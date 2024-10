Proč atmosféra nahrává opozičním stranám

Po volbách do Senátu jeho předseda Miloš Vystrčil prohlásil, že atmosféra nahrávala kandidátům opozičních stran. To je sice nezpochybnitelná pravda, ale na té atmosféře se vždy podílejí všichni politici a nelze veškerou vinu házet jen na opozici, která podle něj překlopila volby do Senátu ve volby proti vládě.

Problém viny je primárně vnitřní záležitostí každého člověka: Kdo mluví jen o vinách těch druhých, ještě nedospěl, nestal se člověkem. Skutečným člověkem se stáváme zejména tím, že si uvědomujeme svá konkrétní selhání, svá provinění. Neboť teprve tehdy, když si člověk přizná s plnou odpovědností svůj podíl viny na stávající situaci třeba v české politice, může vidět reálně i své soupeře: tedy, co se jim skutečně povedlo a čím nás ohrožují a neobelhává se lživými konstrukcemi, kterými se - často i nevědomě - vyviňuje. Pokud nedokážeme jít proti vlastním předsudkům i sami v sobě a nebudeme schopni oběti, žijeme jen náhradní životy plné chvilkových zážitků. V poslední době o tom píše třeba americký sociolog Jeffrey Alexander z kalifornské univerzity, který upozorňuje na to, že v nové situaci politici, kteří se snaží působit jako racionální jedinci, nemají proti těm, kteří upřednostňují emoce, rychlost a gesta, šanci. Zvlášť když lidé mají pocit, že na nich vůbec nezáleží: Pánové Babiš či Okamura nepřišli s nějakým novým zázračným marketinkem, ale jejich často nekonzistenční řeči pronášené s velkou energií, zlobou a razancí jsou přesně tím, co v dnešní složité situaci hraje nejdůležitější roli. Bláboly pronášené ve Sněmovně několik hodin nikoho nezajímají, ale všichni si pamatují jejich gesto: Mluvili šest hodin! Nandali jim to! Vyzařuje z nich silná vůle k moci, kterou si jejich cílová skupina, která neuvažuje v širším kontextu, vykládá jako vůli k změně k lepšímu. Politika se v dnešní době stala víc divadlem než správou věcí veřejných. Názory osobností Texty v této sekci tvoří osobnosti společenského dění. Jedná se o obsah, do kterého redakce nezasahuje. A to se netýká jen České republiky či střední Evropy: I v sousedním Německu vyhrál Friderich Merz v soutěži o šéfa unionistů ne kvůli racionálnímu programu, ale - jak o tom píší analytici - hlavně kvůli tomu s jakou tvrdostí, přesvědčivostí: v několika případech použil i velice tvrdá slova, se postavil proti Angele Merkelové, kterou kvůli vstřícnosti k migrantům, prohlásil za nejhorší kancléřku v dějinách novodobého Německa. Vše ostatní nechal v mlze stejně jako u nás Andrej Babiš, který žádné uvěřitelné recepty na lepší řešení neuspokojivé situace veřejnosti rovněž nepředestřel. Oba pracují stejně: místo programu předhazují rozzlobeným voličům jen viníky. S emocemi nelze vést dialog s pomocí racionálních argumentů. Ve vášni a zášti se všechna slova utopí. Napsáno pro ČRo Plus.