Zdravotnictví nepotřebuje odborníka, ale silného politika. A to doktor Blatný není

Koronaministrem bude dál fakticky Roman Prymula. Jan Blatný by měl zvládnout zbytek, což mu bez politického krytí půjde jen hodně těžko.

Pokud nás chtěl premiér Andrej Babiš přesvědčit, že nenechal politicky popravit Romana Prymulu nahnáním fotografů před zavřenou vyšehradskou restauraci, podařilo se mu to. Nyní již víme, že hledání nového ministra bylo tak překotné, až to můžeme celkem jistě prohlásit nejen za důkaz naprosté chaotičnosti pana premiéra, ale také za doklad toho, že na plukovníkově konci nemá podíl. Takhle se politická poprava rozhodně nepřipravuje.

Že hematolog Jan Blatný je opravdu jen náhodně vytaženým králíkem z klobouku, vzápětí dokázal on sám trochu trapnou zapíranou a následně přiznanou avantýrou s Milionem chvilek pro demokracii.

Andrej Babiš celý pekelný týden ukončil smířlivým videem, v němž tvrdí, že ho politické názory ministrů nezajímají, on že chce hlavně odborníky a ANO tak má "de facto zásobárnu 8,5 milionu lidí". To je snad dobrá zpráva jen pro novináře, o kterých se všeobecně soudí, že ničemu nerozumí. Nikdo další si v Česku nemůže být jist, zda ho premiér ze dne na den nepovolá do funkce.

Že je takový přístup chorý, bohužel nejlépe asi dokáže sám doktor Blatný. Koronavirová opatření jsou již nalajnována, jeho politická síla vymáhat je však minimální. Navíc se mu na ministerstvu hromadí spousta třaskavé agendy. A on je zcela bez politického krytí, jen s číslem na předsedu vlády, o kterém neví, kdy přestane vyzvánět.

Rychle a zběsile nového ministra

Že doktor Blatný vůbec neměl být ministrem, je už jasné. Babiš po restaurační eskapádě pánů Prymuly a Faltýnka správně pochopil, že prvně jmenovaný musí v kola ven, jinak neudrží důvěru veřejnosti v protipandemická opatření. Jak instrumentální tato logika byla, vzápětí dokázal tím, že Jaroslavu Faltýnkovi vůbec žádný důležitý post nesebral.

Stejně tak správně pochopil, že výměna by se měla odehrát v řádu hodin - to ale ještě netušil, že tak snadné to mít s odvoláním hradního blížence Prymuly u Miloše Zemana nebude. Premiérův tým začal rychle a zběsile volat na všechny strany. Brzo se zjistilo, že na ministerstvu to nikdo vzít nechce (náměstek Aleksi Šedo), takže do druhého kola losování spadli všichni ředitelé velkých fakultních nemocnic.

Pokud nyní premiér říká, že nechtěl velké nemocnice zbavovat ředitelů uprostřed druhé vlny a proto sáhl po Blatném, je to hodně upravená verze pravdy. V Praze mu nejprve odmítl ředitel Všeobecné fakultní nemocnice David Feltl a nakonec padla i Babišova volba číslo jedna - šéf Fakultní nemocnice v Brně Jaroslav Štěrba. Není těžké uhodnout, proč se Štěrba Babišovu týmu tak zalíbil - můžete kritizovat doktora, můžete kritizovat dokonce profesora, ale jen těžko se někdo neskloní před dětským onkologem. Jenže profesor Štěrba cuknul a místo sebe vystrčil dopředu svého náměstka Blatného.

A jsme tam, kde jsme - krizové řízení uprostřed pandemie, verze Česko 2020.

VZP a další politické pasti

Paradoxně koronavirus je nyní asi to nejmenší, co Blatného v úřadě ohrožuje. V týmu dál zůstává tak či onak Roman Prymula. Stejně tak už jsou nalinkována tvrdá opatření, jejichž účinek se již snad projevuje. Pokud doktor Blatný ve sklepě nevyrobí vakcínu, v tomto rozjetém vlaku už nemá příliš možností něco zásadně měnit. Stran koronaviru postačí, když bude srozumitelně a pokorně vysvětlovat vládní kroky.

Mnohem těžší to bude mít s "nekoronavirovou" částí ministerstva. Pánové Prymula a Faltýnek na své tajné schůzce řešili nového šéfa Všeobecné zdravotní pojišťovny - mocné organizace, která se za 200 miliard stará o zdravotní péči pro šest milionů lidí. Zde už naplno zuří bitva mezi stávajícím šéfem Zdeňkem Kabátkem, který od patronace ODS umně přešel pod křídla Hradu, a jeho náměstkem Davidem Šmehlíkem, kterému fandí zase premiér. Má doktor Blatný nějakou reálnou sílu v této hře? Měl by mít, ale na místě je skepse.

Vláda také dramaticky zvedla platbu za státního pojištěnce. Letos tak připluje do zdravotnictví extra 19 miliard, příští rok už 53. Má už ministr Blatný v hlavě plán, jak tuto obrovskou porci peněz efektivně rozdělit? Měl by mít, ale na místě je skepse.

Dále je tu spousta zákonů, které spěchají s prosazením. Ale než se nový ministr seznámí se zdravotními výbory obou sněmoven, bude léto. Navrhuje například klíčovou novelu zrychlující specializační vzdělání lékařů do sněmovny Blatného ministerstvo? Nenavrhuje. Tuto normu si jede po svém jakýsi poslanec Adam Vojtěch, který možná přišel o ministerský vliv, ale rozhodně ne o ten poslanecký. Má na chystané zdravotní zákony nyní doktor Blatný nějaký vliv? Měl by mít, ale na místě není ani ta skepse - prostě jej evidentně postrádá.

Ať mír dál zůstává se zdravotnictvím

Koronavir je jistě stále jeho nejdůležitějším úkolem. A je jenom dobře, že se prezident nakonec umoudřil a nešel do války o setrvání Prymuly ve funkci. Jenže vzhledem k tragickému zaspání vlády v září, tak či onak už byla důležitá rozhodnutí učiněna. Nový ministr je musí jen projasnit a hlídat. Vedle toho se mu však kupí na ministerstvu strašná spousta politicky třaskavé agendy.

K jejímu prosazení přitom není rozhodně potřeba epidemiolog. Dokonce ani ne lékař. Uspět může jen politik, což Adam Vojtěch a nakonec i Roman Prymula se svým zastáním na Hradě v nějaké míře splňovali. Jan Blatný bohužel nikoli.

Nezbývá tedy než doufat v zázrak, že koronavirová krize nás trochu naučila pokoře a jindy velmi urputný boj o bílý byznys bude v příštích měsících smírný natolik, aby jej dokázal uřídit i politicky velmi slabý ministr.

