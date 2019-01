Babišova vládní čtvrť je pražská odbočka kanálu Dunaj-Odra-Labe

Co si o proměně svého města myslí obyvatelé? Zatím se jich nikdo neptal. Jsou tam "synergie" a "návratnost" a když to říká Babiš, tak to bude super a to vám musí stačit.

Ve čtvrtek poprvé oficiálně jednali Andrej Babiš a Zdeněk Hřib, primátor post-profícké krnáčovské éry. Respektive, jednaly vládní a magistrátní delegace. Ze summitu vzešla mimo jiné tato zpráva: Babiš to se stavbou nové vládní čtvrti v Letňanech na severním předměstí metropole zřejmě myslí vážně.

"Synergie jsou tam obrovské, návratnost je tam obrovská," citovala premiéra agentura ČTK. Magistrát je proti.

Neuvěřitelný je v první řadě Babišův přístup k celé záležitosti. Nové úřednické město zatím nikdo neviděl, žádný návrh, žádná podrobná studie, natož urbanistická soutěž, taková nebo maková architektura. Prostě jsou tam "synergie" a "návratnost" a když to říká Babiš, tak to bude super a to vám musí stačit, obyvatelé hlavního města, zaměstnanci, návštěvníci. Prostě to postavíme. Nové město ve městě. V Letňanech.

Záměr, který by, kdyby se uskutečnil, ovlivnil život statisíců lidí a tvář metropole, je prezentován, jako by šlo o to, jestli na vládě vyměnit červený běhoun na modrý. Babiš to chce, a až bude mít Hřib číslo na jeho mobil, bude hotovo. Přímo a hned.

V tom případě je potřeba připomenout, že ve vládní čtvrti by neúřadovali úředníci ministerstev vlády Andreje Babiše, a dost možná ani ministerstev spravovaných politiky hnutí ANO. Někdy po roce 2030… To je další důvod, aby Babiš, pokud to myslí zodpovědně, netlačil na pilu, ale usiloval o dialog a konsensus, tedy o něco, co se příčí jeho politickému a podnikatelskému naturelu.

To by znamenalo vyvinout asi tak stokrát větší úsilí než doteď. Nejen v dialogu a hledání konsensu s Prahou a veřejností, ale i s jinými partajemi. Kdyby se přece jen mělo stavět, musí být s vládní čtvrtí srozuměná co největší část "politického spektra". Jeho budoucí obyvatelé. Musel by to být projekt stát-Praha, ne projekt Babiš-o čem sním.

Prosadit vládní čtvrť skrze politickou výměnu pozemků v Letňanech (které patří městu) za nějaké budovy (které patří státu, a magistrát by je potřeboval jako své sídlo)? Zlé. To by byl kšeft, ale co si o proměně svého města myslí obyvatelé? Zatím se jich nikdo na vládní čtvrť ani stěhování úřadů neptal, nebavil se s nimi.

Pak je tu věcná stránka, tedy jestli životu v Praze takový projekt - a třeba na úkor jiných - prospěje; pravděpodobně nikoli. Babiš zatím žádný katalog výhod - komplikované operace s mnoha různými důsledky - nepředstavil. Přesvědčivěji zní námitky primátora, který mluví o "úřednickém ghettu" a zastává správnou strategii "města krátkých vzdáleností", s níž je vládní čtvrť na předměstí pochopitelně v rozporu.

Podle ředitelky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových by v Letňanech mohla sídlit například ministerstva financí, pro místní rozvoj, dopravy nebo částečně resort kultury. Jistě. Všechno jsou to zatím hyperlukrativní adresy v centru města, historické reprezentativní budovy a paláce. Šup do Letňan, a domy po ministerstvech máme k dispozici. Synergie jako víno. Těžiště administrativy, spousta institucí včetně vlády, samozřejmě zůstane tam kde je, bude se jezdit sem a tam.

Zemanův kanál Dunaj-Odra-Labe, utopický, neekologický a extrémně drahý projet dostal své pražské rameno: vládní čtvrť v Letňanech.