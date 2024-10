Mám svoji divnůstku

Denně mi chodí z Encyklopedie Britanica zprávy o tom, co se toho dne kdysi přihodilo. Dnes vzpomínáme na to, jak car prodal Američanům Aljašku.

Mám rád denní anotace z Encyklopedie Britanica. Čas od času si otevřu příslušné datum i na Google abych se dozvěděl daleko víc podrobností. Například, že:

1896 - V hotelu U černého koně na Příkopech (čp. 860/II) uvedla Edisonova společnost první filmové představení v Praze.

1933 - V Praze zprovozněn Jiráskův most.

1939 - Z Ostravy byl vypraven první transport židovských obyvatel v rámci Akce Nisko.

1968 - Národní shromáždění schválilo smlouvu o pobytu sovětských vojsk v Československu, čímž právně legalizovalo invazi vojsk Varšavské smlouvy.

Je mi tak dopřáno dobrodružství bloumání v daleké i nedaleké minulosti, což se sice jeví jako situace bez souvislostí, ale mne někde ukotvují, když si představím, že po Jiráskově mostě jsem šel poprvé, když byl teprve deset let starý a že pamatuju čtyři statečné, kteří v Národním shromáždění ruku nezvedli a s Krieglem jsme se znali naživo, dokonce i s jeho ženou.

Nezakotvenost v historii je prokletím mladých generací, vyprávění o tom, že socialismus byl koncentrák chápou jako jakousi podivnou minulost, která se jich už netýká. Cesta za výjezdní doložkou jim připadá nesmyslná, vždyť přece každý si může koupit letenku, kam se mu zachce.

Ztráta historické paměti je tragédie, navzdory tomu, že mladým to tady vyhovuje víc než stárnoucím nespokojených, kteří by se chtěli vrátit. Věřil jsem v Gaussovské dělení a lidí s IQ pod 100, což je horko těžko maturita, jsem viděl polovic. Ani dvě třetiny poslušných z Millgramova testu jsem nepovažoval za úplně blbé, přesto mě překvapila ochota navrátit staré doby u třetiny respondentů. Blbost je horší než zlo. To je bezpečná voličská základna pro ty, které bych nerad nad sebou viděl vládnout a dále v rámci "sociální politiky" dělat dluhy…

Fialova vláda dělá všechno, aby ztratila podporu i těch, kteří ji volili "ze solidarity" a také jako menší zlo. Pan profesor předstírá, že co řekne, se stalo a jeho výlet do hor v polobotkách je vynikající ilustrací jeho počínání v politice. Navýšení patů vládců a doporučení platu paní Pavlové byl skutečně promyšlený tah, jak namíchnout zbytky sympatizantů. Všem jim to přeju, jen mohli chvíli počkat; zejména ti vytopení to ocení!

Pane profesore Fialo! Jestli opravdu uděláte další krok směřující k vašemu všeobecnému pádu, jděte od válu raději hned. Nejste-li schopni prosadit jediný rozumný zákon regulující ten finanční průšvih, nechte to konkurenci. Ať si na tom vyláme zuby a nám zlomí vaz; někdo to konečně udělat musí. Nebo se ještě vzpamatujte a spáchejte pár zákonů, které vám nepřinesou popularitu, ale společnosti obrat lepším směrem.

Být nedospělý je tak pohodlné, pravil klasik. A vy děláte z občanů nedospělé blbečky závislé na státu a vyžírající ho s nadějí, že to budou voliči. Nebudou! Čím víc jsou rozežraní, tím víc jsou nespokojení. Přestaňte dělat politiku podle výsledků veřejného mínění a začněte s programem!