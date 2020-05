Koněv nám ukázal, že Zeman, Filip i Klaus junior jsou rusonacionalisté. Babiš bábovka

Nacionalista Klaus junior se svým hnutím není žádný český národovec, ani ho nenapadne se zastat Čecha Koláře, nebo se podivit nad tím, že jistě nějaké ohrožení existuje, když starostu Prahy 6 ukrývají. Typicky ruský nacionalista.

Minule jsem psal, jak je těžké pronikat pod povrch dějů. Během několika dní se situace okolo odstranění sochy maršála Koněva, ruské reakce, údajného příjezdu najatého vraha na ruskou ambasádu a hlavně okolo domácí scény vyjasnila. Sice stále nevíme, jak je to s vrahem, jehož cílem měl či má být starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09), primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) a starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS), ale už známe českou reakci. Můžeme si udělat portrét naší reprezentace.

Začněme širším pohledem na dění v Česku v posledních několika letech. Sílí nacionalismus zaměřený proti Evropské unii. Pěstuje ho nejen prezident Zeman, ale i premiér Babiš (ANO) a vicepremiér Hamáček (ČSSD). Viz třeba postoje během uprchlické krize (EU nám nebude "diktovat"). U Zemana máme jasno, je cosi jako rusko-čínský nacionalista. Babiš se vzhlédl v Orbánovi, chtěl by si to tady dělat po svém, bez kontroly unie. Český populistický nacionalista slovenského původu, ovšem pod přísným dohledem rusko-čínského nacionalisty Zemana.

Typický rusonacionalista je šéf komunistů Vojtěch Filip. Předvedl to v neděli v ČT v Otázkách Václava Moravce. Když se mluvilo o tom, že Rusko chce stíhat Koláře, Hřiba a Novotného, Filip pravil: "Zpochybňuji to, že nám Rusko vyhrožuje. Stejný zákon mají i Spojené státy, také mohou stíhat i cizí státní příslušníky, kteří poruší mezinárodní smlouvu."

A důležitý moment, zpochybnil policejní ochranu tří mužů: "Je to jejich problém a jestli se bojí, ať nedělají politiku." Jinými slovy nic jim nehrozí. Putinovský postoj. Zpochybnil i informaci, že do Česka dorazil ruský agent s diplomatickým krytím, který pro politiky představuje riziko: "Naši bezpečnostní experti se tomu vysmáli. Tohle nemohla vymyslet ani BIS, plukovník Koudelka (ředitel Bezpečnostní informační služby) by se za to musel stydět."

Zase přesně ruský postoj: je to lež. A v tom velmi zásadní prvek, tedy zpochybnění BIS a ředitele Koudelky, přesně jako to dělá Miloš Zeman. Filip i prezident jedou podle ruských not.

Komentátor Alexandr Mitrofanov přeložil čerstvou zprávu ruské státní tiskové agentury RIA Novosti nazvanou "Česko se ve skutečnosti bojí dlouhých rukou Moskvy". RIA píše: "Ruské MZV varovalo Česko ohledně důsledků, které budou nevyhnutelně mít provokace s obviněním naší země z údajně plánovaného otrávení pražských politiků. A Sergej Lavrov nazval toto očerňování nemyslitelným."

Klaus junior: "Takové to komické" když vás chce někdo odkráglovat

Následuje popis situace s Rusy údajně vyslaným zabijákem s diplomatickým krytím. "Tři politici… skutečně dostali státní ochranu a česká kontrarozvědka BIS oficiálně potvrdila, že pokládá situaci za mimořádně vážnou." A pozor: "Současně český premiér Andrej Babiš prohlásil, že skandál, který vypukl, nevyžaduje vykázání ruského velvyslance ze země. Stěží lze vymyslet lepší způsob, jak dementovat výmysly českých novinářů a tajných služeb, pro které je tento příběh pohodlnou možností pro vyřešení vlastních aktuálních úkolů. Vláda se ale snaží vyváznout z této situace s nejmenšími možnými ztrátami." Filip poslušně kopíruje Rusy.

Ozval se i další vyznavač národa proti EU, Václav Klaus junior. Natočil video, kde nesouhlasí s odstraněním sochy maršála Koněva (jeho prarodiče vítali Rudou armádu a chápe Rusy, že jsou na své vojáky - osvoboditele dodnes hrdí). A junior je synem exprezidenta Klause, který dělá několik let jasně proruskou politiku.

Klaus mladší zpochybnil, že jde starostovi Prahy 6 Kolářovi o život: "Takové to komické, jak se starosta Kolář někde schovává pod postel, to je prostě legrace. Myslím, že mu nikdo nic nedělá. Já nechci adorovat izraelské tajné služby, ruské tajné služby nebo nějaké jiné, ale myslím, že kdyby chtěli, tak už ten člověk neexistuje. To je jen další rozehrávání nějaké politické trapárny, abychom schovávali starostu Koláře. Tak ať se schovává a ať jsou všichni zdraví." Strašné.

Díky Koněvovi, můžeme vidět pod povrch. Nacionalista Klaus junior se svým hnutím není žádný český národovec, ani ho nenapadne se zastat Čecha Koláře, podivit se alespoň nad tím, že nějaké ohrožení zjevně existuje, když Koláře policie ukrývá. Ne, on je také typicky ruský nacionalista, rusonacionalista, jako Zeman a Filip. Zesměšňuje podle ruských not hrozbu ("schovává se pod postel") a zároveň naši BIS, která Rusům dlouhé roky pije krev ("nikdo mu", tedy Kolářovi, "nic nedělá").

Český nacionalista by se nechoval ani jako Klaus, ani jako Filip. Vadil by mu drzý ruský postoj, vyhrožování. - Typický je Andrej Babiš. RIA Novosti tvrdí, že podle něj "skandál, který vypukl, nevyžaduje vykázání ruského velvyslance ze země". No jistě, jak jinak, orbánovec si to nemůže rozlít se Zemanem (i když by možná rád).

A tak české zájmy hájí hlavně demokratická opozice. Té jde o národ zasazený v Evropské unii. Předseda Pirátů Ivan Bartoš v ČT v neděli řekl jasně: "Kroky vlády jsou vesměs vágní… Tady už je to skutečně tak zahranou, že bych očekával, že ne pan ministr Petříček, ale vláda udělá nějaké jasné kroky, ale nebude to takové zdrženlivé."

Zmínil nejen ruský, ale i čínský tlak na Česko: "Jít do suverénního státu takovýmto tlakem, dopisy, nějakým vyhrožováním, když uděláš tohle, vaše firmy nebudou prodávat, vaše umělecká tělesa nebudou moci vyjet na nějaké turné, dokud ten to neodvolá, to do vyspělé demokratické Evropy nepatří a tam bych se obracel i na naše partnery v EU, aby řekli, že toto by se členské zemi stát nemělo."

Přesné. Za vládu se ozývá jen ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Opatrně, ale díky za to. Mlčení premiéra Babiše je ovšem nejen mimořádně trapné, ale i škodlivé. V situaci, kdy u nás Moskva rozpoutala nebezpečnou zpravodajskou hru, dělá ze sebe bábovku a z Česka onuci. Jeho mlčení navíc podporuje běsnění na sociálních sítích.