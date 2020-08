Po schodoch, po schodoch. Vstříc k nesmyslným pěti daňovým pásmům

Politika zcela přetlačila zdravý rozum a z rušení superhrubé mzdy bude guláš, ve kterém se vyznají jen ti nejzkušenější daňoví poradci.

Daňový systém musí být co nejsložitější. Nech si to všichni zapamatují! | Foto: ČTK

Slavná písnička Richarda Müllera Po schodoch je mylně vykládána jako prostý výstup jedním domem bez funkčního výtahu. Ve skutečnosti jde o dobře kamuflovaný lament daňového poplatníka. "Výťah opäť nechodí, tak zdolať 13 poschodí / zostáva mi znova po svojich" je kritikou mnoha daňových pásem, která jsou příliš daleko od sebe a plynule na sebe nenavazují. "Cestou po schodoch, po schodoch / poznávam poschodia" pak ironizuje nástrahy, které v jednotlivých daňových režimech na každého číhají. Závěrečný stesk "čo sme to za ľudia" není třeba dovysvětlovat.

Že je píseň zklamaného daňového poplatníka nadčasová, nám nyní dokazují obě vládní strany, které se dohodly na rušení superhrubé mzdy s tím, že nízkopříjmoví zaměstnanci budou platit patnáctiprocentní daň.

Směřujeme tak k paskvilu, ve kterém nám opravdu nezbude nic jiného než si zanotovat Müllerovu písničku - a modlit se, abychom v nepřehledném a nespravedlivém systému zdanili své příjmy správně, tedy bez rizika sankce.

Jackpot pro Babiše

Politicky už z rušení superhrubé mzdy nešlo vytřískat více. Po každoročním oznamování této (ale i předchozí) vlády, že letos se už opravdu někdejší kalouskovský účetnický nesmysl zruší, přišel nejspíš ten správný čas - sněmovní volby jsou už za rok.

Premiér Andrej Babiš si nejprve ochočil média nesrozumitelnou půlvětou na sociálních sítích, že chce po zrušení superhrubé mzdy patnáctiprocentní daň z hrubé mzdy pro všechny. Naprosto nerealistickým nápadem zabil dvě mouchy jednou ranou. Politicky zpět nakoupil pravicovější voliče, které zklamal jako šéf socialistické vlády, a otevřel si cestu k případné příští vládě s ODS. Hlavně si ale prakticky zadarmo vysloužil ničím nepodložené titulky typu "Zaměstnanci si polepší o tisíce!"

Jakmile i ty poslední noviny vypočetly, jak moc Babiš uleví našim peněženkám, přišel čas přeřadit na druhý stupeň a přiznat barvu. ANO jako by najednou zjistilo, že 90 miliard ročně na snížení daní nemá. Po vytlučení veškerého politického kapitálu tak došlo na to, co už s ČSSD bylo dohodnuto od počátku - zrušení superhrubé mzdy a úleva na daních jen těm chudším. A média k radosti premiéra už zase referují, jak vláda pomůže lidem s nižšími příjmy.

Málo platné, tak dobré PR jako premiér tu neumí nikdo. Ale je to i proto, že málokdo má tak užitečné pomocníky na všech stranách. Jenže z růstu politických preferencí se daně nakonec nezaplatí. Ty jdou z našich peněženek. A celé to superhrubé běsnění bohužel směřuje k velmi pochybnému systému příliš mnoha daňových pásem, která lze jen těžko rozumně zdůvodnit.

Pět sazeb? Nebo ještě více?

ANO a ČSSD se nyní snaží vzbudit dojem, že od příštího roku tu místo rovné daně budou dvě pásma. Jedno pro chudší ve výši 15 procent z hrubé mzdy, druhé pro zbytek ve výši plus minus dnešního zdanění, tedy reálně 20 procent z hrubé mzdy.

To je lež. Nyní to vypadá minimálně na pět různých daňových pásem. A to s nepřijatelně velkými schody, jak o tom zpívá Müller.

Vezměme to postupně. Úleva nejchudším vznikne tím nejhorším možným způsobem. Takto postižené rodiny totiž už dávno žádnou vysokou daň z příjmu neplatí, drtí je vedlejší odvody v podobě sociálního a zdravotního pojištění. Stejně tak by bylo možné spravedlivěji jim ulevit navýšením základní slevy na daňového poplatníka. Jenže politicky je mezi nabídkou "Zvýšíme vám základní slevu", případně "Redukujeme vám vedlejší náklady práce", a jednoduchou úderkou "Snížíme vám daně!" asi tak dvacet procent voličské popularity. Proto jdeme touto nejmizernější cestou.

Další pásmo bude odrážet současné zdanění kolem 20 procent z hrubé mzdy. Protože ale stát v krizi nemá peníze a ještě si snižuje příjmy rušením nemovitostních daní, schod mezi patnácti- a dvacetiprocentní daní bude velmi nízko. Proč pracující s výdělkem někde kolem 40 tisíc bude platit dle jedné sazby a člověk se 41 tisíc o čtvrtinu více? Dočkáme se toho, že zaměstnanec bude prosit svého zaměstnavatele, aby mu nepřidával, protože na tom prodělá?

A pak tu budeme mít stále takzvanou solidární přirážku, což je kamuflovaný název pro další daňovou sazbu pro bohaté. Co mělo být kdysi chvilkovým nijak zvlášť promyšleným protikrizovým opatřením, stalo se trvalkou.

To máme ale zatím jen tři sazby. Kde jdou další dvě? Ty budou u živnostníků, na které se většinou v boji o výplatní pásky zaměstnanců zapomíná.

S rušením superhrubé mzdy bude muset vzniknout zcela nový daňový režim pro Osoby samostatně výdělečně činné, protože jinak by jim daně výrazně vzrostly. Původně ministerstvo financí chtělo vše vyřešit tím, že by si živnostníci mohli odečíst tři čtvrtiny zaplaceného pojištění z daně, ale kdo ví, co vznikne nakonec. Je docela pravděpodobné, že ač už ANO a ČSSD oznamují sazbu nové daně, vůbec netuší, jak ji vlastně budou u živnostníků vymáhat.

A pak tu budeme mít ještě jednu sazbu - novou paušální daň. Když v jejím rámci zaplatíte méně než šest tisíc, dostanete se do daňového ráje. Smysl v tom nehledejte, stát tím jen přiznává, že neumí efektivně vybírat peníze.

Ne daň, odvody jsou problém

To máme tedy pět základních sazeb, mezi kterými jsou schody jako hrom. Velké tak, že je prakticky nelze přelézt, a když z jednoho z nenadání spadnete na druhý, můžete se u toho ošklivě polámat.

Progresivní danění jistě není nic zakázaného, konec konců ani ona zpotvořená rovná daň nebyla v Česku nikdy rovná. Problémem ale je, když je progrese nerozumná, nespravedlivá a nezdůvodněná. Rozestupy mezi pásmy nebudou záviset na promyšeném systému kombinace daní a sociálního státu, nýbrž opět jen na účetnické ekvilibristice, kdy se nejprve v politickém záchvatu vyhlásí snížení daní a pak se to ohýbá tak, aby to erár moc nestálo.

Snad nejsmutnější na celé debatě o plejádě nových daňových sazeb je fakt, že v ní zcela absentuje to, o čem bychom se měli bavit nejvíce - tedy snižování příliš vysokých odvodů, výše základní slevy na poplatníka či výše výdajových paušálů u živnostníků.

Tak si alespoň zazpívejme…

"Výťah opäť nechodí, tak zdolať 13 poschodí / zostáva mi znova po svojich…"