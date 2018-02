Zeman dohazoval ČSSD Babiše jak Kecal z Prodané nevěsty, jen fábory chyběly

před 11 hodinami

Pokušení zemanovatět a okamurovatět bude v sociální demokracii silné. Zvlášť poté, co byl Jiří Zimola zvolen statutárním místopředsedou.

Ve Střelnici v Hradci Králové proběhl mimořádný sjezd sociální demokracie. Ve chvíli kdy manželé Monika a Andrej Babišovi večeřeli v restauraci Paloma v Průhonicích s manželi Ivanou a Milošem Zemanovými, oranžoví zvolili Jana Hamáčka novým předsedou ČSSD. Později večer se Jiří Zimola stal statutární dvojkou strany.

Sjezd zahájil svým projevem prezident Zeman. Jedna část delegátů na něj čekala, jako by mohl partaji na dně přinést spásu. Druhá, zřejmě zhruba stejně velká, očekávala českou verzi Zorra mstitele. A dočkala se.

V jaké pozici přijel Miloš Zeman do Střelnice? A v jakém stavu se tam dostavila ČSSD? Sjela se tam dříve významná "tradiční" strana, jak svým soupeřkám říká šéf ANO, jež padla na ústa. A byl to pád absurdní, v době ekonomického růstu a nízké nezaměstnanosti. Zdraví české politiky se ukáže na tom, jestli si ČSSD dokáže uvědomit, že jí ničí populismus, relativizace hodnot, síla šířených lží, cizí propaganda.

Sjezd byl mediálně smrštěn na tři témata: co řekne Zeman (ač to bylo předem jasné), kdo bude předseda (to se uhodnout nedalo) a jestli má ČSSD jít do vlády či ne. Pomíjena byla sociální soudržnost (viz malér s exekucemi), lhostejnost k hodnotám jako osobní integrita (byl politik spolupracovníkem StB, jak se dostal k majetku, lže, nelže?). Vrátí se k nim strana? Nevíme. Hamáček v čele jako by byl slaboučkým příslibem, Zimola jako jeho zástupce však představuje opak.

Typicky české: jen jedna žena usilovala o post předsedkyně, Romana Žatecká, starostka České Lípy. Když mluvila, dostalo se jí minimum pozornosti, ač její řeč měla smysl i cit. Maskulinní, silová partaj, delegáti se potěšeně smáli "bonmotu" slovenského premiéra Fica, že ve špatně fungujícím bordelu je třeba vyměnit prostitutky, ne postele. (Fico je asi znalec.)

Pozice Zemana: vítěz dokonal pomstu, vysmál se lidem, kteří podpořili Jiřího Drahoše, a podpořil ty, kteří mu dali hlas. Mluvil o zradě, o svých veleúspěších, začátek projevu věnoval zemanovskému sumáři prezidentské volby: kdo ho podpořil a kdo ne včetně jmenovitého výčtu připomínajícímu seznamy "těch, se kterými si to vyřídíme", na internetu.

Ach, jak se mi po vás stýskalo, přítelkyně a přátelé!

Straně radil, jako by byl buď jejím předsedou, nebo jakýmsi věčným otcem. Sehrál dojetí ("Milé přítelkyně, vážení přátelé, už dlouho jsem toto oslovení nepoužil a bylo mi to líto, stýskalo se mi po vás"), jediný kapesník nezůstal nepromočený, byl to však projev Caesara po úspěšně dokončené trestné výpravě do Germánie.

Obnažil se i jako silně naléhající vyjednavač za ANO. Sociální demokracii navrhuje přesně to, co si představuje Babiš, nikoli vládu koaliční, ale menšinovou. Nabídl cosi jako opoziční smlouvu vzor 2018. Odmítl cestu ČSSD do opozice. Vysmál se "drahošovcům" ve straně, demokratickým stranám v opozici, zhanobil Vladimíra Špidlu, přesně tak, jak se čekalo. Hrozil, že v opozici prý sociální demokracie může klesnout pod pět procent.

"Na druhé straně je těžká cesta, kterou můžete zvolit, ve tvrdém jednání s hnutím ANO si můžete vymoci určité programové i personální koncese. Možná, že vás překvapím, ale můj osobní názor, který vám vůbec nevnucuji, necpěte se do vlády. Nechtějte ministerská křesla. S těmi patnácti poslanci je to trochu komické. Chtějte náměstky ministrů, chtějte odborníky, někoho, kdo může pro sociální demokracii, něco udělat."

Babiš vyjednavače vysoce ocenil, tweetoval: "Přemýšlím, kdy jsem slyšel lepší projev na stranické půdě, než byl ten dnešní, co pronesl pan prezident. Musím říct, že byl skvělý. Pravdivý, trefný, vtipný a pronesený spatra. Podle mě geniální rétor."

Zeman je svým způsobem obdivuhodný, ČSSD roky ničil, spojil se s hlavním sokem sociální demokracie, podporoval Babiše a ANO, ale přijede na sjezd ČSSD a hraje si tam na "tátu", který domlouvá padlé dcerce. Surové i sur-reálné, svědčící o české politice, o skluzu do populismu, ne-reality, objetí ne-pravdy, zajetí relativity, nehodnot, dojmologie.

Znám já Babiše, ten má dukáty…

Jako správný dohazovač neopomněl vyhrožovat: "Pravda je, že toto hnutí, a já nechci mluvit jeho jménem, má současně dva další partnery, kteří mu bohatě stačí, aby mělo většinu v Poslanecké sněmovně. Tím skončím svoje doporučení, takže polovina tohoto sálu, takzvaní drahošovci, bude rozladěna, zbývající polovina bude zastávat názor, že je zapotřebí jít do vlády, ale záleží jenom na vás." Kopal za ANO jak zjednaný. Připomínal Kecala z Prodané nevěsty, jen fábory za kloboukem mu chyběly.

Nenápadně preferoval Jiřího Zimolu, jihočeského, sobě věrného politika, ale zmínil i Milana Chovance a Jana Hamáčka.

Zimola měl na sjezdu nejlepší projev (rozuměj nejpopulističtější). Rozpomněl se i na lidi v exekuci, kteří prý od ČSSD "chtějí jasnou cestu, jak se dostat z dluhové pasti". Opomněl dodat, co pro ně jako politik dělal, a opomněl poděkovat Sobotkovi, že na konci své vlády odstranil nejhorší svinstva, jež lidi do dluhové pasti po léta dostávala. Ukázka jeho řeči: "Češi nechtějí opustit Evropskou unii, chtějí ji takovou, jakou jsme ji měli, když jsme do ní vstupovali." Mluvil za nás, Čechy! Nemá smysl vše opakovat, zemanovská rétorika, směs pravd a polopravd pružná jak guma.

Zimola se předsedou nestal, mírně dobré znamení. Stranu povede Hamáček, dostal o padesát hlasů víc. Co od něj čekat? "O účasti ve vládě bychom jednat měli," řekl. Pokud ČSSD skončí v opozici, hodí ji prý všichni do jednoho pytle s Kalouskem a Fialou. "O tom, zda se bude sociální demokracie podílet na vládě, nerozhodne předseda, ale vy, ve vnitrostranickém referendu," řekl.

Delegáti v neděli večer sjezd přerušili a Hamáčka pověřili, aby jednal o vládě s ANO a dalšími stranami. Kabinet se podle vůle sjezdu nesmí opírat o hlasy hnutí Svoboda a přímá demokracie a ČSSD vyzvala ANO, aby nenominovalo do vlády trestně stíhané osoby.

Řečník Hamáček není, kam se hrabe na Zimolu. Se Zemanem to koulí, jak umí, vzpomeňme na servilní prohlášení vůči Číně v kauze Brady. Pro západní křídlo ČSSD (jak je vlastně velké, polovina?) má však nádech muže zapáleného pro EU a NATO. Mohlo být hůř.

Vytáhne stranu ze sedmi procent? Vrátí se k levicovým postojům? Uvidíme brzy, v komunálních volbách. Pokušení zemanovatět a okamurovatět bude v sociální demokracii mimořádně silné. Zvlášť poté, co byl Zimola zvolen statutárním místopředsedou.