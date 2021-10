Zeman podepsal lex Dukovany. Zažil osvícení? Zavrhl Rusy a Číňany? Ne. Prohrál

Na plánovanou dostavbu dalšího bloku Jaderné elektrárny Dukovany velmi silně zareagovaly také dezinformační servery, udělaly si z ní dlouhodobě pěstované téma.

Dlouhý zápas o českou energetickou bezpečnost se zdá být dočasně u konce. Prezident Miloš Zeman v pondělí podepsal takzvaný nízkouhlíkový zákon (zákon o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie). Nyní to tedy vypadá tak, že se ruské a čínské firmy nebudou smět zúčastnit jak stavby, tak ani údržby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

Přesněji zákon říká, že pro výstavbu i údržbu nového dukovanského bloku bude povoleno využít pouze technologie od dodavatelů ze států, které přistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách z roku 1996; Rusko a Čína jsou tedy vyloučeny. Samozřejmě je to „jen zákon“, může být v příštím volebním období změněn. Zároveň si však uvědomme, že byl přijat dnešní sněmovnou i Senátem, odsouhlasili ho tedy také poslanci, kteří jsou z velké části nakloněni prezidentu Zemanovi, z hnutí ANO a ČSSD.

Důvod je jasný, provalilo se, že za výbuchy v muničním areálu ve Vrběticích v roce 2014 mohou agenti ruské tajné vojenské služby GRU. Nebýt tohoto odhalení, nízkouhlíkový zákon by v zákonodárci přijaté podobě prakticky jistě neprošel.

Proč Zeman zákon podepsal? Je to přece on, kdo se pokouší zpochybňovat vinu ruského státu za výbuchy ve Vrběticích, je to on (a celá jeho hradní banda), kdo opakovaně prosazoval účast Rosatomu a čínské CGN v tendru na dostavbu Dukovan. Je to on, kdo dlouhodobě stojí na straně Rusů i Číňanů proti našim bezpečnostním zájmům. Je to on, kdo zablokoval regulérní jmenování Michala Koudelky do čela tajné služby BIS na další období.

Změnil snad Zeman po pobytu v Ústřední vojenské nemocnici názor? Nebuďme naivní a nevěřme na zázraky tohoto typu. Názor nezměnil, je dál stejně proruský a pročínský, dál stejně protievropský a protizápadní. Dál je to člověk Moskvy v Praze.

Zeman, jeho poradce Nejedlý a kancléř Mynář prostě tohle dlouhé kolo prohráli. Prohráli ho, i když byl dlouho na jejich straně premiér Babiš i ministr průmyslu Havlíček. Ruskou vinu na explozích ve Vrběticích se nepodařilo zatajit. Díky zahraniční i domácí investigaci se nepodařilo ani posunout načasování, kdy se o té ruské obludnosti veřejnost dozví, za přijetí nízkouhlíkového zákona a za volby.

A takový plán měl takřka jistě jak Babiš, tak vicepremiér Hamáček (ČSSD). Existuje velmi silné podezření, že Hamáček měl letět do Moskvy vyjednávat dodávku ruských vakcín Sputnik výměnou za mlčení o Vrběticích. V době, kdy už vláda věděla, kdo je odpovědný za výbuchy - ruská GRU.

Drží Babiše, nic jiného mu nezbývá

Zeman prohrál a zároveň je zřejmě stále ještě schopen (on nebo Rusům blízký Martin Nejedlý) chápat, že pokud si má udržet jakýs takýs vliv i po volbách, nepůjde to bez Babiše a ANO (i když Babiš kývl na vyhoštění ruských špionů z Česka). Kdyby Zeman lex Dukovany nepodepsal, Babišovi, který je vnímán jako jeho spojenec, politický kumpán, by to uškodilo. Dost možná by poslanci o zákonu nestačili znovu hlasovat a opozice by to Babišovi (politikovi v koalici se Zemanem) omlátila o hlavu. Krátce před volbami se hraje o každé téma, jež může rozhodnout. Babiš a Zeman teď nechtějí téma Vrbětice, téma Rusko, téma Čína vracet do hry.

Zároveň však musíme říct toto: Je dobře, že Zeman lex Dukovany podepsal. Je to po dlouhé době něco pozitivního, něco, nač nejsme u prezidenta dávno zvyklí.

Připomeňme si, jak Babišův a Zemanův Havlíček účast Rosatomu do poslední možné chvíle prosazoval, jak ještě loni 20. listopadu ve sněmovně tvrdil, že „tento zákon neřeší bezpečnostní otázky. Řeší pouze ekonomicko-finanční zajištění nových jaderných zdrojů České republiky, to znamená, netýká se to nijak zadávací dokumentace nebo čehokoliv s tím spojeného…“ Skandální, nebezpečné.

Zeman, Havlíček a Babiš odmítali Rosatom vyloučit v době, kdy Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty (nevládní instituce) zveřejnilo materiál varující před riziky Dukovan II: „Vláda se chystá do tendru pustit zjevně rizikové uchazeče, tj. uchazeče z Ruska a Číny, a to přes jednoznačné varování bezpečnostních složek ČR, podle kterého je jediným způsobem skutečného zajištění bezpečného tendru vůbec rizikové uchazeče neoslovovat,“ stálo v něm mimo jiné.

Evropské hodnoty citovaly ze stanoviska pracovní skupiny složené z ministerstva vnitra, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Vojenského zpravodajství, ministerstva zahraničí a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB): „Za optimální a jediný skutečně bezpečný postup pro zajištění bezpečnostních zájmů státu v souladu s dokumenty schválenými vládou považuje pracovní skupina neoslovit v tendru uchazeče identifikované ve vládních dokumentech jako rizikové. Tento postup pracovní skupina doporučuje.“

Rozhodnou volby, sněmovní i prezidentské

Šlo a jde dál o volbu strategického energetického partnera zhruba na 80 let, Česko na něm (na nich) bude značně závislé. Proto je třeba být při volbě uchazeče mimořádně opatrný a v žádném případě do tendru nepustit země, které nás vnímají jako nepřátele. A znovu: nebýt Vrbětic, nízkouhlíkový zákon by byl nejspíš dopadl jinak.

Na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany (mimochodem nyní zcela pomíjím velmi důležitý ekologický rozměr, který bychom měli zvažovat stejně intenzivně jako ten bezpečnostní) velmi silně zareagovaly dezinformační servery, udělaly si z ní pečlivě pěstované téma. Stačí se podívat kupříkladu na „debatu“, pod článkem Seznamu Zprávy nazvaným "Prezident podepsal lex Dukovany. Zákon vyloučí z tendru Rusko a Čínu", jež práci dezinformátorů pěkně ilustruje.

Čtete tam nesmysly typu: „Pokud je to pravda a ne jakýsi hoax kavárny, pak se asi začnu obávat o prezidentův duševní stav… Tohle je totiž politikum a zcela extrémní krok proti ekonomickým zájmům ČR… Ona už ta podpora Zemana našich vojenských dobrodružství ve světě je velice kontroverzní, co si budeme namlouvat… Toto nevěstí nic dobrého… Kavárna teď asi určitě slaví…“ Nebo: „Prezident bohužel jen potvrdil pitomost poslanců a podlehl nátlaku proamerických lobbistických skupin. A kdo tedy bude stavět další jaderné bloky, když jediní, kdo to umí, jsou Rusové? Jakou zodpovědnost ponesou ti, kdo takhle rozhodli?“ Atd.

Bezpečnostní hledisko je zcela potlačeno, hraje se s tvrzením, že pro Česko je ekonomicky nevýhodné Rusy a Číňany vyřadit, Rusové jsou dokonce „jediní, kdo to umí“. Absurdní. Ale ne zas tak moc, vždyť onen argument ceny přece velmi často opakoval i Babišův a Zemanův ministr Havlíček.

Na začátku jsem napsal, že dlouhý zápas o českou energetickou bezpečnost se zdá být dočasně u konce. Ano, dočasně. A velmi silně záleží na tom, jak dopadnou volby. Ty přicházející sněmovní a po nich taky ty prezidentské.

Zeman odkryl karty, nechová se jako český prezident, ale náměstek Putina, říká Kundra (video DVTV z 11. března 2021)