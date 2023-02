Z Ovčáčka se stává mediální svatý Pavel? Omyl. Vzniká jen další dutá celebrita

Na dotaz, proč pomáhal Rusům, prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček odvětil: "Žádné ruské propagandě jsem nepomáhal. A, paní redaktorko, nejsme v 50. letech, prosím, ano? Jsme ve svobodné společnosti, to za prvé. Za druhé, moje názory na Rusko jsou dlouhodobě známy." Děs.

Jaká jsme společnost? Koho si vážíme a kdo jsou ti, jejichž postoje nás formují? Velkou roli hraje, koho média předkládají jako "lidi, které stojí za to slyšet". Tedy, seriózní média, ne dezinfoweby. Minulý týden se mediální hvězdou stal mluvčí dosluhujícího prezidenta Jiří Ovčáček. Miloš Zeman na Hradě skončí 8. března, celá jeho parta se balí. A přesto se mluvčí najednou dostává do médií. Proč?

Je právem novináře udělat rozhovor, s kým chce. Teď ale "frčí" úředník, který se k seriózním médiím choval nenávistně, nekomunikoval, neodpovídal a urážel. Novináře, kteří dělali svoji práci, ptali se a komentovali Zemanovy kroky, nazýval po vzoru svého šéfa bolševickými kádrováky, ideologickou úderkou, prolhanou mediální žumpou či fašistickou lůzou. Mluvil o vyhrožování a lepšolidech. Co se teď od něj mají lidé dozvědět? Nic.

Byl placen z daní, svoji práci ale nedělal. Se Zemanem navíc léta podporoval Rusko a jeho propagandu. V kauze výbuchu munice ve Vrběticích, v kauze hackera Jevgenije Nikulina, v kauze novičok, v kauze obsazení Krymu ruskými vojsky roku 2014. Ke konci hradní kariéry ubral, věděl, že bude potřebovat jiné živobytí. A začal dávat na odiv křesťanskou víru, jejíž náznaky v jeho práci nebylo možné objevit.

V rozhovorech nyní káže, vykládá o hříchu a o prozření. "Teď jsou populární příběhy o obrácení svatého Pavla. Když jsem byl biřmován, tak mi to taky říkal pan prezident Zeman," uvedl pro Reflex. "A já jsem říkal: to není vůbec pravda, mě vůbec nemůžeš srovnávat se svatým Pavlem," dodal. Poučuje, jako by byl křesťanským myslitelem typu Tomáše Halíka, kterým není.

K čemu nám slouží Ovčáčkovo plkání? K ničemu. Z končícího mluvčího se mylně vyrábí celebrita. Dutá, nic nenabízející. Pokud by skutečně nazřel, že konal zle, bylo by logické, aby se stáhl do ústraní a pokorně mlčel. Za podpory médií však činí pravý opak. Přestože dřív s médii nekomunikoval, teď poskytl rozhovor Reflexu, Seznam Zprávám i Aktuálně.cz.

Skutečně se omlouvá, nebo je to jen příhodná maska? Pro Reflex vykládá, proč byl sprostý: "Reagoval jsem na různé útoky na pana prezidenta, odpovídal jsem někdy dosti sarkasticky, někdy až skoro jedovatě, což bych dnes už neudělal. V určité době jsem vycítil, že je toho moc a stále si to myslím." Samo sebou nedodává, že se prezident choval velezrádně.

Jak sám sebe popisuje? Když k Zemanovi nastoupil, věnoval mu prezident obraz Pražského hradu se svatovítskou katedrálou a malým bílým psem. "Ten bílý pejsek byl mou úlohou. To znamená snímat z pana prezidenta věci, které se ho týkaly, a tak padaly na moji hlavu," uvádí. A mudruje o rozdělené společnosti, kterou sám roky rozeštvával.

Pokud ale pejsek zuřivě štěká, z nikoho nic nesnímá, je jen nesnesitelný. Ovčáček štěkal stejně jako jeho pán, zaséval stejnou nenávist, kopíroval ho. Jediné, co po čase přidal, byly nedůvěryhodné pobožné řeči.

Haló noviny mu otevřely dveře do jiných sfér

Reflex se ptal i na minulost: "Proč někdo píše v Haló novinách ty prokomunistický ptákoviny?" Odpověď: " Prostě jsem si jednou přečetl inzerát, že hledají redaktora, a protože jsem vždycky toužil pracovat v novinách, tak jsem tam prostě šel pracovat. Paradoxně mi ale psaní do Haló novin otevřelo dveře do jiných sfér." K Zemanovi.

Nebylo to oportunistické? "Dnes je strašně módní sypat si popel na hlavu a omlouvat se. To dělat nebudu. Je to prostě součást mého života," říká mluvčí. Stále stejně arogantní. Pokora a řeči o hříchu vypadají jen jako oblečení vhodné pro dobu "bez Zemana", tedy bez moci.

Kristina Ciroková ze Seznam Zpráv mu řekla, že pomáhal ruským dezinformacím. Připomněla jeho rozhovor s novinářem Frantou ze Sputniku v roce 2019. Ovčáček odvětil: "Paní redaktorko, to není žádné pomáhání ruské propagandě, záleží na tom, co říkáte." Namítla, že záleží i na tom, komu to říká, médium může vyjádření zneužít. On: "To se děje v České republice, ale mě nikdo nemůže podezírat z jakéhokoli ruského příklonu."

Sorry. Může.

Po svém se vyjádřil i k rozhovoru pro ruský televizní kanál Rossija 24 o soše maršála Ivana Koněva, kterou nechala radnice Prahy 6 před třemi lety odstranit. V rozhovoru tehdy zazněla dezinformace - o falešném průzkumu, podle něhož je pouze 0,43 procenta obyvatelstva proti památníku. "Žádné ruské propagandě jsem nepomáhal. A, paní redaktorko, nejsme v 50. letech, prosím, ano? Jsme ve svobodné společnosti, to za prvé. Za druhé, moje názory na celou záležitost Ruska jsou dlouhodobě známy." Ano, jsou.

Žádný obrat, pokračující arogance. Jak taky, když dál pracuje pro Zemana. Musel by od něj, Vratislava Mynáře, Martina Nejedlého a dalších odejít, kdyby chtěl veřejnost přesvědčit o prozření.

Ale zpět k seriózním médiím. Měli bychom si umět odpovědět na otázku, proč děláme z lidí jako Ovčáček celebrity. Co od nich čekáme? Co nám poskytli kromě nadávek, pohrdání a lží? Ovčáčkova věta "žádné ruské propagandě jsem nepomáhal" je lež. Pomáhal Zemanovi. A Zeman byl až do 24. února 2022, kdy otočil po ruské invazi na Ukrajinu, výkladní skříní ruské propagandy.

