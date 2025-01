Zelenskyj v Davosu: chvála Trumpa a tvrdá slova o Evropě

"Právě teď se všechny oči upírají na Washington. Kdo se vlastně v tuto chvíli dívá na Evropu?" Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si na letošním Světovém ekonomickém fóru v Davosu nebral servítky. Kritizoval Evropu a jednoznačně se přihlásil k Donaldu Trumpovi: "S prezidentem Trumpem mám velmi dobrý vztah. Dal jasně najevo, že udělá vše pro to, aby válka skončila ještě letos."

Zelenskyj zjevně vsadil na Trumpa, nic jiného mu ostatně nezbývá - na 40 procent zbraní a munice ukrajinské armády pochází právě z USA. O něco méně, pod 30 procent Ukrajině dodává Evropa. A přestože, jak upozorňuje Zelenskyj, "celkový ekonomický potenciál Ruska je mnohem menší než evropský, vyrábí několikanásobně více munice a vojenského vybavení než celá Evropa dohromady".

Ze Zelenského byla cítit frustrace z nemohoucnosti Evropy: "Většina světa teď přemýšlí nad tím, co se stane s jejich vztahem s Amerikou. Co se stane se spojenectvími? S podporou? S obchodem? Jak chce prezident Trump ukončit války? Nikdo si neklade takové otázky ohledně Evropy. To si musíme přiznat," konstatovala hlava Ukrajiny.

Evropa se podle ukrajinského prezidenta musí "prosadit jako silný globální hráč. Jako nepostradatelný hráč… Potřebujeme jednotnou evropskou bezpečnostní a obrannou politiku a všechny evropské země musí být ochotny vydávat na bezpečnost tolik, kolik je skutečně potřeba… Pokud je k pokrytí obrany zapotřebí pět procent HDP, budiž… ať je to pět procent," prohlásil Zelenskyj.

Apelů na jednotnější evropskou politiku zaznělo od Zelenského v Davosu více: "Je nezbytné udržet jednotu Evropy, protože svět se nezajímá jen o Budapešť nebo Brusel - zajímá se o Evropu jako celek." A vyzval i k důraznější společné obraně. "Rusko může nasadit 1,5 milionu vojáků. My máme v armádě více než 800 tisíc vojáků. Na druhém místě je Francie s více než 200 tisíci vojáky. Pak Německo, Itálie a Spojené království. Všichni ostatní mají méně. To není situace, kdy by se jedna země mohla zabezpečit sama. Jde o to, abychom všichni společně něco znamenali," zdůraznil Zelenskyj.

A ještě jednou pochválil Donalda Trumpa: "Musíme zajistit, aby žádná evropská země nebyla závislá na jediném dodavateli energie - zejména ne na Rusku. Právě teď jsou věci na naší straně - prezident Trump se chystá vyvážet více energie."