Zeman počínštil zahraniční politiku. Odpovědnost za ni ale nenese. Dělá si, co chce

před 3 hodinami

Aniž to veřejnost zaznamenala a parlament odsouhlasil, aniž by se Ústavní soud podivil, stali jsme se republikou s částečně prezidentským systémem.

Už skoro normální zpráva: Miloš Zeman přijal na Hradě šéfy čínské komunistické státní firmy CITIC Group. Normální to ovšem není a neměli bychom si na to zvykat, tohle je jasná agenda a odpovědnost vlády, nikoli prezidenta. Téma jednání: investiční plány společnosti v Česku, její vstup do společnosti CEFC, jejíhož šéfa a poradce Zemana Jie Ťien-minga v Číně vyšetřují kvůli podezření z trestné činnosti (a on dál zůstává poradcem).

Zeman ovládl značnou část české zahraniční politiky, její směr přehodnotil. Začal s tím hned po prvním vítězství v přímé volbě 2013. Pod sebe si tehdy stáhl jmenování velvyslanců, kam potřebuje, tam šoupne svého člověka ("strejčkování").

Pokračoval přešupačením české diplomacie z ochrany lidských práv na prosazování ruských a čínských zájmů v České republice. Po výhře Trumpa v USA se pokusil stáhnout na Hrad i styky s Amerikou (do Washingtonu vyslal Hynka Kmoníčka), ale tato snaha selhala, pro Trumpa je dnes Putina podporující prezident riziko.

Za zahraniční politiku odpovídá vláda, a zároveň neodpovídá. Sobotkovi a Babišovi zůstala evropská agenda (v EU Zemana neberou) a on Brusel okopává, kde může, provozuje vůči unii ruskou politiku (viz okupace Krymu, válka v Donbasu, vztah k Sýrii, Nikulin, novičok atd.).

Odpovědnost vlády za zahraniční politiku má hlubokou logiku: nežijeme v prezidentském systému. Vláda je odpovědna sněmovně, parlamentu. Pokud něco zvoře, poslanci mohou premiéra interpelovat, mají více nástrojů kontroly.

Naopak Zeman, který strhl valnou část zahraniční agendy na sebe, je ze svého jednání NEODPOVĚDNÝ. Když v Číně zavřou Jie Ťien-minga, nikdo nemá právo po něm žádat vysvětlení. Je jen na něm, co sdělí. Parlament pak na TV Barrandov pro veřejnost supluje devótní "moderátor" Soukup, který by Zemanovi pochválil i skok do výšky.

Žádný poslanec, ani ministr (zahraničí třeba), ani premiér nemají právo žádat po Zemanovi jakékoli vysvětlení. Dělá si, co chce, a prochází mu to.

Je absurdní, když delegace čínských komunistických manažerů přiletí za Zemanem a jedná s ním o čínských investicích v Česku či o převzetí firmy CEFC. Měli by jednat s českými firmami, případně s ministrem průmyslu nebo premiérem.

Prosazoval čínské zájmy v Rusku?

Čtvrteční Lidové noviny píší, že čínský prezident a šéf čínské komunistické partaje Si Ťin-pching napsal v březnu Zemanovi dopis, v němž ho ujišťuje o "pokračování peněžního přílivu" (zatím se však žádný skutečný příliv čínských peněz nekoná, ukazují statistiky). Pro Čínu je partnerem Zeman, nikoli vláda a vláda na to jak za Sobotky, tak za Babiše otrocky, poslušně přistoupila.

Přehození výhybky české diplomacie se neobešlo bez následků. Slepá hradní podpora Ruska je na Západě sledována s odporem a obavami. Šok přineslo zjištění čínského investigativního časopisu Cchaj-sin. Napsal, že podle výpovědí Jie Ťien-minga Miloš Zeman pomohl čínské společnosti CEFC při získání kontaktů na ruské představitele!

Server Sinopsis v textu Zacyklený obchod a hora dluhů napsal: "Českého prezidenta Miloše Zemana zmiňuje (pozn. aut.: časopis Cchaj-sin) jako údajnou politickou spojku Jie Ťien-minga na Rusko. Byznysový model, který firma používala při své expanzi do zahraničí včetně ČR, popisuje jako fake trade - falešný obchod."

To by znamenalo, že prezident Zeman prosazuje čínské zájmy v Rusku, nikoli české zájmy v Číně…

Další fakt. Firma CEFC, kterou Zeman natáhl do Česka, se ocitla v obřích potížích, její šéf zmizel, tuto oficiálně soukromou firmu přebírá státní firma pod diktátem šéfa čínských komunistů Si Ťin-pchinga.

Sinoložka Olga Lomová, ředitelka Ústavu Dálného východu FF UK, v ČT ve středu popsala, co se děje: "… prezident Si Ťin-pching a lidé kolem něho se snaží maximálně dostávat pod kontrolu nejrůznější subjekty, které byly tak jako polostátní, různým způsobem navázané na stát, a zároveň rozvíjely vlastní aktivity."

"… jsme svědky toho, že v Číně po 19. sjezdu, po vyhlášení nové éry, čínské vedení nastoupilo cestu centralizace a snahy dostávat pod kontrolu, co se dá. V tomto smyslu převzetí CEFC, samozřejmě tam byly jiné problémy nejrůznějšího typu včetně toho korupčního skandálu v Africe, ale zapadá do celkového programu, kdy vedení komunistické strany se snaží víc a víc kontrolovat nejrůznější aktivity včetně ekonomických."

Zeman přijal delegaci státní CITIC Group, podporuje tyto centralistické, utužující procesy čínské komunistické strany a Si Ťin-pchinga. To vše bez možnosti české parlamentní či vládní kontroly. Až po Zemanovi jde Čchang Čen-ming, šéf CITIC Group, za Babišem a premiér nemůže nic moc dělat. Zeman ho drží na vodítku, má v ruce jeho druhé jmenování premiérem.

Aniž to česká veřejnost zaznamenala, aniž by to parlament odsouhlasil, aniž by se Ústavní soud byť jen podivil, stali jsme se republikou s částečným prezidentským systémem. S prezidentem, který si ukousl kus parlamentního systému a nikdo mu v tom kupodivu nebránil.