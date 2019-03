Zeman ČSSD dotlačil k sedmi procentům a do náruče ANO. Teď je s ní spokojen

Vůči ČSSD je nyní prezident velmi přátelský, jestli ne otcovsky, tak dědečkovsky. Recept, jak se občerstvit, obnovit, posílit, pro tuto stranu nemá.

Na Střelnici v Hradci Králové začal volební sjezd sociálních demokratů. Stejně jako loni, tehdy ovšem na mimořádném sjezdu, tam promluvil prezident Zeman. Jeho řeč byla krátká a, stejně jako před rokem, přátelská. Poté co stranu dohnal k sedmi procentům, poté co vehementně podporoval ANO a poté co vyštval Bohuslava Sobotku, je nyní s ČSSD spokojen. Zřejmě má pocit, že ji ovládá. Loni na Střelnici vystoupil jako vyjednavač Andreje Babiše, doporučil delegátům, aby podpořili vstup strany do menšinové vlády ANO. Letos je za poslušnost pochválil, udělali, co jim doporučil.

Sklidil dlouhý aplaus, když delegátům oznámil, že každý host má přinést nějaký dárek: "Proto jsem se rozhodl, že v blížících se volbách do Evropského parlamentu budu volit sociální demokracii." Požádal pak, aby "tento drobný dárek přijali s takovým přátelstvím, s jakým ho dávám". Těžko to hodnotit jinak než jako levný dárek. A že máme opravdu "nadstranického" prezidenta.

Dojemná chvilka? Jen pro část delegátů. Každopádně bylo při řeči Zemana patrné, že nejde proti předsedovi Janu Hamáčkovi a rozhodně nemá v úmyslu rozbíjet koalici s ANO. Jako by stranu, jež sedí s Babišem ve vládě, za krkem nafouklé komunisty, považoval opět "za svou".

Očekávalo se s napětím, zda na Střelnici vypálí smrticí dávku proti kandidátovi na řadového místopředsedu, ministrovi zahraničních věcí Tomáši Petříčkovi, jehož spolu s komunisty opakovaně a tvrdě kritizuje, napadá.

Dávku na Petříčka vypálil už ve čtvrtek v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov. "Moderátor" (přesněji nahrávač) Jaromír Soukup se ho tázal právě na Petříčka, který podle něj "znova opakoval tu rétoriku, že chce získat městského liberálního voliče, to znamená lidi, kteří teď volí ANO, TOP 09 nebo piráty. Je to správná cesta, on opakuje tu cestu Bohuslava Sobotky, Jiřího Dienstbiera."

Na "nahrávku" Zeman opáčil bez servítků: "… jestliže se nějaká cesta neosvědčila, a přesně toto je Sobotkova cesta, která vedla k těm prokletým sedmi procentům, tak jenom blbec opakuje stejné omyly dvakrát." Jinými slovy Petříčka v předvečer sjezdu označil za blbce.

Navrátila vyhodit, Petříčka nechat?

Na sjezdu v Hradci tak ostrý nebyl a Petříčka přímo nejmenoval, pravil však, že "tím voláním po získání mladých a nezkušených velkoměstských liberálů" zapomněli na voliče zaměstnance (4,5 milionu) a důchodce (2,5 milionu) "a odehnali jste je od sebe". Poté ještě dodal: "… někdy jsem měl dojem, že sociální demokracie je spíše spoluorganizátorem pochodu Prague Pride než stranou práce."

Zeman tedy na Petříčka nezaútočil přímo, jmenovitě. Zvolil taktiku "jsme přátelé" a "máte na víc", mluvil o tom, že ČSSD může znovu být hlavní politickou silou v zemi (vejde do Strakovy akademie hlavním vchodem). A dále taktiku, podle níž mladí liberálové nejsou zaměstnanci (zřejmě nepracují). Byla to jen nepřímá kritika Petříčka.

Proč se mírnil? Zeman, když chce, tak si servítky nebere. Mluví se o jeho posledním setkání s Babišem, kdy mluvili o premiérově cestě do Bílého domu, kam Zeman pozván nebyl. Podle některých zdrojů spolu ti dva udělali jakýsi obchod, jehož jednou částí má být odvolání ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Dušana Navrátila, který u nás odstartoval akci proti čínské firmě Huawei. Nasvědčuje tomu i čtvrteční rozhovor se Soukupem, kde Zeman Navrátila opět drsně napadal.

Co by na oplátku mohl dostat Andrej Babiš? Možná prostě jen to, že prezident nebude přímo útočit na jasně západního ministra zahraničí Petříčka. Na sjezdu ČSSD to tak alespoň vypadalo. Není to nemožné. Odvolání Petříčka by Babišovi na Západě, minimálně v Bruselu, nijak neprospělo. A navíc by znovu stál před otázkou, koho do Černínu posadit (zamini má pod sebou sociální demokracie).

Poněkud směšně a mimo mísu znělo, když Zeman na konci svého projevu mluvil o tom, že "většina" voličů čeká na nabídky a politiku sociální demokracie. V průzkumech veřejného mínění má ČSSD kolem 7 procent preferencí, to zrovna na většinu nevypadá. Prezident poslední dobou působí, jako by mu ujel vlak, jako by vůbec nevnímal, kam se česká společnost posouvá a co ji čeká.

Otázkou, na niž zřejmě sjezd ČSSD odpoví, je, kam se posouvá tahle kdysi mocná, dnes zdecimovaná strana. Jestli mimo jiné aspoň jednou nohou vykročí k mladým lidem, jestli dokáže ANO a pirátům konkurovat v modernitě.

Zeman byl vůči ČSSD velmi přátelský, jestli ne otcovsky, tak dědečkovsky. Recept, jak se občerstvit, obnovit, posílit, pro tuto stranu zjevně nemá, ty časy jsou dávno pryč. Dosáhl svého, stranu zdemoloval, byl uspokojen. Znovu ji považuje za svou. Připomeňme, na které nedávné sjezdy stran přijel: za komunisty a okamurovci. Někam sem ČSSD zjevně řadí. Na sněm ANO nejel a pozván nebyl. Tam, ač Babišovi hodně pomohl k úspěchu, nepatří, to není jeho starý svět.