nemalé části euroskeptická. Vidět to bylo na debatě o výměně české koruny za euro. ODS je taky mnohem populističtější strana než topka. Kolář v rozhovoru o TOP 09 a její zahraniční politice řekl: "Nekličkujeme, máme věci naprosto jasně dané. Nejedeme český pragmatismus, abychom byli úplně se všemi zadobře. Jsme ve spoustě věcí čitelnější než třeba naši partneři. Pokud to srovnám třeba s ODS, tak z nich pragmatismus často 'stříká' na všechny strany."

Popsal věci přesně. Otázkou je, jestli by při spojení Spolu zvítězil onen odeesácký pragmatismus, nebo topkařská přímočarost, případně lidovecké lišáctví. Odpověď není těžké odhadnout, ODS by TOP 09 i KDU-ČSL pohltila podobně jako v roce 1996 pohltila Křesťansko-demokratickou stranu (KDS), kterou založili disidenti okolo Václava Bendy v prosinci 1989.

Rakušan odvádí černou práci

Ondřej Kolář je průbojný politik s ostrými názory. Nabízí se otázka, proč vlastně nešel dělat politiku do ODS? Neměl by tam šanci? Nebo jinak: proč ODS nemá politiky, jako je Kolář? Proč nepřitahuje a "nahoru" nepouští ženy, jako je Danuše Nerudová? Proč tato dáma kandiduje do europarlamentu za Starosty a ne za ODS? Ta otázka je důležitá, protože ODS podobně průrazní, mladší, nadějní politici dlouhodobě chybí.

Kolář v rozhovoru sice uvažuje o spojení Spolu do jedné strany, ale vůbec nezmiňuje předsedu ODS a vlády Petra Fialu. To je další typický moment tříkoalice, Fiala kdesi v pozadí. Místo toho Kolář říká toto: "STAN nyní rozjel zajímavou kampaň. To, co dělá Vít Rakušan, by podle mě měli dělat všichni ministři. Vlastně se rozhodl odvádět černou práci. Všech 14 krajů objela a besedy s občany měla i Markéta Pekarová Adamová, ale nikdo to v podstatě neví."

Už jsem psal o tom, že skutečným lídrem pětikoalice je nyní Vít Rakušan, že se intenzivně snaží něco dělat, jezdí za lidmi, vystavuje se jejich otázkám i nenávisti. Kolář se ale mýlí, Rakušan neodvádí "černou práci", nýbrž dělá politiku tak, jak se dělat musí. Poznámka, že to samé dělala i Markéta Pekarová Adamová, je velmi tristní. Ukazuje se, že to předsedkyně topky a její tým prostě neumí, že si neuvědomují, jak důležité je dnes PR.

Trochu zlomyslná poznámka: možná by TOP 09 mohla uvažovat o spojení se Starosty. Ostatně jsou jí možná blíž než ODS v některých kulturních tématech, jako je manželství pro všechny, ale i třeba v postoji ke klimatické změně. Nebo ještě jinak: topka a Starostové mají blíž k mladým lidem než ODS, to je taky spojuje. Kolář mluví o EU a říká: "Evropa toho potřebuje řešit strašně moc - třeba migrační politiku nebo se znovu vrátit ke Green Dealu." S ODS se ke Green Dealu vrátí asi tak stejně lehce jako k Istanbulské úmluvě…

Že Kolář náleží mezi "divočejší" politiky, to ukázal už několikrát. Rusy popudil, když byla za jeho starostování v Praze 6 odstraněna socha maršála Koněva. Musel mít ochranku, vyhrožovali mu za to likvidací. V rozhovoru pro Primu zase hájil svého otce Petra Koláře a o Lubomíru Zaorálkovi (SOCDEM) řekl, že je "č*rák" a "ať jde do hajzlu". To do veřejného prostoru nepatří, Kolář to přehnal. Zřejmě mu ale neujely nervy, udělal to vědomě. Ostrý mladý muž. Reagoval na Zaorálkovo obvinění, že jeho otec "pracuje pro Rusko".

Vraťme se ke Kolářovu tématu spojení koalice Spolu do jedné velké strany. Odhaduju, že dnes lépe funguje součet hlasů pro všechny tři strany. Spojením by ten součet klesl. ODS je strana, která má sama vlastní potíže, dvě odlišná křídla, jedno pošilhává po spolupráci s ANO. Politici jako Kolář by se tam těžko dostávali do silných pozic. ODS je zabetonovaná strana, kde si silné figury pečlivě hájí svá místa.

Ukázala to i při výběru kandidátů do europarlamentu, když se úplně absurdně a doslova antipoliticky bála skokanů, tedy kandidátů, u kterých hrozilo, že by je lidé volili. ODS by si určitě chtěla ponechat svůj název, menší strany by se v ní rozpustily a vznikly by nové.

Video: Kauza Koněv: Žiju s policií za zády, Rusové nemají zábrany, říká starosta Kolář (28. 4. 2020)