Zeman využívá pád Mládka ke ztrapnění Sobotky. Na tahanici vydělá Babiš, on nic, on „maká“

Dnes 7:30

Měl do toho premiér jít? Měl Mládka krátce před volbami odvolávat? Promyslel dopředu, že mu hradní pán jeho návrhy schválně zablokuje?

Prezident Zeman při čtvrteční dlouhé (rozuměj komplikované, ti dva nejsou kamarádi) schůzce s premiérem Sobotkou akceptoval odvolání ministra průmyslu Jana Mládka (ČSSD), avšak neakceptoval jméno jeho nástupce. Výsledek: ministerstvo dočasně povede předseda vlády a jméno kandidáta Miloši Zemanovi navrhne až po sjezdu ČSSD, tedy někdy v druhé polovině března. Pak se uvidí, mohou následovat další průtahy, jež se Sobotkovi nehodí do krámu.

Dodejme ještě, co se proslýchá: Sobotka chtěl na průmyslu uplacírovat státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzu, který je jeho pravou rukou, avšak na stávajícím postu nemůže zůstat, neboť mu chybí bezpečnostní prověrka. Tu coby ministr nepotřebuje. Od momentu, kdy se jméno Prouzy objevilo (kdo ho vypustil?), stal se terčem Zemanova mluvčího Ovčáčka; ten do něj bušil jak slepý do vrat.

Sobotka po schůzce sdělil: "Počítám s tím, že pověření bude dočasné. Nemám ambici řídit ministerstvo průmyslu a obchodu až do voleb. Předpokládám, že kandidáta navrhnu po sjezdu." Už jen z těch formulací vanou ven potíže, složitost, nejistota, do níž premiér buď zabředl, nebo ji vyvolal, ale nakonec to vyjde na jedno brdo.

Napadne vás: měl do toho jít? Měl Jana Mládka krátce před volbami odvolávat? Promyslel dopředu, že mu hradní pán Prouzu zablokuje (pokud jeho jméno vytáhl, pokud mu prezident hned ve dveřích neporučil, ať to ani nezkouší).

Ministr Mládek čelil kritice, jeho odvolání zřejmě Sobotka a PR poradci vyhodnotili jako nutnost. Jenomže to udělal těsně před volebním sjezdem ČSSD (bude 10. a 11. března), ze kterého může vyjít oslaben. Každopádně byl risk Mládka odvolat, Sobotka si jistě spočítal, že Zeman bude zlobit, že ho bude s radostí mučit. (Leda by na průmysl navrhl Zimolu, Haška, Foldynu nebo Škromacha, to by pak na Hradě asi prošlo.)

Schůzka měla očekávaný průběh: z premiéra je tak trochu šašek, který nyní ke vší své práci, ke všemu shánění podpory před sjezdem a ke všemu nadbíhání komunistům, musí ještě šéfovat průmysl. Zeman jeho návrhu (ať už šlo o Prouzu nebo někoho jiného) nevyhověl, Sobotka se svým kandidátem zatím neuspěl a nepustil se s Hradem do války.

Chce Sobotka ukázat Zemana jaký je? Ale vždyť to každý ví

Proč? Chce delegátům předvést, jak prezident hází jemu osobně, ČSSD, ale také vládě, větve pod nohy? Podle ústavy musí Zeman premiérův návrh přijmout. Ano, kdyby Sobotka navrhl dejme tomu Ivo Rittiga, mohl by si prezident dupnout. Ale ani onen nyní hojně omílaný případný "střet zájmů" by dnes nezabral, vždyť Andrej Babiš byl v tom největším možném konfliktu zájmů a prošel. Tyhle hry už u nás nefungují.

Pokud chce Sobotka sjezdu "ukázat Zemana, jaký doopravdy je", zdá se to značně naivní. Sociální demokraté jsou rozděleni na zemanovce a nezemanovce, přičemž zemanovci berou všecko, co prezident vymyslí, každou jeho kulišárnu; vždyť je od něj neodradil ani slavný povolební lánský puč.

Nebo je to naopak? Sobotka chce zemanovské delegáty ukolébat, hraje si na poslušného a po sjezdu Hradu vyhlásí válku? To se zdá o fous pravděpodobnější, nebo spíš logičtější.

Celá výměna na průmyslu však především svědčí o stavu české politiky v nejvyšších patrech. Premiér Sobotka spustil akci, která nesleduje ani tak náš prospěch, ale prospěch jeho, případně sociálních demokratů. Možná hraje nějakou mocenskou hru, ale co je nám po ní? My máme ministry, aby pro nás pracovali, ne aby sloužili jako figury ve hře se Zemanem.

Na Hradě sedí prezident, který si dělá, co chce, a jak jen může, komplikuje premiérovi, jehož léta nesnáší, život. Nevynechá jedinou příležitost. Na chodu vlády mu evidentně nezáleží, je mu fuk, že průmysl teď povedou náměstci (nedělejme si iluze, že by Sobotka měl čas této komplikované instituci osobně poctivě vládnout). Zeman chce ublížit Sobotkovi, touží ho zesměšnit, ztrapnit, znemožnit.

Ale znovu: co je nám do toho? Hlava státu má pracovat v náš prospěch a držet se ústavy; je na premiérovi, jakého ministra si na průmysl a obchod vybere, on pak bude za své vládnutí a jeho výsledky hodnocen, ne prezident.

Kdo z téhle půtky vytěží? Zeman zase jednou předvede, že rozdělení moci ve státu nebere vážně, hraje si na prezidentský systém, ve kterém nežijeme. Jak víme, proti Prouzovi se vyjadřoval i Babiš, takže Hrad a on jednají opět ve shodě. A právě šéf ANO a jeho hnutí na tahanici vydělá: Babiš je mimo, jemu se to nestalo, on jen "maká".

Ne, opravdu se nezdá, že by tenhle tah Mládkem (a možná i Prouzou) měl Sobotka dobře promyšlený.

autor: Martin Fendrych