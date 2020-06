Piráti chtějí Senát a kraje zaplavit hormonem štěstí. Greta a Havel by je volili

Otázkou je, zda na ekologicko-pravdoláskařská témata, která nyní Piráti nabízejí, uslyší voliči roky masírovaní prezidentem Zemanem a premiérem Babišem. Doufejme, že uslyší.

Pirátští kandidáti do kandidáti do krajských voleb. | Foto: Aktuálně.cz

V pondělí, v pražských Vršovicích v klubu Endorfin, odstartovali Piráti kampaň do krajských a senátních voleb. Heslem je Šance změnit budoucnost. Jejich kandidáti chtějí chránit krajinu před suchem, stavět sociální byty, myslí na to, jak žijí senioři, hodlají podporovat sociálně znevýhodněné občany, plánují reformu školství, vracejí do hry pojmy jako svoboda a demokracie, často zaznívají témata ekologická, "efektivnější nakládání s odpady", "ochrana vody i životního prostředí". Zaměřují se i na i obchod s chudobou, exekuce, hazard, špatné životní prostředí, devastaci kulturního dědictví.

Postupně přebírají témata sociální demokracie včetně starosti o staré, mixují je se zeleným důrazem na ekologii a prosazují (to je jejich staré téma) zavádění nových technologií. Zároveň jim záleží na tom, aby se občané maximálně účastnili rozhodování o veřejných věcech. Klub Endrofin si asi nevybrali náhodou, chvalně známý hormon navozuje dobrou náladu, pocity štěstí a tlumí bolest.

Strana zásadně změnila taktiku, nejde už jen "proti všem". Netouží politické soupeře zavírat do vězení, jak to Piráti proklamovali dřív. Nepěstují Antibabiše (a v tom jsou pro Babišovo ANO vlastně nebezpeční). Nabízejí moderní alternativu. Leccos už mají za sebou a třeba v těžkopádné Praze (vede ji primátor Zdeněk Hřib) ukázali, že věci dělají jinak. Ze strany, která chtěla především kontrolovat, se mění v uskupení víc zaměřené na rozvíjení a ochranu země.

Několik příkladů. Lídryně Pirátů v Olomouckém kraji (Piráti tam kandidují spolu se STAN) Zdeňka Dvořáková Kocourková říká: "V našem krásném a místy drsném kraji se hodláme zaměřit na zdravou přírodu a laskavou péči o životní prostředí. Chceme efektivně, ale zároveň šetrně k přírodě bojovat proti suchu a komplexně řešit pozemkové úpravy. Právě bleskové povodně na severu našeho kraje v minulých dnech ukázaly, jak důležité je tuto stránku péče o kraj nepodcenit."

Kandidátka na hejtmanku Zlínského kraje Hana Ančincová: "Prosazujeme dostatek kvalitní zdravotní péče v dojezdové vzdálenosti." Lídr kandidátky pro Jihomoravský kraj Lukáš Dubec: "Největší výzvou je aktuálně klimatická změna. V situaci, kdy lesy sežral kůrovec, půda je totálně vyčerpaná, voda buď není, anebo jsou z ní povodně, kraj nemůže nečinně přihlížet."

Rudolf Špoták, kandidát na hejtmana pro Plzeňský kraj: "Koronavirová krize nám nastavila zrcadlo, v jakém stavu se naše zdravotní péče nachází. Přesvědčila nás, že máme zkušené a profesionální pracovníky, ale je jich bohužel nedostatek. Chceme zlepšit systém propojenosti sítě nemocnic, záchranné služby a ambulantního sektoru tak, aby byla zaručena co nejlepší a nejefektivnější dostupnost zdravotní péče… zaměříme se na životní prostředí, a to především společným bojem proti suchu, podpořením smysluplných projektů v této oblasti, obnovováním lesního fondu a čistoty řek." Témata naprosto jasná.

Návrat k opuštěným hodnotám listopadu 1989

Zbyněk Miklík, lídr krajské kandidátky v Libereckém kraji, prosazuje plně elektronickou komunikaci s úřadem a slibuje, že zavede "participativní rozpočet a zapojíme tak občany, příspěvkové organizace a obce do rozdělování části rozpočtu kraje".

Tak můžeme pokračovat, zjednodušeně se dá říct, že Greta Thunbergová a Václav Havel by měli radost. Piráti tlačí představy, které by mohly přitáhnout mladé lidi z hnutí Fridays for future, ale úplně stejně mladé i staré, kteří podporují Milion chvilek pro demokracii.

Velmi podobné jsou vize 13 pirátských kandidátů do Senátu. Pavel Vacek (volební obvod Hradec Králové) chce hájit zájmy seniorů: "Jsem důkazem, že Piráti jsou stranou pro všechny včetně seniorů. Sám jsem jedním z nich, rozumím tak této věkové skupině a mám v úmyslu kompetentně podporovat všechny dobré náměty a následná opatření, která směřují ke zvýšení kvality života našich starších spoluobčanů." Piráti se pokoušejí o posun do jim vzdálené věkové skupiny. Tu zatím asi nejvíc oslovuje Babiš, který "zvyšuje důchody".

Markéta Monsportová kandiduje za volební obvod Cheb. Chce "osobně aktivně přispět ke změně nálady v celé společnosti a podpořit mně blízké hodnoty, jako jsou svoboda a demokracie. Chci se z pozice senátorky společně s místními spolky, akčními skupinami i jednotlivci zasadit o to, aby lidé i v té nejmenší vesnici měli dostatek příležitostí a jistot pro spokojený život." Tady se zřejmě vracíme k endorfinu, hormonu štěstí, Piráti touží měnit náladu společnosti, která je skutečně dost mizerná, napjatá až nenávistná.

Jejich lídr ve Středočeském kraji Jiří Snížek bude objíždět všechny okresy na kole. Kandidát na hejtmana v Ústeckém kraji Karel Karika navazuje na koronakrizi: "Pro nás není cílem návrat do normálního stavu, nelíbil se nám a není pro nás přijatelný. Chceme víc. Chceme velký plán rozvoje."

Piráti se dřív v lecčems podobali ANO, všecko staré bylo špatně, politiky strkali do vězeňského autobusu bez soudu, všude viděli jen špínu. Tuto polohu opouštějí, získávají zkušenosti. Babiš blouznil o "Česku na špici Evropy", Piráti nyní chtějí "velký plán rozvoje". Je v tom zásadní rozdíl, rozvoj se týká třeba Ústeckého kraje, drží se při zemi, nemachrují.

Vracejí se k poněkud opuštěným hodnotám listopadu 1989. Jiří Kadeřávek, kandidát do Senátu v Brně-městu, říká, že jeho prioritami jsou "svoboda, lidská práva, ústava, demokracie a politický systém. Chci v Senátu sdílet výhody otevřenosti, která umožňuje kontrolu politiků, což vede k důvěře a stabilní a efektivní demokracii…" Otázkou je, jak na tato ekologicko-pravdoláskařská témata uslyší voliči masírovaní prezidentem Zemanem a premiérem Babišem.