Jeremjáš byl chlapec oslovený Hospodinem

Kdo by tohle tvrzení chtěl zpochybnit, nechť si najde příslušnou knihu ve Starém zákoně. Na rozdíl od něj, nejsem chlapec. Jsem tady na Zemi dlouho, přečkal jsem přelom staletí, a viděl patrně víc, než autor knihy Kazatel. Proto chci říci, že s lítostí nevidím brzdu v lidské blbosti a naději v příštích desetiletích.

Zdaleka nejsem prorok a tím méně prognostik, slibující nekonečnou prosperitu. Jsem jen člověk, který pozoruje běh světa déle než 80 let. Zažil jsem splnění lidských snů, počínaje totální destrukcí nepřítele v Hirošimě a konče cestou na Měsíc. Zažil jsem den, kdy bylo možné skončit s očkováním proti neštovicím, protože tato smrtící choroba byla ze Země vypuzena. Zažil jsem konec největší války, naději s ním spojenou, převlek vrahů z hnědé košile do modré svazácké a pak, do rudého kabátu.

"Každý den bychom se měli snažit uškodit těm zemím, které na naši zemi a všechny naše občany uvalily tato omezení (sankce). Škodit ve všem, v čem lze škodit. Škodit jejich ekonomikám, jejich institucím a jejich vládcům. Škodit blahobytu jejich občanů. Jejich důvěře v budoucnost," prohlásil Medveděv. To je řeč Ruska směrem k nám. Naši představitelé by se měli zeptat ruského velvyslance, jak to bylo míněno.

Nejsem přítel spikleneckých teorií, aniž bych předpokládal, že každý Rus sdílí toto přesvědčení, ale mám za to, že ti ruští občané, kteří tu jsou, jsou to občané nepřátelské země a že by měli tedy jít domů. Je to mrzuté, leč jejich vláda si o to řekla. A s nimi by měli být označeni spolupracovníci Ruska, jak se to stalo teď, velmi pregnantně.

Zeman, Klaus a další si namydlili hlavy, aby se mohli podívat do Putinových střev v Bratislavě - a velmi si u toho pochvalovali vznikající fašismus. A za nimi davy jejich stoupenců a voliči Konečné a SPD. Zažil jsem jen odlesk hnusu druhé republiky a viděl její důsledky v takzvané republice třetí. Rád bych tedy udělal logický závěr? Jsou-li Rusové nepřátelé, kdo jsou jejich stoupenci? Pošleme je všechny, kam patří!