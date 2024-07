Co sdělujeme světu přestavbou Máje

Rekonstrukce obchodního domu Máj, který je na seznamu kulturních památek, změnila budovu high-tech ze 70. let v zábavní centrum, jaké můžeme vidět v Las Vegas. Návštěvník tam pluje na romantické bárce jako dětské oko při pohledu do kaleidoskopického dalekohledu. Proměna vzbudila protichůdné reakce – rozhořčenou kritiku u odborníků a nadšení u autorů přestavby.

Otázka, kterou bychom si měli položit, zní - co taková přestavba vypovídá o Praze a městských úřadech, když kýčovitou přestavbu povolila, a naopak zakázala originální stavbu Národní knihovny na Letné, které si říkalo chobotnice nebo blob?

Kýč je termín poměrně nový, používali ho malíři a obchodníci s uměním v šedesátých a sedmdesátých letech 19. století v Mnichově pro označení uměleckého dreku, tedy odpadu či defektního umění. Etymologové se domnívají, že slovo vzniklo z německého slovesa verkitschen, zlevnit či znehodnotit. Nebo jen kitschen, jak se říká shrabování bláta z ulice. Jinými slovy kýč v každém případě znamená estetickou neadekvátnost, ale zároveň jeho zvláštnost spočívá v tom, že je pro lidi přitažlivý a podbízivý.

Milan Kundera v jeruzalémském projevu v roce 1985 řekl: "Slovo kýč označuje postoj toho, kdo se chce líbit za každou cenu co největšímu množství lidí. A kdo se chce líbit, musí potvrzovat to, co svět chce slyšet, být tedy ve službách přejatých myšlenek. Kýč, to je hloupost přejatých myšlenek přeložená do řeči krásy a citů."

Umístíme-li kýč do středu hlavního města, sdělujeme světu, že se nechceme podílet na nonkonformní revoltě, která přichází se stále něčím novým, překvapivým, co náš svět posouvá dopředu, ale že nám stačí pouhé pohodlné přejímání cizího nevkusu. kvůli dočasnému zisku. Tvůrci a úředníci, kteří za projektem stojí jsou ignoranti. Zdravá společnost takové objekty odsouvá na okraj měst, nedělá z nich svou vizitku. Ani v Americe nenajdete něco podobného v centru New Yorku či ve Washingtonu. A dokonce i v Las Vegas leží zábavní centrum mimo hranice vlastního města v části Las Vegas Strip.

Za čas budou možná na rekonstrukci Máje v Praze v roce 2024 lidé vzpomínat podobně jako v Brně vzpomínají na rok 1945, kdy ve Vile Tugenhand ustájila ruská kavalerie koně.

